Telangana Assembly Sessions: ఈ నెల 30 నుంచి తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాలు.. ఇక రచ్చ రచ్చే..

Telangana Assembly Monsoon Sessions 2025: తెలంగాణలో బడ్జెట్ సమావేశాల తర్వాత మళ్లీ సమావేశాలు జరగలేదు. ఒక సమావేశానికి మరో సమావేశానికి 6 నెలలు గ్యాప్ లేకుండా చూసుకోవాలని రాజ్యాంగం చెబుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈ నెల 30 నుంచి నిర్వహించబోతున్నట్టు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 26, 2025, 01:39 PM IST

Telangana Assembly Monsoon Sessions 2025: తెలంగాణ శాసన సభసమావేశాలు ఈనెల 30 నుంచి జరగనున్నట్టు తెలంగాణ ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ నెల 29న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో క్యాబినేట్ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఆ తర్వాత రోజు నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాల తర్వాత శాసనసభను ప్రోరోగ్ చేస్తూ గవర్నర్ ఆదేశాలు జారీ చేసారు. తాజాగా క్యాబినేట్ భేటి అయి గవర్నర్ కు ప్రోరోగ్ ఆదేశాలను రద్దు చేస్తూ అసెంబ్లీ సమావేశాలను నిర్వహించేలా నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు. 

ఆగష్టు 30 తేది నుంచి శాసన సభ సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్టు ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో రీసెంట్ గా మృతి చెందిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ కు శాసన సభ నివాళులు అర్పించనుంది. దీనికి పార్టీలకు అతీతంగా అందరు హాజరై ఆయన మృతికి సంతాప సూచకంగా మొదటి రోజు సంతాప తీర్మాణం అసెంబ్లీ చేయనుంది. ఈ సమావేశాల్లోనే శాసనసభ డిప్యూటీ స్పీకర్ ను ఎంపిక చేయనున్నారు. మరోవైపు కాళేశ్వరం నివేదికను శాసన సభలో ప్రవేశ పెట్టనున్నారు.

తాజాగా ఈ సమావేశాలు వాడీ వేడిగా జరగనున్నాయి. ముఖ్యంగా కాళేశ్వరం నివేదిక పై కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మధ్య వాడీవేడిగా చర్చ జరగనుంది. ఈ మధ్య మార్వాడీ గోబ్యాక్ అంటూ కొత్త నినాదం పై బీజేపీ శాసనసభలో లేవనెత్తే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తాను చెప్పిన హామిలను పూర్తి స్థాయిలో అమలు చేయకపోవడంతో ప్రజల దృష్టిని మరల్చందుకే ఈ నినాదాన్ని కావాలనే ఆ  పార్టీ క్రియేట్ చేసిందని బీజేపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. గతంలో నాగార్జునకు ఎన్ కన్వెన్షన్ కూల్చివేత, మంత్రి సురేఖ .. సమంత, కేటీఆర్ వ్యవహారాన్ని కావాలనే క్రియేట్ చేసి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తుందని కమలం పార్టీ నేతలు అంటున్నారు. మరోవైపు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ గౌడ్.. బీజేపీ ఎంపీలు దొంగ ఓట్లు వల్లే  గెలిచారని ఆరోపణల నేపథ్యంలో  శాసనసభలో అధికార పార్టీని బీజేపీ ఇరుకున పెట్టే అవకాశాలున్నాయి. మరి ఈ సమావేశాల్లో ప్రతిపక్షాలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తుందా అనేది చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Assembly Monsoon Sessions 2025Telangana Assembly SessionsRevanth ReddyBJPbrs

