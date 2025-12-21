English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telangana Assembly Winter Sessions 2025: ఈ నెల 27 నుంచి వాడీ వేడిగా తెలంగాణ శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు..

Telangana Assembly Winter Sessions 2025: ఈ నెల 27 నుంచి వాడీ వేడిగా తెలంగాణ శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు..

Telangana Assembly Winter Sessions 2025: ఈనెల 27 నుంచి తెలంగాణ శాసనసబ సమావేశాలను సర్కార్‌  నిర్వహించాలనుకుంటోందని తెలుస్తోంది.  ఈ సమావేశాలను మూడు రోజులపాటు నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.  ఇందుకోసం సీఎం అధ్యక్షతన రేపు  అనధికారిక మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనున్నట్లు తెలిసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 21, 2025, 12:40 PM IST

Telangana Assembly Winter Sessions 2025: ఈ నెల 27 నుంచి వాడీ వేడిగా తెలంగాణ శీతాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు..

తెలంగాణ సహా మన దేశంలో అన్ని అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించాలని ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వర్షా కాల సమావేశాలను తూతూ మంత్రంగా నిర్వహించిన రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం  శీతాకాల సమావేశాలు నిర్వహించడానికి రెడీ అవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో సచివాలయంలో రేపు  మధ్యాహ్నం జరిగే ఈ సమావేశంలో అసెంబ్లీ సమావేశాల తేదీలను ప్రకటించడంతోపాటు ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలన్న అంశంపై కూడా స్పష్టత రానుంది.

ఈ నెల 27న జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో గత సమావేశాల నుంచి ఈ సమావేశాల మధ్య కన్నుమూసిన మాజీ మంత్రులు, శాసన సభ్యులకు నివాళులు అర్పించనున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే దానిపై శాసనసభ బీఏసీ సమావేశంలో స్పీకర్ తో పాటు శాసనసభ వ్యవహాల మంత్రి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 

ఈ శీతాకాల సమావేశాల్లో అలాగే జిల్లా పరిషత్‌ ఎన్నికలకు ఎప్పుడు వెళ్లాలన్న అంశంతోపాటు, బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై మరోసారి చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను ఎలా అమలు చేయాలన్న దానిపై అసెంబ్లీలో మరోసారి  చర్చించి.. అన్ని పార్టీల అభిప్రాయాలను తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశం ఇప్పటికే న్యాయస్థానం పరిధిలో ఉన్నందున, తీర్పు వచ్చేవరకు వేచి ఉండటమా..? లేక రాజకీయ పార్టీల నిర్ణయం తీసుకుని జెడ్పీ ఎన్నికల్లో ముందుకు వెళ్లడమా అనే విషయంపై చర్చించనున్నారని సమాచారం.

