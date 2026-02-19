TG Assembly Sessions 2026: ఈ నెల 26 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. అంతకు ముందే రైతు భరోసా..!

Telangana Assembly Sessions 2026: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ కు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఇప్పటికే కేంద్ర బడ్జెట్ తో పాటు ఏపీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగిసాయి. తాజాగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ నెల 28న రాష్ట్ర బడ్జెట్ ను శాసన సభలో ప్రవేశపెడతారు. ఈ దఫా సమావేశాలను 10 నుంచి 15 రోజుల పాటు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ దఫా సమావేశాల్లో బడ్జెట్ తో పాటు కీలక బిల్లుల ఆమోదం పొందే అవకాశం వుంది. కాగా ఈ నెల 24 న తెలంగాణ క్యాబినెట్ సమావేశం జరుగనుంది.
ఇప్పటికే అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు గతయేడాది డిసెంబర్ 29తో మొదలై కొత్త యేడాదిలో మూడు రోజులు పాటు జరిగాయి. గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సీఎం కేసీఆర్ హాజరయ్యారు. అంతేకాదు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి .. స్వయంగా కేసీఆర్ ను కలవడం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. గతేడాది అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నీటి ప్రాజెక్ట్ లపై వాడీవేడీగా సమావేశం జరిగింది.
తాజాగా ఈ సారి మాత్రం స్థానిక సంస్థలఎన్నికలతో పాటు మున్సిపల్, కార్పోరేషన్ ఎన్నికల్లో విజయాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ మంచి జోష్ లో ఉంది. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ ఒక్క కార్పోరేషన్ గెలుచుకోకపోయినా.. పలు మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకుంది. ఈ జోష్ లో అసెంబ్లీలో తన గళాన్ని బలంగా వినిపించే ప్రయత్నం చేయనుంది. మరోవైపు బీజేపీ కూడా కరీంనగర్ కార్పోరేషన్ తో పాటు బైంసా మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకుంది. అటు నిజామాబాద్ లో మెజారిటీ సీట్లతో నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ శాసనసభా పక్ష నేత మహేశ్వర్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ప్రభుత్వ తప్పిదాలను ఎత్తి చూపనున్నారు.
Read more: Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.
Read more: Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.