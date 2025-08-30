Telangana Assembly Session Highlights: ప్రారంభమైన తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. గోపీనాథ్ కు సభలో ఘన నివాళి..

Telangana Assembly Session Highlights: తొలిరోజు ఉభయసభల్లోనూ సంతాప తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టారు. ఇటీవల మృతిచెందిన ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్పై అసెంబ్లీలో, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మాగం రంగారెడ్డిపై మండలిలో సంతాప తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి నివాళులు అర్పించారు. అసెంబ్లీ, మండలిలో వేర్వేరుగా నిర్వహించనున్న బీఏసీ సమావేశాల్లో ఎన్ని రోజుల పాటు సభలను నిర్వహించాలనే దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అటు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే గోపీనాథ్ మృతికి సంతాప తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.విద్యార్థి దశ నుంచే గోపినాథ్ రాజకీయంగా చురుకుగా ఉండేవారన్నారు. 1983లో తెలుగుదేశం పార్టీలో గోపీనాథ్ తన పొలిటికల్ జర్నీని ప్రారంభించారు. 1985 నుంచి 1992 వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తెలుగు యువత అధ్యక్షుడిగా పని చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
1987-88 లో హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ డైరెక్టర్గా, 1988-93 లో జిల్లా వినియోగదారుల ఫోరం సభ్యుడిగా పనిచేశారన్నారు. .గోపీ ఎన్టీఆర్ కు గొప్ప వీరాభిమాని చెప్పుకొచ్చారు.ఇద్దరం ఒకే పార్టీలో పనిచేసినపుడు ఆయనతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసారు. సినీ రంగంలోనూ గోపీనాథ్ నిర్మాతగా రాణించారు. సినిమా రంగంపై అభిమానంతో ‘పాతబస్తీ’(1995), ‘రవన్న’(2000), ‘భద్రాద్రి రాముడు’ (2004), ‘నా స్టైలే వేరు’ (2009) వంటి నాలుగు సినిమాలకు గోపీనాథ్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.
మాగంటి గోపినాథ్ నాకు మంచి మిత్రుడని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకొని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. రాజకీయంగా పార్టీలు వేరైనా.. వ్యక్తిగతంగా నాకు మంచి మిత్రుడు. వరుసగా మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై ఘనత సాధించిన వారిలో ఆయన ఒకరు. ఆయన మరణం వారి కుటుంబానికి తీరని లోటు అన్నారు. ఆయన అకాల మరణం ఆ కుటుంబానికి శోకాన్ని మిగిల్చింది
చూడటానికి ఆయన క్లాస్ గా కనిపించినా జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి ఆయన మాస్ లీడర్ అన్నారు. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతున్ని ప్రార్థిస్తున్నట్టు తెలిపారు. అటు వివిధ పార్టీల సభ్యులు ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. అసెంబ్లీలో గోపీనాథ్ సంతాప తీర్మానం తర్వాత సభ రేపటికి వాయిదా పడింది.
మరోవైపు అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో.. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఇచ్చిన నివేదికను రేపు ప్రవేశపెట్టి చర్చించనున్నారు. ఈ శాసనసభ సమావేశాల్లో వివిధ పార్టీల నుంచి వచ్చే అభిప్రాయాలను పరిశీలించి తదుపరి అడుగు వేయాలన్న ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ సమావేశాల్లోనే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక కూడా జరగనుంది. 2023 డిసెంబరులో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన నాటి నుంచి డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నిక జరగలేదు. స్పీకర్ లేని సమయంలో ప్యానెల్ స్పీకర్ల ఆధ్వర్యంలోనే శాసనసభ నడుస్తోంది. అయితే ఇటీవల డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే రాంచందర్ నాయక్ను డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి ఎంపిక చేస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ రోజు ఆయన నామినేషన్ వేయనున్నారు. రేపు సభలోని ఎమ్మెల్యేలందరికీ జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ రిపోర్ట్ను ప్రభుత్వం అందించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ ఇచ్చిన రిపోర్టు 600 పేజీలకు పైగా ఉంది. ఈ ఈ రిపోర్టును సభ్యులందరికీ అందజేసి.. పూర్తి స్థాయిలో చర్చించాలని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. చర్చల తర్వాత.. కాళేశ్వరం కమిషన్ రిపోర్టుకు సంబంధించి తుది నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు.
