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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హద్దుమీరుతున్న మాటల తూటాలు.. రోత పుట్టిస్తున్న పొలిటికల్ లీడర్ల మాటలు..

Telugu States Politics: నాగరిక సభ్య సమాజంలో సంస్కారం మంట గలుస్తోంది. సాటి మనిషి పట్ల సభ్యత, సంస్కారం లేకుండా పోతోంది. రోజులు మారుతున్న కొద్ధీ రాజకీయాలు రోత పుట్టిస్తున్నాయి. ఎదుటి వ్యక్తిని గౌరవించడం కనిపించడం లేదు. ప్రాంతం ఏదైనాసరే.. రాజకీయాల్లో హుందాతనం కనుమరుగై పోయింది. మాట్లాడే తీరూతెన్నులు వికృతానికి పరాకాష్టగా మారుతోంది. భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం ఏర్పాటైన చట్టసభల నిర్వహణ తీరు దారి తప్పుతున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని గల్లీల్లో నిరక్ష్యరాస్యులు మాట్లాడుకునే బూతులు చట్టసభల ప్రాంగణాల్లో వినిపిస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ నాయకులకు ఏమైంది? ఎటుపోతోంది సమాజం? బూతుల్లేని మాటలతో రాజకీయాలు చేయలేరా? జీ తెలుగు న్యూస్ స్పెషల్ ఫోకస్…!!

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 09, 2026, 05:21 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:25 AM IST
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హద్దుమీరుతున్న మాటల తూటాలు.. రోత పుట్టిస్తున్న పొలిటికల్ లీడర్ల మాటలు..
Image Credit: Telangana Political Leaders (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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