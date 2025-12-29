English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Assembly Session begin:  అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీకి రావడం ఆసక్తి కరంగా మారింది.  సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గులాబీ బాస్ దగ్గరకు వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉందని వాకబు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 29, 2025, 12:11 PM IST
Telangana assembly winter session update: తెలంగాణలో అసెంబ్లీ శీతాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో అపోసిషన్ పార్టీ నేత కేసీఆర్ సభకు రావడం ప్రస్తుతం ఆసక్తి కరంగా మారింది. నిన్న ఎర్రవెల్లీ ఫామ్ హౌస్ నుంచి కేసీఆర్ హైదరాబాద్ లోని నందినగర్ కు వచ్చారు. ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ ఈరోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హజరయ్యారు. విపక్ష నేతగా కేసీఆర్‌తో పాటు కేటీఆర్, హరీశ్‌రావు తదితర బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు సభకు హాజరయ్యారు.

సమావేశాలు ప్రారంభమైన వెంటనే దివంగత రాంరెడ్డి దామోదర్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే కొండా లక్ష్మారెడ్డికి సభ సంతాపం ప్రకటించింది. అనంతరం సభను వాయిదా వేశారు.  అయితే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాజీ సీఎం కేసీఆర్ దగ్గరకు వెళ్లి ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆరా తీశారు.  దీనికి గులాబీ బాస్ బాగున్నట్లు రిప్లై చెప్పారు. మొత్తంగా..   ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పదే పదే తనను ఎప్పుడు సచ్చిపోతాడో అంటూ తూలనాడుతున్నాడంటూ కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాజీ సీఎంను కేసీఆర్ ఆరోగ్యంపై ఆరాతీయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీ హాల్లోకి రాగానే కేసీఆర్ దగ్గరికి వెళ్లి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కరచాలనం చేశారు.  అదే విధంగా.. సీఎం తర్వాత కేసీఆర్ దగ్గరికి వెళ్లి కాంగ్రెస్ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సైతం కరచాలనం చేయడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. 

కేసీఆర్ ను కలిసిన వారిలో మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, సీతక్క, వాకిటి శ్రీహరి, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, ప్రభత్వ విప్ లు బీర్ల ఐలయ్య, ఆది శ్రీనివాస్ పలువురు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, సీపీఐ ఎమ్మెల్యే కునమనేని సాంబశివరావు ఉన్నారు. అదే విధంగా.. నూతన ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ సైతం కేసీఆర్ గారిని కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం ఆసక్తికరంగా మారింది.

అయితే.. అసెంబ్లీలో ప్రధానంగా సాగునీటి ప్రాజెక్టులు, ప్రజా సమస్యలే ప్రధాన ఎజెండాగా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసేందుకు బీఆర్ఎస్ సిద్ధమైంది. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు కూడా బీఆర్ఎస్ ప్రశ్నలకు ఎన్ కౌంటర్ చేసేందుకు అన్ని విధాలుగా అస్త్రశస్త్రలతో రెడీగా ఉన్నట్లు తెలుస్తొంది.

Read more: Hyderabad Numaish 2026: హైదరాబాద్ వాసులకు గుడ్ న్యూస్.. నాంపల్లి నుమాయిష్ షురు.. ఎప్పటి నుంచంటే..?.

మరోవైపు  పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించాలని మాజీ సర్పంచ్ లు అసెంబ్లీకి ముట్టడికి ప్రయత్నించారు. దీంతో అప్రమత్తమైన పోలీసులు వారిని అడ్డుకుని, పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో  మాజీ ఎమ్మెల్యే తోపులాటలో కింద పడిపోయారు. మరోవైపు ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా పోలీసులు మూడంచెల వ్యవస్థలో పటిష్టమైన బందో బస్తు చేపట్టారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana Assembly sessionCM Revanth ReddyFormer CM KCRTelangana Politicskcr vs cm revanth reddy

