Modi Govt: తెలంగాణకు ప్రధాని మోదీ తీపికబురు.. 4 కేంద్రీయ యూనివర్సిటీల కేటాయింపులు.. ఈ ప్రాంతంలోనే కొత్త వర్సిటీలు వచ్చేవి..!!

Telangana Kendriya Vidyalayas: కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీపి కబురు అందించింది. రాష్ట్రంలోని విద్య రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా కొత్తగా నాలుగు కేంద్రీయ విద్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. బుధవారం జరిగిన సమావేశంలో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 57 కేంద్రీయ విద్యాలయాలను స్థాపించేందుకు ఆమోదం లభించింది. అందులో తెలంగాణకు నాలుగు, ఆంధ్రప్రదేశ్కు మరో నాలుగు కేటాయించడం విశేషం. ఈ నిర్ణయం వెలువడిన వెంటనే రాష్ట్రంలో ఆనందం నెలకొంది.
తెలంగాణలో ఏర్పడబోయే ఈ నాలుగు కేంద్రీయ విద్యాలయాలు రాష్ట్రంలోని వెనుకబడిన, గిరిజన ప్రాంతాలకు పెద్ద ఉపశమనం కానున్నాయి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో యాస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ పరిధిలో, ములుగు జిల్లాలో గిరిజన ప్రాంతంలో, జగిత్యాల జిల్లాలోని చెల్గల్ గ్రామీణ మండలంలో, వనపర్తి జిల్లా నాగవరం శివారులో ఈ విద్యాలయాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో చదువుకుంటున్న విద్యార్థులకు ఇప్పటి వరకు నాణ్యమైన విద్యా సదుపాయాలు అందకపోవడంతో వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొత్త కేంద్రీయ విద్యాలయాల వల్ల ఈ సమస్యలు తొలగిపోయి , కేంద్ర ప్రమాణాలతో కూడిన మెరుగైన ప్రాథమిక, సెకండరీ విద్యను పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఈ సందర్భంగా కేంద్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రి జీ. కిషన్ రెడ్డి మాట్లాడారు. గత 11 ఏళ్లుగా తెలంగాణలో విద్యా అభివృద్ధికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిరంతరం కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా వెనుకబడిన, మారుమూల ప్రాంతాల పిల్లలకు నాణ్యమైన విద్య అందించడంలో కేంద్రీయ విద్యాలయాల విస్తరణ ఎంతో కీలకమని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ నాలుగు కొత్త విద్యాలయాలతో కలిపి తెలంగాణలో కేంద్రీయ విద్యాలయాల సంఖ్య 39కి చేరుతుందని తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్రమోదీతో పాటు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఇక గత రెండు సంవత్సరాలలోనే తెలంగాణకు కేంద్రం భారీగా నిధులు కేటాయించడం గమనార్హం. రాష్ట్రానికి 794 పీఎం-శ్రీ పాఠశాలలను రూ.400 కోట్లతో మంజూరు చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా పీఎం-శ్రీ పాఠశాలల కోసం అత్యధిక కేటాయింపులు పొందిన రాష్ట్రం తెలంగాణ కావడం విశేషం. అంతేకాకుండా సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ కింద రెండు సంవత్సరాల్లోనే దాదాపు రూ.2 వేల కోట్ల నిధులను తెలంగాణకు కేటాయించారు. అదనంగా ములుగు జిల్లాలో సమ్మక్క-సారక్క సెంట్రల్ ట్రైబల్ యూనివర్సిటీని వెయ్యి కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేశారు. ఇవన్నీ కలిపి చూస్తే కేంద్రం తెలంగాణ విద్యా రంగానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందో అర్థమవుతుంది.
ఈ నాలుగు కొత్త కేంద్రీయ విద్యాలయాలు తెలంగాణ విద్యార్థులకు మరింత అవకాశాలను తెరుస్తాయి. ముఖ్యంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, జగిత్యాల, వనపర్తి జిల్లాల విద్యార్థులకు ఇది చారిత్రాత్మకమైన మార్పు తీసుకురానుంది. నాణ్యమైన విద్యను అందించడమే కాకుండా, పేద, గిరిజన పిల్లలకు ఉన్నత స్థాయి విద్యను చేరవేసే దిశగా ఇది కీలక అడుగుగా నిలుస్తుంది.
