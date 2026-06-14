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Telangana Paddy: వరిలో ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డు.. దేశానికి అన్నపూర్ణగా తెలంగాణ

Telangana All Time Record In Paddy Procurement Its 150 Lakh Tonnes: స్వరాష్ట్రంగా ఆవిర్భవించిన తెలంగాణ వ్యవసాయంలో అద్భుతాలు చేస్తోంది. గతంలో కరువు నేలగా గుర్తింపు పొందిన తెలంగాణ ఇప్పుడు దేశానికి అన్నం పెట్టే స్థాయికి ఎదిగింది. ఇప్పుడు వరి ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే నంబర్‌వన్‌గా నిలిచింది. 150 లక్షల కోట్ల టన్ను వరి ధాన్యం సేకరణ జరిగింది. ఈ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 14, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:27 AM IST
Telangana Paddy: వరిలో ఆల్‌టైమ్‌ రికార్డు.. దేశానికి అన్నపూర్ణగా తెలంగాణ
Image Credit: Telangana Paddy Procurement

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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