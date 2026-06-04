Telangana 10th Supplementary Exams 2026: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 10వ తరగతి ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులకు కీలక హెచ్చరిక. రేపటి నుండి అనగా జూన్ 5 వ తేదీ నుండి జూన్ 12వ తేదీ వరకు ప్రతీరోజూ ఉదయం 9:30 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12:30 గంటల వరకు పదో తరగతి అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
ఈ పరీక్షలకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం 93 పరీక్షా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. 31,542 మంది విద్యార్థులు ఈ పరీక్షలకు హాజరుకానున్నట్లు విద్యాశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ (కాంపోజిట్ కోర్సు) పరీక్ష మధ్యాహ్నం 12:50 వరకు ఉంటుందని, సైన్స్ పరీక్షలు (ఫిజికల్ సైన్స్, బయో లాజికల్ సైన్స్) రెండు వేర్వేరు రోజుల్లో ఉదయం 9:30 నుండి 11 గంటల వరకు మాత్రమే జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు.
ఇక విద్యార్థులు తమ హాల్ టికెట్లను అధికారిక వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని.. లేదంటే సంబంధిత స్కూల్ హెడ్మాస్టర్ నుండి పొందవచ్చని సూచించారు. అలాగే పరీక్ష కేంద్రాన్ని ఒకరోజు ముందే చూసుకుంటే.. పరీక్ష రోజు సమయానికి ఆందోళన తప్పుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. విద్యార్థులు తమ సందేహాల నివృత్తి కోసం హైదరాబాద్లోని డైరెక్టర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ కార్యాలయంలో 24/7 కంట్రోల్ రూమ్ను ఏర్పాటు చేశామని.. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే 040-23230942 నెంబరుకు ఫోన్ చేసి తెలుసుకోవచ్చునని విద్యాశాఖ అధికారులు సూచించారు.
10వ తరగతి సప్లీమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే..
1. జూన్ 5 - ఫస్ట్ ల్యాంగ్వేజ్ (గ్రూప్ ఏ)
2. జూన్ 6 - సెకెండ్ ల్యాంగ్వేజ్
3. జూన్ 7 - థర్డ్ ల్యాంగ్వేజ్ (ఇంగ్లీష్)
4. జూన్ 8 - మ్యాథ్స్
5. జూన్ 9 - సైన్స్ పార్ట్1 (ఫిజిక్స్)
6. జూన్ 10 - సైన్స్ పార్ట్2 (బయోలజీ)
7. జూన్ 11 - సోషల్ స్టడీస్, ఓఎస్ఎస్సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్
8. జూన్ 12 - ఓఎస్ఎస్సీ మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2
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