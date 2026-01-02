English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Assembly Sessions 2026: కొత్త యేడాదిలో వాడీ వేడీగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నీటి యుద్ధం..

Telangana Assembly Sessions 2026: కొత్త యేడాదిలో వాడీ వేడీగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నీటి యుద్ధం..

Telangana Assembly Sessions 2026: తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు డిసెంబర్ 29న మొదలయ్యాయి. చాలా రోజులు తెలంగాణ తొలి సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి హాజరు కావడంతో సందడి నెలకొంది. దీంతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు పలువురు మంత్రులు, శాసన సభ్యులు కేసీఆర్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసారు. కానీ ఈ రోజు నుంచి అసెంబ్లీలో అసలు యుద్ధం మొదలు కాబోతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 09:00 AM IST

Trending Photos

Gold-Silver-Copper Crashed:ఫెడ్ కీలక ప్రకటన.. కుప్పకూలిన బంగారం-వెండి-రాగి ధరలు ..!!
6
Metals market
Gold-Silver-Copper Crashed:ఫెడ్ కీలక ప్రకటన.. కుప్పకూలిన బంగారం-వెండి-రాగి ధరలు ..!!
New GST Rates: కొత్త ఏడాదిలో మోదీ సర్కార్ బిగ్ షాక్.. ఆ వస్తువులన్నింటిపై 40శాతం జీఎస్టీ.. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి..!!
5
tobacco tax restructure
New GST Rates: కొత్త ఏడాదిలో మోదీ సర్కార్ బిగ్ షాక్.. ఆ వస్తువులన్నింటిపై 40శాతం జీఎస్టీ.. ఫిబ్రవరి 1 నుంచి అమల్లోకి..!!
School Holiday: విద్యార్థులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..మరో 7 రోజులు సెలవు పొడిగింపు..పండగే పండగ!
6
School Holiday
School Holiday: విద్యార్థులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..మరో 7 రోజులు సెలవు పొడిగింపు..పండగే పండగ!
1 January 2026 Rules Change : నేడు జనవరి 1 దేశంలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి ..తెలుసుకోకపోతే మీరే నష్టపోతారు..!!
6
January 2026 rules
1 January 2026 Rules Change : నేడు జనవరి 1 దేశంలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి ..తెలుసుకోకపోతే మీరే నష్టపోతారు..!!
Telangana Assembly Sessions 2026: కొత్త యేడాదిలో వాడీ వేడీగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నీటి యుద్ధం..

తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఈరోజు నదీజలాల వినియోగం - ప్రభుత్వ పాత్రపై కీలక చర్చ జరగబోతోంది.  మూడురోజుల విరామం తర్వాత 2026 తొలి అసెంబ్లీ  శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగబోతున్నాయి. నీటి ప్రాజెక్టులు - నదీ జలాల వినియోగంపై నీటిపారుదలశాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వబోతున్నారు. పాలమూరు - రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల నీటిప్రాజెక్టు సామర్థ్యం కుదింపు వెనుక బీఆర్ఎస్ పాలకుల నిర్లక్ష్యం ఉందని కాంగ్రెస్ నాయకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రజాపాలనలో మనుగడ కోల్పోతోందనే ఉద్ధేశంతో జలవివాదంపై నానా యాగీచేస్తూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఇరుకున పెట్టాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు భావిస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మండిడ్డారు. నదీ జలాల వినియోగం, నీటిప్రాజెక్టుల ప్రయోజనాలపై ప్రజాప్రతినిధులకు ప్రజాభవన్ లో అవగాహన కల్పన కార్యక్రమం నిర్వహించారు.

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..అసెంబ్లీలో పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ తర్వాత సభ్యుల అభిప్రాయాలను తెలుసుకుని  నదీజలాలపై జరిగిన అన్యాయంపై విచారణకు ఆదేశిస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. పాలమూరు - రంగారెడ్డి నీటి ప్రాజెక్టు, కృష్ణా జలాలతో తెలంగాణకు తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని రేవంత్ రెడ్డి విచారం వ్యక్తంచేశారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత సీఎం కేసీఆర్, నీటిపారుదల మంత్రి హరీశ్ రావులతో తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందన్నారు. మరి ప్రభుత్వ వాదనపై ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ ఎలా స్పందిస్తుందో  చూడాలి. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Assembly Sessions 2026Telangana Assembly Water IssueTelangana Assembly SessionsTelangana Winter Assembly Sessions

Trending News