Telangana Parents Support Bill: ఈ ఉద్యోగులకు హెచ్చరిక.. తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోకపోతే నేరుగా జీతం నుంచే కట్..!

Telangana Parents Support Bill: వృద్ధ తల్లిదండ్రుల సంక్షేమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక ముందడుగు వేసింది. వృద్ధుల గౌరవప్రద జీవనానికి భరోసా కల్పించే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు శ్రీకారం చుట్టింది. పిల్లలు నిర్లక్ష్యం చేస్తే వారి జీతం నుంచే నేరుగా పోషణ ఖర్చు కట్ చేసి తల్లిదండ్రులకు చెల్లించేలా ప్రత్యేక బిల్లును శాసన మండలిలో ప్రవేశపెట్టింది. శాసన మండలిలో సంక్షేమ శాఖ మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ 'తెలంగాణ ఉద్యోగుల తల్లిదండ్రుల పోషణ, జవాబుదారితనం, పర్యవేక్షణ బిల్లు–2026'ను ప్రవేశపెట్టారు. శాసన మండలి లో ఏకగ్రీవంగా బిల్లు ఆమోదం లభించింది. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ.. భారతీయ సంస్కృతిలో “మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ” అనే విలువలు మన జీవన విధానానికి మూలస్తంభమని అన్నారు. జీవితమంతా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం త్యాగాలు చేసిన తల్లిదండ్రులు వృద్ధాప్యంలో గౌరవం, ఆదరణ, భద్రతతో జీవించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
మారుతున్న సామాజిక పరిస్థితులు, ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థల క్షీణత కారణంగా కొంతమంది వృద్ధులు నిర్లక్ష్యం, ఒంటరితనాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారని మంత్రి అడ్లూరి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 2011 జనగణన ప్రకారం రాష్ట్రంలో వృద్ధుల సంఖ్య 32.69 లక్షలు (9.27%)గా ఉండగా, ప్రస్తుతం అది సుమారు 45 లక్షలకు చేరినట్లు అంచనా ఉందన్నారు. ప్రస్తుతం అమల్లో “తల్లిదండ్రులు, వయోవృద్ధుల పోషణ-సంక్షేమ చట్టం–2007” ఉన్నప్పటికీ సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారం కావడం లేదనిన్నారు.
ప్రతి సంవత్సరం సగటున 1800 కేసులు ఆర్డీవో కార్యాలయాల్లో నమోదవుతున్నాయని వెల్లడించారు. కేసుల నమోదును సులభతరం చేయడానికి ఇప్పటికే ప్రత్యేక పోర్టల్ను ప్రభుత్వం ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. అయితే ఆదేశాలు జారీ అయిన తర్వాత కూడా తల్లిదండ్రులు పోషణ కోసం పిల్లలను పదే పదే అడగాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్థికంగా సామర్థ్యం ఉన్న ఉద్యోగులు బాధ్యతలను విస్మరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా ఈ బిల్లు రూపుదిద్దుకున్నట్లు తెలిపారు.
బిల్లులోని ముఖ్య నిబంధనల ప్రకారం.. తల్లిదండ్రులు కలెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేస్తే విచారణ అనంతరం, బాధ్యత నిరూపితమైతే ఉద్యోగుల జీతం నుంచి 15 శాతం లేదా రూ.10,000 (ఏది తక్కువైతే అది) నేరుగా కట్ చేసి తల్లిదండ్రుల బ్యాంకు ఖాతాలో జమ అవుతుందన్నారు. ఈ బిల్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ప్రజా రంగ సంస్థల సిబ్బంది, ప్రభుత్వ నిధులతో వేతనాలు పొందే సంస్థల ఉద్యోగులతో పాటు, లైసెన్సు పొందిన ప్రైవేటు సంస్థల ఉద్యోగులు, ప్రజాప్రతినిధులకూ వర్తిస్తుందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో వృద్ధుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, ఈ బిల్లు కుటుంబ విలువలను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా సామాజిక బాధ్యతను పెంపొందించే దిశగా కీలకంగా నిలుస్తుందని అన్నారు. వృద్ధ తల్లిదండ్రులు గౌరవంగా జీవించే సమాజ నిర్మాణమే లక్ష్యమని పేర్కొంటూ, సభ సభ్యులందరూ ఈ బిల్లుకు మద్దతుగా నిలిచినందుకు సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.