TS Assemlby Budget Sessions 2026: నేటి నుంచి తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు.. కీలక అంశాలపై చర్చ..

Telangana Budget Session 2026: ఎట్టకేలకు తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. గవర్నర్ ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగం పాఠం చదవనున్నారు. ప్రసంగానికి ముందు.. అసెంబ్లీ ఆవరణలో గాంధీ విగ్రహం పక్కన ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని గవర్నర్ శుక్లా ఆవిష్కరించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, శాసనసభ స్పీకర్, మండలి చైర్మన్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొననున్నారు. గవర్నర్ ప్రసంగం ముగిసిన తర్వాత సభ మంగళవారానికి వాయిదా పడనుంది. ఆ తర్వాత స్పీకర్ ప్రసాద్కుమార్ అధ్యక్షతన బీఏసీ భేటీ అవుతుంది. బడ్జెట్ సమావేశాలకు సంబంధించిన అజెండా ఈ సమావేశంలో ఖరారు కానుంది. మంగళ, బుధ వారాల్లో.. గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపైన చర్చ, సమాధానం ఉంటాయి. 19న ఉగాది పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని సభకు విరామం ఇవ్వనున్నారు. ఆ తర్వాత రోజు.. అంటే 20న డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క రాష్ట్ర బడ్జెట్ను సభలో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. అయితే రంజాన్ పండుగ ఏరోజు వస్తుందన్నదానిపై ఇది ఆధారపడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ నెల 31లోపు బడ్జెట్పైన, శాఖల పద్దులపైన చర్చలను పూర్తి చేసి ద్రవ్య వినిమయ బిల్లునూ ప్రభుత్వం ఆమోదించుకోనుంది. ఆ తర్వాత సమావేశాలను కొనసాగించాలా లేక ముగించాలా అన్నది బీఏసీ భేటీలో నిర్ణయించనున్నారు.
ఈ సమావేశాల్లోనే పలు అంశాలపై చర్చకు అధికార, ప్రతిపక్షాలు అస్త్ర, శస్త్రాలతో సిద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో బడ్జెట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా జరగనున్నాయి. ముఖ్యం గా ఆరు గ్యారెంటీలకు చట్టబద్ధతపైన ప్రైవేటు మెంబర్ బిల్లు పెడతామంటూ ఇటీవల BRS వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రకటించారు. ఈ అంశంపై సభలో ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలని BJLP భేటీ కూడా నిర్ణయించింది. ఇలా ఒకే అంశంపై బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు శాసనసభ వేదికగా సర్కారును నిలదీయనుండటం ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే కౌంటర్గా.. బీఆర్ఎస్ ఎన్నికల హామీలను.. పదేళ్ల పాలనలో అవి ఏ మేరకు అమలయ్యాయన్నదానిపైన.. ఆ ఆ పార్టీని నిలదీసేందుకు అధికార కాంగ్రెస్ సిద్ధమవుతోంది. ఇదే వేదికగా.. మోడీ ఎన్నికల హామీల అమలుపైనా ప్రశ్నించే అవకాశం ఉందని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వీటితోపాటు.. పలు ప్రజా సమస్యలు, రైతులు, ఉద్యోగుల సమస్యలపైన ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేందుకు బీఆర్ఎస్, బీజేపీ రెడీ అవుతున్నాయి. ఆయా అంశాలపై సమాధానం ఇచ్చేందుకు అధికార పక్షం కూడా సమాయత్తమవుతోంది.
ఇక.. మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్పై ఈగల్ టీమ్ దాడి, మాజీ ఎమ్మెల్యే పైలెట్ రోహిత్రెడ్డితో పాటు పలువురు డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లుగా తేలిన నేపథ్యంలో.. రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ కట్టడిపైనా చర్చ చేపట్టే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఇరుకున పెట్టేందుకు వ్యూహాత్మకంగా ఈ అంశాన్ని తెరపైకి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు. ఇక మూసీ అభివృద్ధి ప్రణాళికపైనా శాసనసభలో చర్చ పెట్టి విపక్షాల అభిప్రాయాలను తీసుకుంటామని సీఎం రేవంత్ ప్రకటించారు. అయితే ఆ ప్రణాళికను తప్పుపడుతూ కేటీఆర్ ఇప్పటికే ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. బీజేపీ సైతం ఈ ప్రాజెక్టును తప్పుపడుతూ వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మూసీ అభివృద్ధి ప్రణాళికపై అధికార, విపక్ష సభ్యుల మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
జీహెచ్ఎంసీని మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించిన ప్రభుత్వం.. దీనికి సంబంధించిన బిల్లును ఈ సమావేశాల్లోనే ఆమోదించనునన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నా పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించేలా పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని సవరిస్తూ ప్రభుత్వం ఆర్డినెన్స్ను తీసుకువచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించిన బిల్లును ఈ సమావేశాల్లోనే పెట్టి ఆమోదించనున్నట్లు చెబుతున్నారు. తల్లి దండ్రులను ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సరిగా చూసుకోకుంటే వారి వేతనాల నుంచి 10-15 శాతం మేర నేరుగా తల్లిదండ్రుల ఖాతాల్లో జమ చేసే ఉద్దేశంతో రూపొందించిన బిల్లును ఈ సమావేశాల్లోనే ఆమోదించనున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఫామ్ హౌస్ యాక్టుపైనా ఈ సమావేశాల్లోనే చర్చించనున్నారు.
