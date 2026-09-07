/నేటి నుంచి వాడీ వేడీగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్ష కాల సమావేశాలు..

Monsoon Telangana Assembly Session: తెలంగాణలో బడ్జెట్ సమావేశాల తర్వాత వర్షకాల సమావేశాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రోజు ప్రారంభమయ్యే ఈ తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాల్లో 2024-25 సంవత్సరం తెలంగాణ సమగ్ర శిక్ష ఆడిట్ రిపోర్ట్ ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. అంతే కాకుండా పీఎం శ్రీ తెలంగాణ 2024–25 ఆడిట్ రిపోర్ట్, కేంద్ర విద్యాశాఖ మార్గదర్శకాలు, హైదరాబాద్ మెట్రోపై కీలక పత్రాలు, హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ వార్షిక నివేదికలు, 2013–14 నుంచి 2017–18 వరకు ఐదేళ్ల వార్షిక నివేదికలు, కంపెనీల చట్టం–2013లోని సెక్షన్ 395 ప్రకారం నివేదికలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమర్పించనున్నారు.
కేసీఆర్ ప్రత్యక్ష పోరాటం..
అసెంబ్లీ సమావేశాల అనంతరం రణరంగంలోకి కేసీఆర్ లక్షలాది మందితో ప్రత్యక్ష ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. కాళేశ్వరం, పాలమూరు-రంగారెడ్డి జలాల ఎత్తిపోతలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యానికి వ్యతిరేకంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలోనే మహా పోరాటం సాగించనున్నారు. ఈ మేరకు పార్టీ ప్రజాప్రతినిధులకు కేసీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు. అసెంబ్లీలో రేవంత్ వాడే ఆ బజారు భాష వినడానికి కేసీఆర్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.
ప్రతిపక్ష నాయకుడి భద్రత మీద ఏడుస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి.. కనీసం వార్డు మెంబర్ కూడా కాని తన తమ్ముడు తిరుపతి రెడ్డికి నలుగురు గన్మెన్లు పెట్టి రూ. 40 కోట్లు ఎలా ఖర్చు పెడుతున్నారని ప్రశ్నించారు. 30 లక్షల మంది విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కోసం సభను స్తంభింపజేస్తామని... దమ్ముంటే అసెంబ్లీని నెల రోజులు నడపాలని డిమాండ్ బీఆర్ఎస్ నేత హరీష్ రావు సవాల్ చేశారు. నాడు ఎన్టీఆర్, జయలలిత, చంద్రబాబు లాంటి నేతలను సభలో అవమానిస్తే.. వారు అసెంబ్లీని బహిష్కరించి, ప్రజాక్షేత్రంలో గెలిచి మళ్లీ ముఖ్యమంత్రులుగా అడుగుపెట్టారు.. కేసీఆర్ కూడా అదే బాటలో వెళతారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు. దేవుళ్ల మీద ఒట్లు పెట్టి ఆరు గ్యారెంటీలు, రుణమాఫీ ఎగ్గొట్టినందుకు ముందు రాజీనామా చేయాల్సింది రేవంత్ రెడ్డే అని దుయ్యబట్టారు.
నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న అసెంబ్లీ, శాసనమండలి సమావేశాల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అధ్యక్షతన ఎర్రవల్లిలో బీఆర్ఎస్ఎల్పీ నిన్న సమావేశం నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి వెయ్యి రోజులు పూర్తవుతున్నా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు తీరని ద్రోహమే జరిగిందని హరీష్ రావు అన్నారు. విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు, ఉద్యోగులు, రైతులు, మహిళలు, దళిత, గిరిజన, బీసీ వర్గాలను ఈ ప్రభుత్వం నిలువునా మోసం చేసిందిన్నారు. ప్రజా సమస్యలపై సమగ్రంగా చర్చించడానికి కనీసం నెల రోజుల పాటు అసెంబ్లీ సమావేశాలు నడపాలని బీఏసీ సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ పక్షాన గట్టిగా డిమాండ్ చేయాలనే నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు.
బీజేపీ వ్యూహం..
అసెంబ్లీలో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై బీజేపీ చర్చించింది. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, 22ఏపై చర్చకు పట్టుబట్టాలని బీజేఎల్పీ నేతలకు పార్టీ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు దిశానిర్దేశం చేశారు. ఇప్పటి వరకు నిరసనలు, ఆందోళనలు చేపట్టిన పార్టీ ఇకపై అసెంబ్లీ వేదికగా అదే రకమైన దూకుడు కొనసాగించాలనే నిర్ణయానికి వచ్చారు.
అటు ఎంఐఎం పార్టీ ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వారికి సాహో అంటూ గులాంగురి చేసే మజ్లిస్.. ఈ సమావేశాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎలాంటి మద్దతు ఇస్తుందనేది చూడాలి.
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