/వాడీ వేడిగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. ముఖ్య అజెండాలు ఇవే..

Assembly Session Start: ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటలకు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. 8వ సెషన్ రెండో సమావేశాల తొలి రోజు సోమవారం ప్రశ్నోత్తరాలతో సభా కార్యక్రమాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అంతేకాదు సభ ముందుకు కీలక ఆడిట్ నివేదికలను ముఖ్యమంత్రి ప్రవేశ పెట్టనున్నారు. తెలంగాణ సమగ్ర శిక్ష (TSS) 2024–25 ఆడిట్ రిపోర్ట్ సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
అటు PM SHRI తెలంగాణ 2024–25 ఆడిట్ రిపోర్ట్ కూడా సభ ముందుకు రానుంది. కేంద్ర విద్యాశాఖ మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఆడిట్ నివేదిక సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. మరోవైపు హైదరాబాద్ మెట్రోపై కీలక పత్రాలు.. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ వార్షిక నివేదికలను శాసనసభలో చర్చించనున్నారు.
అసెంబ్లీలో టేబుల్..
2013–14 నుంచి 2017–18 వరకు ఐదేళ్ల వార్షిక నివేదికలు సమర్పణ.. కంపెనీల చట్టం–2013లోని సెక్షన్ 395 ప్రకారం నివేదికల సమర్పణ ఉండనున్నాయి. మరోవైపు అసెంబ్లీ బిజినెస్ అడ్వజరీ కమిటీ సూచనల మేరకు అసెంబ్లీని ఎన్ని రోజులు నడపాలనే దానిపై చర్చించునున్నారు. దీని కోసం బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం పార్టీలతో చర్చించనున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈ శనివారం 12వ తేది వరకు నిర్వహిస్తారా.. వినాయక చవితి కూడా కంటిన్యూ చేస్తారా అనేది ఈ రోజు జరిగే బీఏసీ సమవేశంలో స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
మరోవైపు బీఆర్ఎస్ అగ్రనేత ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ..
కాంగ్రెస్ పార్టీ 100 రోజులు ఇస్తామన్నా హామీలు ఏమన్నాయ్ .. మహాలక్ష్మి స్కీం కిందా 2500 రూపాయలు ఎప్పుడు ఇస్తావని ప్రశ్నించారు.
జాబ్ క్యాలెండరు ఏమైంది .. పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు వ్యతిరేకంగా తీసుకోచ్చిన జీఓ నెంబర్ 97 ని రద్దు చేయాలి . ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు ను నేర్వర్చాలని అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాము. ప్రభుత్వానికి దమ్ముంటే నెల రోజులు శాసనసభను నడపాలని ఛాలెంజ్ విసిరారు. 22ఏ పేరుతో జరుగుతున్న బాగోతం బయట పెడుతాం ప్రభుత్వాన్ని వదలిపెట్టము అని చెప్పుకొచ్చారు.
22 ఏ సమస్యను పరిష్కరించాలంటూ గన్ పార్క్ వద్ద బిజెపి ఎమ్మెల్యేలు ప్లకార్డులతో నిరసన..
ప్ల కార్డులతో అసెంబ్లీలోకి వెళ్లేందుకు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ప్రయత్నించడంతో వారిని అడ్డుకున్న పోలీసులు. ప్ల కార్డులను తీసుకొని శాసనసబ లోపటికి పంపించిన పోలీసులు. ఈ సందర్భంగా బిజెపి ఎమ్మెల్యే పాల్వాయి హరీష్ మాట్లాడుతూ.. 22A పై మంత్రి సమాధానం చెప్పాలి. అధికారుల మీద నెపం నెట్టి తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తే లేదన్నారు.
చీకటి ఒప్పందం చేసుకున్న వారి భూములు బయటికి వస్తున్నాయన్నారు. 22 A పై సిట్టింగ్ జడ్జి తో విచారణ జరపాలని ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతామన్నారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తాము. అందుకు ముందు బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు అమరవీరుల స్తూపం వద్ద నివాళులు అర్పించారు.
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