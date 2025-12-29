English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Assembly Winter Session 2025: నేటి నుంచి వాడీ వేడీగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు..

Telangana Assembly Winter Session 2025: నేటి నుంచి వాడీ వేడీగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు..

Telangana Assembly Winter Session 2025: తెలంగాణ అసెంబ్లీ  శీతాకాల సమావేశాలకు వేళైంది. ఒక్కో సెషన్ మధ్య ఆరు నెలలకు మించి ఉండకూడదు. ఈ నేపథ్యంలో  తెలంగాన శాసనసభ వింటర్ సెషన్ కు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తైయ్యాయి. ఈ సారి అసెంబ్లీకి ప్రతిపక్ష నేత కేసీఆర్ హాజరు కానుండటంపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 29, 2025, 09:25 AM IST

Trending Photos

Aravalli Bala Quila: ఆరావళి బాలా కోటను ఎవరు నిర్మించారు? అందులో ఉన్న నిధిని చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!
6
Bala Quila
Aravalli Bala Quila: ఆరావళి బాలా కోటను ఎవరు నిర్మించారు? అందులో ఉన్న నిధిని చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!
Oppo Reno 15C: 7000mAh బ్యాటరీతో Oppo Reno 15c మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!
5
Oppo Reno 15C
Oppo Reno 15C: 7000mAh బ్యాటరీతో Oppo Reno 15c మొబైల్ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!
Telangana Liquor Ban: తెలంగాణలోని ఈ ఊరిలో ఆల్కహాల్ తాగితే ఇక అంతే సంగతి..!
5
Telangana Liquor Ban Village
Telangana Liquor Ban: తెలంగాణలోని ఈ ఊరిలో ఆల్కహాల్ తాగితే ఇక అంతే సంగతి..!
Balakrishna: ప్రైవేట్ భాగాలు నొక్కేస్తారు.. అందుకే బాలకృష్ణ కొట్టారు.. పూరి జగన్నాథ్ బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు..!
5
Balakrishna controversy
Balakrishna: ప్రైవేట్ భాగాలు నొక్కేస్తారు.. అందుకే బాలకృష్ణ కొట్టారు.. పూరి జగన్నాథ్ బయటపెట్టిన షాకింగ్ నిజాలు..!
Telangana Assembly Winter Session 2025: నేటి నుంచి వాడీ వేడీగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు..

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు మరికొద్ది గంటల్లో ప్రారంభంకానున్నాయి. ఈ సమావేశాల్లో కృష్ణా, గోదావరి నదీ జలాలపై  పాలక ప్రతిపక్షాల మధ్య వాడీవేడీ చర్చ జరుగనుంది. ఉదయం 10.30కు ప్రారంభం కానున్న సమావేశాల్లో తొలిరోజు దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రాంరెడ్డి దామోదర్‌రెడ్డి, కొండా లక్ష్మారెడ్డిలకు సంతాప తీర్మానాలు సహా కొన్ని బిల్లులకు సంబంధించిన పత్రాలను సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. తొలిరోజు సమావేశాలు ముగిసిన అనంతరం..ఉభయ సభలు వచ్చే నెల 2కు వాయిదా పడే అవకాశాలున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఉభయ సభల వాయిదా అనంతరం.. రెండింటిలోనూ బిజినెస్‌    అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశాలు నిర్వహిస్తారు. ఎన్ని రోజుల పాటు సభలు నిర్వహించాలో నిర్ణయిస్తారు. మూణ్నాలుగు రోజుల పాటు శాసనసభ సమావేశాలు నిర్వహించే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది.  కాగా సమావేశాలకు BRS అధినేత , మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌ హాజరు కానున్నారని ఆ పార్టీ వర్గాలే చెబుతున్నాయి.  

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

దీంతో ఈ సారి అసెంబ్లీ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగనున్నాయి. కాగా శాసనసభ సమావేశాలకు ముందే పాలక ప్రతిపక్ష నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం శీతకాలంలో సెగలు రేపనుందని తెలుస్తోంది.ఈ సారి సమావేశాల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశం పై చర్చకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశం కోర్టు లో ఉన్నందున దీనిపై రేవంత్  సర్కారు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోనుందనే దానిపై ఉత్కంఠ నెలకొంది. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Assembly SessionsTelangana Winter Assembly SessionsTelanagana winter Sessions 2025KCRRevanth Reddy

Trending News