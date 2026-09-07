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Telangana Assembly Session: తాతా మధును తొలగించాలి.. కేసీఆర్‌ క్షమాపణ చెప్పాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Demands BRS Party MLC Thatha Madhu Drops From Post: తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల తొలి రోజు తీవ్ర ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది. ఈ క్రమంలో స్పీకర్‌పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్సీ తాతా మధును తొలగించాలని రేవంత్ రెడ్డి డిమాండ్‌ చేశారు. అసెంబ్లీలో కీలక విషయాలు మాట్లాడారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 07, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 03:38 PM IST
Telangana Assembly Session: తాతా మధును తొలగించాలి.. కేసీఆర్‌ క్షమాపణ చెప్పాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Telangana Assembly Session

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Telangana Assembly Session: తాతా మధును తొలగించాలి.. కేసీఆర్‌ క్షమాపణ చెప్పాలి: రేవంత్‌ రెడ్డి
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