/తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హద్దుమీరుతున్న మాటల తూటాలు.. రోత పుట్టిస్తున్న పొలిటికల్ లీడర్ల మాటలు..

Political Leaders Vulgur Language: ప్రాంతాలు వేరైనా… నాయకులది ఒకటే తీరు… అదే బూతుమాటల నేతలు.. గతంలో అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ, ఇటు తాజాగా తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కనిపిస్తున్న సన్ని వేశాలను చూసిన భావిపౌరులు అసహ్యంచుకుంటున్నారు. గౌరవాన్ని పెంపొందించాల్సిన సభలు అంతే కాదు యావత్తు సభ్య సమాజం తలదించుకుంటోంది. సభ్యతా, సంస్కారం లేకుంటే నాయకులుగా ఎదగవచ్చనే భావన కలిపిస్తున్న నేతలను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలా? సభ్య సమాజంలో ఎలా ఎదగాలనే ప్రశ్నలతో యువతరం సతమతమవుతోంది.
అధినేతల మెప్పుకోసం దిగజారుతున్న నేతలు..
ఫ్రస్టేషన్ తో ఎదుటి నాయకులకు గౌరవం ఇవ్వకుండా బూతులు తిట్టడం వారి బలహీనతకు సంకేతం అనే భావన సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. సరైన వాదనలు లేనప్పుడు మాత్రమే మనిషి అసభ్యానికి దిగజారతాడు. ఎన్నికల ప్రచారంలోనూ, సోషల్ మీడియా వేదికగానూ ఇరు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ పార్టీల నేతలు వ్యక్తిగత దూషణలకు పాల్పడుతున్నారు. బూతులు మాట్లాడితేనే నేతలవుతారా? అధినేతల మెప్పుకోసం అంతగా దిగజారాలా? అని విద్యార్థులు, తొలిసారిగా ఓటు వేయబోయే యువజనులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
హుందాతనం కోల్పోయిన చట్టసభలు..
పాలక, ప్రతిపక్ష నాయకులు ఒకరిపై ఒకరు తీవ్ర ఆరోపణలు చేసుకుంటూ, హుందాగా వ్యవహరించాల్సిన చట్టసభలు, బహిరంగ సభల్లోనూ భాషా ప్రమాణాలు కోల్పోతున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయ నాయకులు సంయమనం కోల్పోయి అసభ్య పదజాలం, బూతు మాటలు మాట్లాడడం ప్రజాస్వామ్య విలువలను దిగజార్చుతోంది. రాజకీయాల్లో బూతు సంస్కృతి రాజకీయ నాయకులు సభల్లో, మీడియాలో చేసే వ్యాఖ్యలు సమాజంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. సరైన వాదనలు లేనప్పుడు నాయకులు అసభ్యకర భాషను ఆశ్రయిస్తారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ నాయకులు, ఇటు తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులు బూతులతో పోటీ పడి అధినాయకులను తృప్తిపరుస్తున్నారని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ నిండు అసెంబ్లీలో అప్పటి ప్రతిపక్షనేత చంద్రబాబు నాయుడిని టార్గెట్ చేసిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు కొడాలి నాని, వల్లభనేని వంశీ వ్యక్తిత్వ హననం చేశారు. సుధీర్ఘ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న చంద్రబాబునాయుడు ఒక్కసారిగా కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో 2021లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కన్నీరు పెట్టుకున్న సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ హయాంలో శాసనసభ సమావేశాలు జరుగుతున్న సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో గన్నవరం ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న వల్లభనేని వంశీ అసెంబ్లీలోనూ, బయటా చంద్రబాబు, నారా లోకేష్లపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేయడంలో ముందుండేవారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వీరికి వ్యతిరేకంగా పరిణామాలు మారాయి. వల్లభనేని వంశీపై పలు కేసులు నమోదై అరెస్టయ్యారు.
రోత పుట్టిస్తున్న రాజకీయ నాయకుల మాటలు..
విపక్ష వైసీపీ నేతల విమర్శలు, అభ్యంతరకర భాషతో దూషణలు.. ప్రతిగా తెలుగుదేశంపార్టీ నేతల మాటలు తూటాల్లా పేలాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. గుడివాడ మాజీ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి అయిన కొడాలి నాని తన దూకుడు స్వభావానికి, ప్రత్యర్థులపై తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడేవారు. ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు నాయుడు, నారా లోకేష్ , జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్లను ఉద్దేశించిన మాటలు, శైలి తీవ్ర విమర్శలకు దారితీశాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 2019-2024 మధ్య వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న కాలంలో, నాయకుల భాష, ఒకరిపై ఒకరు చేసుకున్న వ్యక్తిగత విమర్శలు, బూతు మాటల వాడకం తీవ్ర వివాదాస్పద మయ్యాయి. ప్రజా సమస్యల కంటే వ్యక్తిగత దూషణలే ఎక్కువగా వినిపించాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అప్పటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఎమ్మెల్యే, మంత్రులు రోజా, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, గుడివాడ అమర్ నాథ్, అంబటి రాంబాబు, పేర్నినాని, జోగి రమేష్, సీదరి అప్పలరాజు, కాకాణి గోవర్థన్ రెడ్డి, ప్రతిపక్షనేతలపై కయ్యానికి కాలుదువ్వారు. సందర్భమేదైనా చంద్రబాబు, లోకేష్ ల వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేశారు. సోషల్ మీడియాలోనూ నాయకుల మాటల తీరుపై తీవ్ర చర్చసాగింది. టీవీ డీబేట్లల్లోనూ ప్రధానాంశమైంది.
