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TG 10th Supplementary Exams: విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. రేపటి నుండే టెన్త్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు.. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!

10th Supplementary Exams 2026: తెలంగాణ విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్. రాష్ట్రంలో రేపటి నుండి 12వ తేదీ వరకు పదవ తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఈ పరీక్షలకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు ప్రభుత్వ పరీక్షల డైరెక్టర్ లింగయ్య ఓ ప్రకటనలో తెలిపారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 04, 2026, 09:30 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 09:30 AM IST
TG 10th Supplementary Exams: విద్యార్థులకు బిగ్ అప్డేట్.. రేపటి నుండే టెన్త్ అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు.. పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే!
Image Credit: Telangana 10th Supplementary Exams 2026 Dates And Time Full Schedule Details Here In Telugu (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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