TS 10th Supplementary Exams: 10వ తరగతి విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. సప్లీమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ రిలీజ్.. ఎప్పుడంటే?

TS 10th Supplementary Exam Dates: టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ వెల్లడి తర్వాత ఆశించిన ఫలితాలు సాధించని విద్యార్థుల కోసం విద్యాశాఖ ఊరటనిచ్చే నిర్ణయం తీసుకుంది. వారి విద్యా సంవత్సరం వృథా కాకుండా ఉండేందుకు.. అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల క్యాలెండర్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం ఈ ప్రత్యేక పరీక్షలు జూన్ 5వ తేదీన మొదలై, జూన్ 12 వరకు జరుగుతాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని ఒక సువర్ణావకాశంగా భావించి.. పకడ్బందీగా సిద్ధమై ఫేయిల్ అయిన విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులు కావాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ..
పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఏప్రిల్ 30 నుండి మే 14వ తేదీ లోపు నిర్ణీత ఫీజును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గడువు ముగిసిన తర్వాత దరఖాస్తులకు అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి లాస్ట్ డేట్ వరకు ఎదురు చూడకుండా ముందే ఫీజు చెల్లించాలని అధికారులు సూచించారు.
రీకౌంటింగ్..
కేవలం ఫెయిల్ అయిన వారే కాకుండా.. వచ్చిన మార్కులపై అనుమానం ఉన్న విద్యార్థులు రీకౌంటింగ్ ప్రక్రియను ఎంచుకోవచ్చు. దీని కోసం ఒక సబ్జెక్టుకు రూ. 500 చెల్లించాలి. ఇందులో మార్కుల లెక్కింపును మరోసారి సరిచూస్తారు.
రీవెరిఫికేషన్..
ఇక రీవెరిఫికేషన్ కోసం ఒక సబ్జెక్టుకు రూ. 1,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో జవాబు పత్రాల పునఃపరిశీలనతో పాటు, విద్యార్థులు తమ సమాధాన పత్రం యొక్క నకలును కూడా పొందే వీలుంటుంది. మార్కులపై నమ్మకం ఉన్న విద్యార్థులు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోవాలి. సప్లిమెంటరీలో పాస్ అయితే అదే ఏడాది పైచదువులకు వెళ్లే వెసులుబాటు ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులు ఆందోళన చెందకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా చదవాలని బోర్డు సూచిస్తోంది.
