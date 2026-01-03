English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Assembly: BRS టార్గెట్ గా రేవంత్ వ్యూహం.. అసెంబ్లీలో నేడు కీలకం..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 3, 2026, 09:35 AM IST

Telangana Assembly: BRS టార్గెట్ గా రేవంత్ వ్యూహం.. అసెంబ్లీలో నేడు కీలకం..

ఇక తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఈరోజు నదీజలాల వినియోగం - ప్రభుత్వ పాత్రపై కీలక చర్చ జరగబోతోంది.  నీటి ప్రాజెక్టులు - నదీ జలాల వినియోగంపై నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నారు. పాలమూరు - రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల నీటిప్రాజెక్టు సామర్థ్యం కుదింపు వెనుక బీఆర్ఎస్ పాలకుల నిర్లక్ష్యం ఉందని కాంగ్రెస్ నాయకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. కాగా ఈ పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ కోసం అసెంబ్లీలో ప్రత్యేక స్క్రీన్స్ ను ఏర్పాటు చేశారు. 

మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఈ ప్రజెంటేషన్‌ ఇవ్వనున్నారు.  అయితే ఈ ప్రజెంటేషన్‌కు ప్రధాన ప్రతిపక్షం BRS దూరంగా వుండనుంది.  అసెంబ్లీలో పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ తర్వాత సభ్యుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకుని  నదీజలాలపై జరిగిన అన్యాయంపై విచారణకు ఆదేశించే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం బీఆర్ఎస్ తాను చేసిన తప్పులను కప్పిపుచ్చుకోవడానికే అసెంబ్లీని బాయ్ కాట్ చేసిందనే విమర్శులు చేస్తోంది. 

మరోవైపు సభలో మరో ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన భారతీయ జనతా పార్టీ సభలో ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టేలా వ్యూహాలకు పదను పెట్టనున్నట్టు సమాచారం. ముఖ్యంగా సభ సజావుగా కాకుండా ఇతరులపై దుమ్మెత్తి పోయడమే లక్ష్యంగా అసెంబ్లీ వేదిక అయిందన్నారు. అసలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాకా ఏం చేశారనే దానిపై సభలో ప్రశ్నించనుంది. మరోవైపు ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్న ఎంఐఎం పార్టీ అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనురిస్తున్న విధానాన్ని ఎండగట్టనుంది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Telangana Assembly Sessions 2026CM Revanth Reddy Says our Government friendly with EmployeesTelangana Assembly Water IssueTelangana Assembly Sessionsbrs

