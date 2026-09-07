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నేటి నుంచి వాడీ వేడీగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్ష కాల సమావేశాలు..

Telangana Monsoon Session: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేటి నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రశ్నోత్తరాలతో సభా కార్యక్రమాలు ప్రారంభం అవుతాయి.ఈ సారి సమావేశాలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ అధినేత మాజీ సీఎం అసెంబ్లీకి రావడం లేనందున ఆయన రాజీనామా చేయాలని కొత్త పల్లవి అందుకుంది. మరోవైపు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కౌంటర్‌కు ధీటుగా కౌంటర్ ఇవ్వడానికీ ఇప్పటి వ్యూహాలను పదును పెట్టింది. అటు బీజేపీ ఫీజు సహా ప్రభుత్వంపై నేరుగా ఎటాక్‌కు దిగింది.  ఈ నేపథ్యంలో ఈ సారి జరిగే సమావేశాలు రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతకరించుకుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 05:45 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:45 AM IST
నేటి నుంచి వాడీ వేడీగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్ష కాల సమావేశాలు..
Image Credit: Telangana Monsoon Sessions (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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నేటి నుంచి వాడీ వేడీగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్ష కాల సమావేశాలు..
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