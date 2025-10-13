English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • CMRF Funds: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. రూ.60 కోట్లు విడుదల

CMRF Funds: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. రూ.60 కోట్లు విడుదల

CMRF Released Rs 60 Cr For Emergency Works In Social Welfare Hostels: తెలంగాణ విద్యార్థులకు భారీ శుభవార్త. రూ.60 కోట్ల నిధులు విడుదల చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిధులు సంక్షేమ వసతిగృహాల్లో అత్యవసర సేవల కోసం ఖర్చు చేసేందుకు కేటాయించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 13, 2025, 09:29 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
5
X300 Pro
Vivo X300: 200MP కెమెరాతో Vivo నుంచి హై క్లాస్ మొబైల్.. ధర, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇవే..
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
6
Bigg Boss Wild Card Contestants
Bigg Boss: బిగ్‌బాస్‌ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్‌గా మొత్తం ఆరుగురు.. ఎవరెవరూ ఉన్నారంటే..!
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
5
Surya Gochar
Surya Gochar: త్వరలో తులా రాశిలో సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మలుపు..
CMRF Funds: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. రూ.60 కోట్లు విడుదల

Big Good News To Students: సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్న సంక్షేమ వసతిగృహాలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం దయ చూపింది. భోజ‌నం, జీతాలు, మౌలిక సదుపాయాల మరమ్మతులు వంటి అత్యవసర ఖర్చుల కోసం రూ.60 కోట్లు విడుదల చేసింది. అయితే ఈ నిధులు సీఎంఆర్‌ఫ్‌ నుంచి విడుదల చేయడం గమనార్హం. విడుదల చేసిన నిధులను హాస్టళ్లలో డైట్ ఛార్జీలు, తాత్కాలిక సిబ్బంది జీతాల విడుదల, హాస్టళ్లలో మోటార్ల మరమ్మతులు, ఇతర అత్యవసర పనులకు వాటిని వినియోగించుకునే ప్రభుత్వం వెసులుబాటు క‌లిగించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Fake Votes: దొంగ ఓట్లు, డూప్లికేట్‌ ఓట్లు రేవంత్‌ రెడ్డి సృష్టి.. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికపై కేటీఆర్‌ ఆరోపణలు

బీసీ, ఎస్సీ , ఎస్టీ , మైనారిటీ సంక్షేమ వ‌స‌తి గృహాలలో అత్యవసర పనులకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (సీఎంఆర్ఎఫ్‌) నుంచి రూ.60 కోట్లు కేటాయించింది. హాస్టళ్లకు కేటాయించిన నిధుల చెక్కులను ముఖ్యమంత్రి ఆయా శాఖల సీనియర్ అధికారులకు అందజేశారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ సంక్షేమ గృహాలు, విద్యా సంస్థలపై హైదరాబాద్‌లో సోమవారం సమీక్ష చేశారు. సంక్షేమ హాస్టళ్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని, హాస్టళ్లలో ఉంటున్న విద్యార్థులు, బోధన , బోధనేతర సిబ్బంది ముఖ గుర్తింపుకు ఏర్పాట్లు చేయాలన్నారు.

Also Read: PM Surya Ghar: విద్యుత్‌ బిల్లుతో బాధపడేవారికి జాక్‌పాట్‌.. ఈ పథకంతో రూ.78 వేలు

పూర్తి స్థాయి డేటా... జవాబుదారీతనం ఉండాలని.. విద్యార్థులకు అందించే ఆహారం నాణ్యతను తెలుసుకునేందుకు యాప్‌ను ఉప‌యోగించాల‌ని సీఎం సూచించారు. విద్యార్థుల‌కు విద్యార్థులకు సరైన పోషకాలతో కూడిన నాణ్యమైన, పోషకాహారం అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, యూనిఫాంలు, పుస్తకాలు సకాలంలో స‌క్ర‌మంగా అందేలా చూడాలని అధికార యంత్రాంగానికి చెప్పారు. హాస్టళ్లలో ఉన్న సౌకర్యాలు, ఇతర వ‌స‌తులు, వాటి నిర్వహణకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు డాష్‌బోర్డ్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలని తెలిపారు.

Also Read: Jubilee Hills: బీఆర్‌ఎస్‌ గెలుస్తుందా..? జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికకు నేటి నుంచే నామినేషన్లు

హాస్టళ్లలోని విద్యార్థుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి గుర్తుచేశారు. జిల్లాలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ వైద్య కళాశాలలు, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లు, ఏరియా ఆసుపత్రులను హాస్టళ్లతో అనుసంధానించాలని.. హాస్టళ్లలో వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించాలని, అత్యవసర సమయాల్లో వైద్యులు విద్యార్థులకు అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం చెప్పారు. కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లు తరచుగా హాస్టళ్లను సందర్శించి విద్యార్థులకు మెరుగైన సేవలు అందేలా చూడాలని సూచించారు.

Also Read: Schools Holiday: స్కూళ్లకు 13 రోజుల సెలవులు.. నేటి నుంచి ఎప్పటివరకంటే..?

ఖర్చులు, బకాయిల చెల్లింపుకు అవసరమైన మొత్తానికి సంబంధించి కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించి సమర్పించాలని ముఖ్యమంత్రి అధికార యంత్రాంగానికి చెప్పారు. హాస్టళ్ల కోసం కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల నుంచి నిధులను సమీకరించాలని సూచించారు. 24 గంటలూ ఆన్‌లైన్‌లో వైద్యులు అందుబాటులో ఉండేలా హాట్‌లైన్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hostel StudentsCMRFEmergency WorksSocial welfare HostelsHyderabad

Trending News