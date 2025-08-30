English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Telangana Assembly Session Highlights: ప్రారంభమైన తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. గోపీనాథ్ కు సభలో ఘన నివాళి..

Telangana Assembly Session Highlights: తె­లం­గాణ శా­స­న­సభ సమా­వే­శా­లు వాడీవేడిగా ప్రారంభం అయ్యాయి. శా­స­న­స­భ­తో­పా­టు శా­స­న­మం­డ­లి సమా­వే­శా­లు ఈ రోజు ఉదయం 10.30 గం­ట­ల­కు ప్రా­రం­భం కానున్నాయి. నాలుగైదు రోజుల పాటు ఈ సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశాలున్నాయి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 30, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
5
Niharika Konidela Good News
Niharika Special Day: “ప్రశ్నలు అడిగిన వాళ్లకంత ఇదే నా సమాధానం.. నిన్న నాకు చాలా ప్రత్యేకమైనది”. గుడ్ న్యూస్ చెప్పేసిన నిహారిక..
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
6
Realme Narzo 5G
Realme: అమెజాన్‌లో రూ.399కే Realme NARZO 80 Lite మొబైల్.. ఇప్పుడే ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
Telangana Assembly Session Highlights: ప్రారంభమైన తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. గోపీనాథ్ కు సభలో ఘన నివాళి..

Telangana Assembly Session Highlights: తొలిరోజు ఉభయసభల్లోనూ సంతాప తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టారు. ఇటీవల మృతిచెందిన ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్‌పై  అసెంబ్లీలో, మాజీ ఎమ్మెల్సీ మాగం రంగారెడ్డిపై మండలిలో సంతాప తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టి నివాళులు అర్పించారు. అసెంబ్లీ, మండలిలో వేర్వేరుగా నిర్వహించనున్న బీఏసీ సమావేశాల్లో ఎన్ని రోజుల పాటు సభలను నిర్వహించాలనే దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటారు. అటు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే గోపీనాథ్ మృతికి సంతాప తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ  సందర్భంగా ఆయనతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.విద్యార్థి దశ నుంచే గోపినాథ్  రాజకీయంగా చురుకుగా ఉండేవారన్నారు. 1983లో తెలుగుదేశం పార్టీలో గోపీనాథ్ తన పొలిటికల్ జర్నీని ప్రారంభించారు.  1985 నుంచి 1992 వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తెలుగు యువత అధ్యక్షుడిగా పని చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

1987-88 లో హైదరాబాద్ అర్బన్ డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ డైరెక్టర్‌గా, 1988-93 లో జిల్లా వినియోగదారుల ఫోరం సభ్యుడిగా పనిచేశారన్నారు. .గోపీ ఎన్టీఆర్ కు గొప్ప వీరాభిమాని చెప్పుకొచ్చారు.ఇద్దరం ఒకే పార్టీలో పనిచేసినపుడు ఆయనతో తన అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసారు. సినీ రంగంలోనూ  గోపీనాథ్ నిర్మాతగా రాణించారు. సినిమా రంగంపై అభిమానంతో ‘పాతబస్తీ’(1995), ‘రవన్న’(2000), ‘భద్రాద్రి రాముడు’ (2004), ‘నా స్టైలే వేరు’ (2009) వంటి నాలుగు సినిమాలకు గోపీనాథ్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.

మాగంటి గోపినాథ్ నాకు మంచి మిత్రుడని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకొని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. రాజకీయంగా పార్టీలు వేరైనా.. వ్యక్తిగతంగా నాకు మంచి మిత్రుడు.  వరుసగా మూడు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికై ఘనత సాధించిన వారిలో ఆయన ఒకరు. ఆయన మరణం వారి కుటుంబానికి తీరని లోటు అన్నారు. ఆయన అకాల మరణం  ఆ కుటుంబానికి శోకాన్ని మిగిల్చింది 
చూడటానికి ఆయన క్లాస్ గా కనిపించినా జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి ఆయన మాస్ లీడర్ అన్నారు.  వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ఆ భగవంతున్ని ప్రార్థిస్తున్నట్టు తెలిపారు. అటు వివిధ పార్టీల సభ్యులు ఆయనతో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.  అసెంబ్లీలో గోపీనాథ్ సంతాప తీర్మానం తర్వాత సభ రేపటికి వాయిదా పడింది. 

