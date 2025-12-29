Telangana Assembly Winter Session 2025: నేటి నుంచి వాడీ వేడీగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు..

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు మరికొద్ది గంటల్లో ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాలపై పాలక ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడీ చర్చ జరుగనుంది. ఉదయం 10.30కు ప్రారంభం కానున్న సమావేశాల్లో తొలిరోజు దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్రెడ్డి, కొండా లక్ష్మారెడ్డిలకు సంతాప తీర్మానాలు సహా కొన్ని బిల్లులకు సంబంధించిన పత్రాలను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తొలిరోజు సమావేశాలు ముగిసిన అనంతరం..ఉభయ సభలు వచ్చే నెల 2కు వాయిదా పడే అవకాశాలున్నాయి.
ఉభయ సభల వాయిదా అనంతరం.. రెండింటిలోనూ బిజినెస్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఎన్ని రోజుల పాటు సభలు నిర్వహించాలో నిర్ణయిస్తారు. మూణ్నాలుగు రోజుల పాటు శాసనసభ సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా సమావేశాలకు BRS అధినేత , మాజీ సీఎం కేసీఆర్ హాజరు కానున్నారని ఆ పార్టీ వర్గాలే చెబుతున్నాయి.
దీంతో ఈ సారి అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగనున్నాయి. కాగా శాసనసభ సమావేశాలకు ముందే పాలక ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం శీతకాలంలో సెగలు రేపనుందని తెలుస్తోంది.ఈ సారి సమావేశాల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం పై చర్చకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశం కోర్టు లో ఉన్నందున దీనిపై రేవంత్ సర్కారు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోనుందనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది.
