  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల వేళ కీలకపరిణామం.. రాష్ట్రంలో 10 మంది ఐఏఎస్‌ల బదిలీ, సింగరేణి ఎండీ మార్పు..!

Telangana: మున్సిపల్‌ ఎన్నికల వేళ కీలకపరిణామం.. రాష్ట్రంలో 10 మంది ఐఏఎస్‌ల బదిలీ, సింగరేణి ఎండీ మార్పు..!

Telangana IAS Officers Transfers : మున్సిపల్ ఎన్నికల రోజే రాష్ట్రంలో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. తెలంగాణలో భారీగా ఐఏఎస్ ల బదిలీ జరిగింది. ప్రధానంగా పరిపాలన విభాగంలో ఈ కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. పది మంది ఐఏఎస్‌ అధికారులు బదిలీ చేస్తూ బుధవారం ఉదయం ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేశారు.  సింగరేణి క్యాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ను కూడా మార్పు చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 11, 2026, 10:44 AM IST

Massive Transfers Of IAS Officers: రాష్ట్రంలో పరిపాలన విభాగంలో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. బుధవారం ఉదయం ప్రభుత్వం 10 మంది ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ తాజా ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది. అత్యంత కీలకమైన సింగరేణిలో కూడా మార్పు చేయడం గమనార్హం. మున్సిపల్ ఎన్నికల రోజే ఈ బదిలీ జరగడంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఇక పరిపాలన సౌలభ్యం కోసం ఈ ఆఫీసర్ల బదిలీ జరిగినట్లు సమాచారం. ఇక సింగరేణి క్యాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా జ్యోతి బుద్ధ ప్రకాష్ నియమించారు. ఆ బాధ్యతలో ఉన్న డి. కృష్ణ భాస్కర్ ను తప్పించారు.

 ఇక దివ్య దేవరాజన్ పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధి కమిషనర్ గా అదనపు బాధ్యతలు చేపట్టారు. సీనియర్ ఐఏఎస్ సందీప్ కుమార్ సుల్తానియాకు ప్లానింగ్ భాగంతో పాటు రిమోట్ సెన్సింగ్ అప్లికేషన్ సెంటర్ డైరెక్టర్ జనరల్ గా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారుజ మయాంక్ మిట్టల్ జలమండలి జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా నియమించగా.. రఘురాం శర్మను పరిశ్రమల ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఇక సీనియర్ ఐఏఎస్‌ అధికారి సభ్యసాచి ఘోష్ ప్రస్తుతం బాధ్యతలతో పాటు ఎస్సీ అభివృద్ధి శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా కూడా నియమించింది.

 ఇక కాత్యాయని దేవిని ప్రజావాణి రాష్ట్ర నోడల్ అధికారిగా బదిలీ చేశారు. ఆమె స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ జాయింట్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా కూడా కొనసాగనున్నారు. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కే రామకృష్ణ రావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
 

 

ఈ ఉత్తర్వులు కొత్తగా ఏర్పడిన హైదరాబాద్ మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా కూడా క్రమబద్ధీకరించారు. ప్రధానంగా జి. సృజన ఐఏఎస్ (2013) సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్‌గా నియమితులయ్యారు.  టీ వినయ్ కృష్ణారెడ్డి ఐఏఎస్ (2013) మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ గా పని చేయనున్నారు. ఇక కర్ణన్‌ ఐఏఎస్‌ (2012) జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గా కొనసాగుతారు. ఇక ఇందులో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఓఎస్‌డీగా అదనపు బాధ్యతల్లో కొనసాగుతారు. అంతేకాదు జీహెచ్ఎంసీ సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ జయేష్‌రంజాన్ ను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. కొత్త పాలక మండలి వచ్చే వరకు ఆయనే కొనసాగనున్నారు. ఇక కూకట్‌పల్లి, శేరిలింగంపల్లి, కుత్బుల్లాపూర్ జోన్లతో కలిపి సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశారు. సికింద్రాబాద్, ఖైరతాబాద్, గోల్కొండ చార్మినార్, రాజేంద్రనగర్, శంషాబాద్ జోన్లతో జీహెచ్‌ఎంసీ కొనసాగుతుంది. ఇక ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, మల్కాజిగిరి జోన్లతో కలిపి మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఉంది.
 

 Also Read:​ గందరగోళంగా అర్ధరాత్రి విడుదలైన టెట్‌ ఫలితాలు.. ఆ టీచర్‌లే సత్తా చాటారు..!

Also Read:​ వాహనదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్.. మార్చి 1 నుంచి డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ లేకుండా తిరిగితే..?

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana IAS transfersTelangana Latest NewsIAS officers transfer TelanganaTelangana municipal elections newsSingareni MD change

