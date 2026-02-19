English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
TG Assembly Sessions 2026: ఈ నెల 26 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. అంతకు ముందే రైతు భరోసా..!

Telangana Assembly Sessions 2026: తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అంతకు ముందు రైతు భరోసా డబ్బులను వేయనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 19, 2026, 01:07 PM IST

TG Assembly Sessions 2026: ఈ నెల 26 నుంచి తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు.. అంతకు ముందే రైతు భరోసా..!

Telangana Assembly Sessions 2026: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బడ్జెట్ కు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఇప్పటికే కేంద్ర బడ్జెట్ తో పాటు ఏపీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ముగిసాయి. తాజాగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ నెల 28న రాష్ట్ర బడ్జెట్ ను శాసన సభలో ప్రవేశపెడతారు. ఈ దఫా సమావేశాలను  10 నుంచి 15 రోజుల పాటు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ దఫా సమావేశాల్లో బడ్జెట్‌ తో పాటు  కీలక బిల్లుల ఆమోదం పొందే అవకాశం వుంది. కాగా  ఈ నెల 24 న తెలంగాణ క్యాబినెట్‌ సమావేశం జరుగనుంది. 

ఇప్పటికే అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు గతయేడాది డిసెంబర్ 29తో మొదలై కొత్త యేడాదిలో మూడు రోజులు పాటు జరిగాయి. గత అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సీఎం కేసీఆర్ హాజరయ్యారు. అంతేకాదు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి .. స్వయంగా కేసీఆర్ ను కలవడం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.  గతేడాది అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నీటి ప్రాజెక్ట్ లపై వాడీవేడీగా సమావేశం జరిగింది. 

తాజాగా ఈ సారి మాత్రం స్థానిక సంస్థలఎన్నికలతో పాటు మున్సిపల్, కార్పోరేషన్  ఎన్నికల్లో విజయాలతో కాంగ్రెస్ పార్టీ  మంచి జోష్ లో ఉంది. మరోవైపు బీఆర్ఎస్ ఒక్క కార్పోరేషన్ గెలుచుకోకపోయినా.. పలు మున్సిపాలిటీలను కైవసం చేసుకుంది. ఈ జోష్ లో అసెంబ్లీలో తన గళాన్ని బలంగా వినిపించే ప్రయత్నం చేయనుంది. మరోవైపు బీజేపీ కూడా కరీంనగర్ కార్పోరేషన్ తో పాటు బైంసా మున్సిపాలిటీని కైవసం చేసుకుంది. అటు నిజామాబాద్ లో మెజారిటీ సీట్లతో నెంబర్ వన్ స్థానంలో నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ శాసనసభా పక్ష నేత మహేశ్వర్ రెడ్డి నేతృత్వంలో ప్రభుత్వ తప్పిదాలను ఎత్తి చూపనున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Assembly Sessions 2026Telangana Assembly Water IssueTelangana Assembly SessionsTelangana Winter Assembly SessionsTelanagana winter Sessions 2026

