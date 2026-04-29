English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • తెలంగాణ
  • TS 10th Supplementary Exams: 10వ తరగతి విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. సప్లీమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ రిలీజ్.. ఎప్పుడంటే?

TS 10th Supplementary Exams: 10వ తరగతి విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. సప్లీమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ రిలీజ్.. ఎప్పుడంటే?

10th Supplementary Exams: తెలంగాణ పదో తరగతి విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్. టెన్త్‌లో ఆశించిన ఫలితాలు సాధించని విద్యార్థుల కోసం విద్యాశాఖ.. అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల క్యాలెండర్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. విద్యాశాఖ షెడ్యూల్ ప్రకారం.. ఈ సప్లీమెంటరీ పరీక్షలు జూన్ 5వ తేదీన మొదలై.. జూన్ 12 వరకు జరుగుతాయి. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 29, 2026, 07:01 PM IST

Trending Photos

TS 10th Supplementary Exams: 10వ తరగతి విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. సప్లీమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ రిలీజ్.. ఎప్పుడంటే?

TS 10th Supplementary Exam Dates: టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ వెల్లడి తర్వాత ఆశించిన ఫలితాలు సాధించని విద్యార్థుల కోసం విద్యాశాఖ ఊరటనిచ్చే నిర్ణయం తీసుకుంది. వారి విద్యా సంవత్సరం వృథా కాకుండా ఉండేందుకు.. అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల క్యాలెండర్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీని ప్రకారం ఈ ప్రత్యేక పరీక్షలు జూన్ 5వ తేదీన మొదలై, జూన్ 12 వరకు జరుగుతాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. కాబట్టి ఈ సమయాన్ని ఒక సువర్ణావకాశంగా భావించి.. పకడ్బందీగా సిద్ధమై ఫేయిల్ అయిన విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులు కావాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ..
పరీక్షలకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు ఏప్రిల్ 30 నుండి మే 14వ తేదీ లోపు నిర్ణీత ఫీజును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. గడువు ముగిసిన తర్వాత దరఖాస్తులకు అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి లాస్ట్ డేట్ వరకు ఎదురు చూడకుండా ముందే ఫీజు చెల్లించాలని అధికారులు సూచించారు.

రీకౌంటింగ్..
కేవలం ఫెయిల్ అయిన వారే కాకుండా.. వచ్చిన మార్కులపై అనుమానం ఉన్న విద్యార్థులు రీకౌంటింగ్ ప్రక్రియను ఎంచుకోవచ్చు. దీని కోసం ఒక సబ్జెక్టుకు రూ. 500 చెల్లించాలి. ఇందులో మార్కుల లెక్కింపును మరోసారి సరిచూస్తారు.

రీవెరిఫికేషన్..
ఇక రీవెరిఫికేషన్ కోసం ఒక సబ్జెక్టుకు రూ. 1,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో జవాబు పత్రాల పునఃపరిశీలనతో పాటు, విద్యార్థులు తమ సమాధాన పత్రం యొక్క నకలును కూడా పొందే వీలుంటుంది. మార్కులపై నమ్మకం ఉన్న విద్యార్థులు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఈ అవకాశాన్ని వాడుకోవాలి. సప్లిమెంటరీలో పాస్ అయితే అదే ఏడాది పైచదువులకు వెళ్లే వెసులుబాటు ఉంటుంది. కాబట్టి విద్యార్థులు ఆందోళన చెందకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా చదవాలని బోర్డు సూచిస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

TS 10th Supplementary ExamsSSC Supplementary Exam DatesSupplementary ExamsTelangana 10th Class Supplementary Exams 2026

Trending News