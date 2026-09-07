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వాడీ వేడిగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. ముఖ్య అజెండాలు ఇవే..

Telangana Mansoon Assembly Session: బడ్జెట్ సమావేశాల తర్వాత తెలంగాణ వర్షాకాల సమావేశాలు నేడు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అధికార కాంగ్రెస్.. ప్రతిపక్ష పార్టీలైన బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు శాసన సభ వేదికగా ఢీ అంటే ఢీ అనబోతున్నాయి. అంతేకాదు ఈ సారి కాంగ్రెస పార్టీ.. కేసీఆర్ అసెంబ్లీ రాకపోవడాన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఆయన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దీనికి బీఆర్ఎస్‌ ధీటుగా ఎదుర్కొబోతుంది. అటు 22ఏ భూములపై ప్రభుత్వ తీరును బీజేపీ అసెంబ్లీ వేదికగా నిలదీయనుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:10 AM IST
వాడీ వేడిగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. ముఖ్య అజెండాలు ఇవే..
Image Credit: Telangana Assembly Session (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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