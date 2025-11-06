Telangana Assembly Speaker: ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై స్పీకర్ అనూహ్య నిర్ణయం..! నేడు, రేపు రెండో విడత విచారణ..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Assembly Speaker: ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై రెండో విడత విచారణ ఈరోజు, రేపు జరుపనున్నారు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్. మరో నలుగురు ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్లపై విచారణ చేపట్టనున్నారు. తిరిగి ఈనెల 12,13 తేదీల్లో కూడా విచారణ కొనసాగనుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 6, 2025, 10:40 AM IST

Telangana Assembly Speaker: ఎమ్మెల్యేల అనర్హత పిటిషన్ కు సంబంధించిన విచారణ నేడు రేపు స్పీకర్ విచారించనున్నారు.  ఈ విచారణలో ఎమ్మెల్యేల న్యాయవాదులు, పిటిషనర్ల న్యాయవాదులు తమ వాదనలు, క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ లు చేయనున్నారు. ఇటీవలే నలుగురు ఎమ్మెల్యేల విచారణ పూర్తి చేసిన స్పీకర్.. ఈసారి జరిగే విచారణలో భద్రాచలం ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావ్, బాన్సువాడ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి, జగిత్యాల ఎమ్మెల్యే సంజయ్, శేరులింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికపూడి గాంధీలపై దాఖలైన పిటిషన్లను విచారించనున్నారు.

ఉదయం 11 గంటలకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కేపీ వివేకానంద వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే తెల్లం వెంకట్రావ్, ఉదయం 12 గం.లకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జగదీష్ రెడ్డి వర్సెస్ సంజయ్, ఈనెల 7న ఉదయం 11గం.లకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జగదీష్​ రెడ్డి వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి, ఉదయం. 12గం.లకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కల్వకుంట్ల సంజయ్​ వర్సెస్ ఎమ్మెల్యే అరికపూడి గాంధీ న్యాయవాదుల మద్య వాదనలు, క్రాస్ ​ఎగ్జామినేషన్ జరుగనుంది. 

ఇక ఈనెల 12న కేపీ వివేకానంద వర్సెస్ తెల్లం వెంకట్రావు, జగదీష్ రెడ్డి వర్సెస్ సంజయ్, ఈనెల 13న జగదీష్ రెడ్డి వర్సెస్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, కల్వకుంట్ల సంజయ్ వర్సెస్ అరికపూడి గాంధీ న్యాయవాదుల మధ్య వాదనలు క్రాస్​ ఎగ్జామినేషన్ జరుగునున్నది. దీనితో ఎనిమిది ఎమ్మెల్యేల విచారణ పూర్తి కానుంది. స్పీకర్ విచారణ సందర్భంగా అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో పలు ఆంక్షలు విధించారు. మీడియా, సందర్శకులు, రాజకీయ నేతలు, విచారణకు హాజరయ్యే వారిపై కూడా ఆంక్షలు విధించారు. విచారణ సందర్భంగా అసెంబ్లీ పరిసరాల్లో పోలీసుల భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Disqualification of BRS LeaderBRS Defamation CaseBRS MLAs DefectedSupreme CourtBRS MLAs Defected To Congress

