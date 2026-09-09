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మేము ఎవరి చావూ కోరుకోలేదు.. కేసీఆర్‌పై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు బిగ్ కామెంట్స్! సభ నుంచి BRS ఎమ్మెల్యేలు సస్పెండ్!

నేడు జరిగిన తెలంగాణ అసెంబ్లీ మూడో రోజు సమావేశంలో చర్చలకు పదేపదే అడ్డుగా మారుతున్నారనే కారణంతో స్పీకర్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేశారు. దీంతో కేటీఆర్, హరీష్ రావు సహా సభ్యులందరిపై ఈ సెషన్ మొత్తానికి సస్పెన్షన్ విధించారు. తెలంగాణ శాసనసభలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ప్రవర్తనను నిరసిస్తూ, వారిని సస్పెండ్ చేయడంపై పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు స్పందించారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 09, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:15 AM IST
మేము ఎవరి చావూ కోరుకోలేదు.. కేసీఆర్‌పై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు బిగ్ కామెంట్స్! సభ నుంచి BRS ఎమ్మెల్యేలు సస్పెండ్!
Image Credit: Sridhar Babu Comments On BRS MLAs Suspension: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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మేము ఎవరి చావూ కోరుకోలేదు.. కేసీఆర్‌పై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు బిగ్ కామెంట్స్! సభ నుంచి BRS ఎమ్మెల్యేలు సస్పెండ్!
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