బూతులు మాట్లాడటంలో వైసీపీ, టీడీపీ దొందూ దొందే..
తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలూ తామేమీ తక్కువ కాదన్నట్లు కొందరు చేసిన బూతు మాటలు వివాదా స్పదమయ్యారు. 2021లో టీడీపీ అధికార ప్రతినిధి పట్టాభిరామ్ అప్పటి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్రమైన బూతు పదం ఉపయోగించారనే ఆరోపణలపై ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు ఆయనను అరెస్ట్ చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి. కొన్ని చోట్ల టీడీపీ కార్యాలయాలపై దాడులు కూడా జరిగాయి. మాజీ మంత్రి, సీనియర్ నేత అయ్యన్న పాత్రుడు వైఎస్ జగన్, ఇతర మంత్రులు, పోలీస్ అధికారులపై బహిరంగ సభల్లో అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. ఒక మహిళా మున్సిపల్ కమిషనర్పై కూడా ఆయన అనుచిత భాష వాడారనే ఆరోపణలు వచ్చాయి.
బజారు భాషలో పోటీ పడుతున్న అధికార, ప్రతిపక్ష అధినేతలు..
తాజాగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ ప్రాంగణం బూతు మాటలతో మరో సారి వార్తల్లోకి ఎక్కింది. తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల ప్రారంభ రోజున ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేతలు కేటీఆర్, హరీశ్ రావు సారథ్యంలో నల్ల టీషర్టులతో నిరసనగా అసెంబ్లీలోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేశారు. వెయ్యి రోజుల కాంగ్రెస్ పాలన నిష్ఫలమని ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలోకి వెళ్తుండగా వారిని రోడ్డుపై అసెంబ్లీ గేటులో పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఆ సమయంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన నేతలు ఆగ్రహ ఆవేశాలతో ఊగిపోయారు. అసెంబ్లీలోకి ఎందుకు అనుమతించరని పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అసెంబ్లీలోకి అనుమతించకుండా అధికారం ఎవడిచ్చారని ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు పోలీసులతో సాగిన వాగ్వాదం సంచలనమైంది. మరోవైపు మహిళా ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డిలను అడ్డుకున్న సమయంలో పోలీసులు చీర లాగారని, ఇది గౌరవ సభకాదని, కౌరవ సభగా ప్రతిపక్షనేతలు అభివర్ణించారు.
శాసనమండలి సభ్యుడు తాతా మధు - పోలీసుల వాగ్వాదంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా కాక పుట్టించాయి.
మొన్నటిదాకా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న బూతుమాటల సంస్కృతి తెలంగాణకు వ్యాపించింది. ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న నేతలను టార్గెట్ చేసి వ్యక్తిత్వ హననం చేస్తేనే గుర్తింపు వస్తుందనే భావన ఎక్కువైంది. ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ ను తెలంగాణ పితామహుడిగా భావించారు. ఆయనను విమర్శించే స్థాయి ఎవరికీ లేదనుకున్న రోజుల్లో అప్పటి కాంగ్రెస్ నేత రేవంత్ రెడ్డి, బీజేపీ నేత బండి సంజయ్ కుమార్ కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి మాట్లాడి ప్రజల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అధికారం సాధించి పెట్టిన నేతగా రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణలో బీజేపీకి మాస్ క్రేజ్ తెచ్చిన నేతగా బండి సంజయ్ ప్రజల్లో క్రేజీ సంపాదించుకున్నారు. వీళ్లను అనుసరించి నవతర నాయకులు రాజకీయ నాయకులు బూతు మాటలతో రాజకీయాలను రోత పుట్టించే విధంగా పోటీపడుతున్నారు.
బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ ను, ఆయన కొడుకు కేటీఆర్ ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ మాండలికంలో బూతుమాటలతో తిట్టడంలో రాటుదేలారు. సందర్భమేదైనా, వేదిక ఎక్కడైనా సరే కేసీఆర్, కేటీఆర్ ల వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేస్తున్నారు. దీంతో ఆ సభల్లో కాంగ్రెస్ యువజనుల్లో ఉత్తేజాన్ని పెంపొందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని బీఆర్ఎస్ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ కేటీఆర్ టార్గెట్ చేసి వ్యక్తిత్వాన్ని హేళన చేసే మాటలతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో ఉత్తేజాన్ని రేకెత్తిస్తున్నారు.
ఇరురాష్ట్రాల్లో రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడే మాటలు ఓ దశవరకు సమంజసంగా ఉన్నప్పటికీ… మాటల తీరులో శృతి మించడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలే నాయకుల మాటలను చీదరించుకుంటున్నారు. వినడానికే జుగుప్సాకరంగా ఉండటంతో… నాయకుల మాటల తీరును తప్పుబడుతున్నారు. నాయకులు మారాలని, మాటల తీరులో మార్పురావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. ఇదే పంధాను కొనసాగిస్తే...ఎన్నికల్లో బూతుమాటల నాయకులను చట్టసభలకు పంపకుండా చేస్తామని ప్రజల్లో చర్చసాగుతోంది. నిజంగా ప్రజలు కోరుకున్న విధంగా రాజకీయ నాయకులు హుందాగా వ్యవహరిస్తారా? మాటల తీరులో మార్పు తెచ్చుకుంటారో చూడాలి.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో)
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