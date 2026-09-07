/Telangana Assembly Session: తాతా మధును తొలగించాలి.. కేసీఆర్‌ క్షమాపణ చెప్పాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి

MLC Thatha Madhu: 'సభ సంప్రదాయాలకు విలువ ఇవ్వాలి. ప్రతి సభ్యుడి గౌరవానికి భంగం కలిగించడం అంశం ఇది. స్పీకర్ ఛాంబర్ అంటే ఎనలేని గౌరవం ఉంది. చట్టసభ ఏదయినా స్పీకర్ పోస్ట్ అనేది గౌరవం ఉండేది. సభ్య సమాజం కించపర్చే విధంగా మట్కాడిన తీరుపై ఇక్కడ చర్చ ఇది. వారి అపవాదును మీరు ఎందుకు మోస్తున్నారు? మీ చర్చను బీఏసీలో మాట్లాడండి. కచ్చితంగా అవకాశం ఉంటది' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. వారి నాయకుడు ఇలా మాట్లాడాలని చెప్పి పంపించాడా? అనాలోచితంగా మాట్లాడటం చాలా బాధాకరం అని పేర్కొన్నారు. సభ్య సమాజం ఇబ్బందిపడేలా.. వాడలేని భాష వాడి ఇలా చేస్తారా? అని ప్రశ్నించారు.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధుపై తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ఓ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టగా రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగం చేశారు. 'వారి పార్టీ నాయకుడు దళితుల ఓట్లు వాడుకొని నమ్మించి మోసం చేసిన చరిత్ర వారిది. డిప్యూటీ సీఎం పోస్టులో ఉన్న తాటికొండ రాజయ్యను పీకేశాడు. దళిత బంధు ఇవ్బకుండా మోసం చేశాడు. నేరెళ్ల ఘటనలో దాఁకితులను లారీలతో తొక్కించాడు' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. సీఎల్పీ నాయకుడిగా ఉండడం ఇష్టం లేక ఏ రకంగా చేసాడో మనం చూశామని తెలిపారు. 'ఇలా ఎన్నో రకాలుగా దళితులను మోసం చేశాడో చూశాం. స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఎక్కడ ఇలా వినలేదు. ఇలాంటి వ్యక్తులను శాశ్వతంగా సభ్యత్వాలను రద్దు చేయాలి' అని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.
'అన్నీ సభల్లో చూశాను 20 ఏళ్లలో ఎక్కడ చూడలేదు, రాజ్యసభ తప్ప అన్నిటిలో చేశా. కేసీఆర్ వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. సభ్యుడి చేత రాజీనామా చేయించాలి. మండలి చైర్మన్కు కూడా సూచిస్తున్నా. తొలింగించేలా నిర్ణయం తీసుకువాలని సూచిస్తున్నా' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
పొన్నం ప్రభాకర్
అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'సభాపతిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలపై వారి ప్రవర్తనపై సభలో చర్చ జరుగుతుంటే బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు అడ్డుకుంటున్నారు. బీజేపీలో ఒక దళిత ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు లేకపోతే దళితులకు ఏమి అయినా మాకు సంబధం లేదు అన్నట్టు వ్యవహరిస్తున్నారు. 14 సార్లు గెలిచిన ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు రాజ్యసభ ప్రతిపక్ష నాయకుడు మల్లికార్జున ఖర్గే పాల్గొన్న ప్రదేశాన్ని శుద్ధి చేసిన సంస్కృతి బీజేపీది' అని పొన్నం ప్రభాకర్ గుర్తుచేశారు. సభాపతిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే కనీసం స్పందించే పరిస్థితి లేదని తెలిపారు. 'బీజేపీది ఫ్యూడలిస్ట్ పార్టీ.. మనువాద పార్టీ' అని విమర్శించారు.