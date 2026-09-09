Sridhar Babu Comments On BRS MLAs Suspension: తెలంగాణ శాసనసభలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ప్రవర్తన కారణంగా స్పీకర్ వారిని ఈ సెషన్ మొత్తం సస్పెండ్ చేశారు. ఇందులో హరీష్ రావుతో పాటు కేటీఆర్ ఇతర సభ్యులు ఉన్నారు. నిన్ననే తాతారావు సహా మరికొందరు సస్పెండ్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఈ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల తీరుపై రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు స్పందిస్తూ.. శాసనసభ వ్యవహారాలు ప్రశాంత వాతావరణంలో జరగాలని, సభను అడ్డుకోవడం ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదని పేర్కొన్నారు. తాము ఏ ప్రశ్నలకైనా సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని, కానీ పోడియం వద్దకు వెళ్లి సభకు అంతరాయం కలిగించడం సరికాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
అంతేకాకుండా, దళితులు సందర్శించిన స్థలాన్ని శుద్ధి చేయడం వంటి చర్యలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, ఇలాంటి వివక్షపూరిత వైఖరి సరైంది కాదని మండిపడ్డారు. రాజకీయంగా ఎదుర్కొనే సత్తా తమ ప్రభుత్వానికి ఉందని ఉద్ఘాటించారు. కేసీఆర్ పై స్పందిస్తూ, మేము ఎవరి చావు కోరుకోలేదు.. ఆయన నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రతిపక్షం బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి, శాసనసభ సాఫీగా సాగడానికి సహకరించాలని మంత్రి కోరారు.
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ప్రజాస్వామ్యానికి, రాజ్యాంగానికి తలవంపులు తెచ్చేలా బీఆర్ఎస్ నేతలు ప్రవర్తిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఎర్రవల్లి వద్ద దళితులు డప్పులు కొడుతూ నిరసన తెలియజేసిన ప్రాంతాన్ని, పసుపు నీళ్లతో శుద్ధి చేయడం తీవ్రమైన చర్యగా పరిగణిస్తున్నామని అన్నారు. నిరసన తెలిపే హక్కు రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్కరికీ కల్పించిందని, డప్పులు కొట్టడం దళితుల సాంప్రదాయమే తప్ప అందులో తప్పు లేదని పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, పసుపు పవిత్రమైనది.. కొమురవెల్లి మల్లన్న, ఎల్లమ్మ వంటి దేవాలయాలలో కూడా దీన్ని భాండాగారంగా ఉపయోగిస్తారు. కానీ, ఇలాంటి అవమానకరమైన రీతిలో శుద్ధి కోసం ఉపయోగించడం బాధాకరం అని, ఇటువంటి సంఘటనలను ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ఖండిస్తుందని అన్నారు. అణగారిన వర్గాల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసే బీఆర్ఎస్ నేతల చర్యలను సహించలేమని స్పష్టం చేశారు.
తెలంగాణ అసెంబ్లీలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను స్పీకర్ సస్పెండ్ చేశారు. చర్చలకు పదేపదే అడ్డుగా మారుతున్నందున కేటీఆర్, హరీష్ రావు సహా సభ్యులందరిపై ఈ సెషన్ మొత్తానికి సస్పెన్షన్ విధించారు. నిన్ననే తాత మధు నవీన్ కుమార్ రెడ్డి కూడా సస్పెండ్ అయ్యారు. మూడవ రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉద్రిక్తంగా సాగుతున్నాయి. బీఆర్ఎస్ మహిళా నేతలకు జరిగిన అవమానం, కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ ముట్టడిపై సభలో చర్చ జరపాలని బీఆర్ఎస్ వాయిదా తీర్మానం ఇచ్చింది. అయితే స్పీకర్ దానిని తిరస్కరించడంతో, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు 'వీ వంట్ జస్టిస్' అంటూ నినాదాలు చేశారు. ఈ తీరుపై డిప్యూటీ సీఎం భట్టి కూడా తప్పుపట్టారు. "దేనికి జస్టిస్ కావాలి? మీ హయాంలో అన్యాయానికి గురైన దళితులకు జస్టిస్ కావాలి" అంటూ ఆయన మండిపడ్డారు.
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