మరోవైపు అసెం­బ్లీ సమా­వే­శా­ల్లో.. కా­ళే­శ్వ­రం ప్రా­జె­క్టు­పై జస్టి­స్‌ పీసీ ఘో­ష్‌ కమి­ష­న్‌ ఇచ్చిన ని­వే­ది­క­ను రేపు  ప్ర­వే­శ­పె­ట్టి చర్చిం­చ­ను­న్నా­రు. ఈ శా­స­న­సభ సమా­వే­శా­ల్లో వి­విధ పా­ర్టీల నుం­చి వచ్చే అభి­ప్రా­యా­ల­ను పరి­శీ­లిం­చి తదు­ప­రి అడు­గు వే­యా­ల­న్న ఆలో­చ­న­లో ప్ర­భు­త్వం ఉంది. ఈ సమా­వే­శా­ల్లో­నే డి­ప్యూ­టీ స్పీ­క­ర్‌ ఎన్నిక కూడా జర­గ­నుం­ది. 2023 డి­సెం­బ­రు­లో కాం­గ్రె­స్‌ అధి­కా­రం­లో­కి వచ్చిన నాటి నుం­చి డి­ప్యూ­టీ స్పీ­క­ర్‌ ఎన్నిక జర­గ­లే­దు. స్పీ­క­ర్‌ లేని సమ­యం­లో ప్యా­నె­ల్‌ స్పీ­క­ర్ల ఆధ్వ­ర్యం­లో­నే శా­స­న­సభ నడు­స్తోం­ది. అయి­తే ఇటీ­వల డో­ర్న­క­ల్‌ ఎమ్మె­ల్యే రాం­చం­ద­ర్‌ నా­య­క్‌­ను డి­ప్యూ­టీ స్పీ­క­ర్‌ పద­వి­కి ఎం­పిక చే­స్తూ ప్ర­భు­త్వం ని­ర్ణ­యం తీ­సు­కుం­ది. ఈ రోజు ఆయన నామినేషన్ వేయనున్నారు. రేపు సభ­లో­ని ఎమ్మె­ల్యే­లం­ద­రి­కీ జస్టి­స్ పీసీ ఘోష్ కమి­ష­న్ రి­పో­ర్ట్‌­ను ప్ర­భు­త్వం అం­దిం­చ­ను­న్న­ట్లు తె­లు­స్తోం­ది. జస్టి­స్ పీసీ ఘోష్ ఇచ్చిన రి­పో­ర్టు 600 పే­జీ­ల­కు పైగా ఉంది. ఈ ఈ రి­పో­ర్టు­ను సభ్యు­లం­ద­రి­కీ అం­ద­జే­సి.. పూ­ర్తి స్థా­యి­లో చర్చిం­చా­ల­ని రే­వం­త్ రె­డ్డి ప్ర­భు­త్వం లక్ష్యం­గా పె­ట్టు­కుం­ది. చర్చల తర్వాత.. కా­ళే­శ్వ­రం కమి­ష­న్ రి­పో­ర్టు­కు సం­బం­ధిం­చి తుది ని­ర్ణ­యా­లు తీ­సు­కో­ను­న్నా­రు. 

ఇదీ చదవండి: HBD Chiranjeevi: చిరంజీవి బర్త్ డే రోజున విడుదలైన మెగాస్టార్ ఏకైక చిత్రం తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: Jr NTR Worst Record: పాతికేళ్ల సినీ కెరీర్ లో ‘వార్ 2’ తో ఎన్టీఆర్ ఖాతాలో పరమ చెత్త రికార్డు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Assembly sessionRevanth Reddy Revanth Pays Tribute to maganti GopinathMaganti Gopinathtelangana assembly session 2025Telangana

Trending News