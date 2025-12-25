English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Winter Assembly session 2025: ఈ నెల 29 నుంచి వాడీ వేడిగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు..

Telangana Winter Assembly session 2025: ఈ నెల 29 నుంచి వాడీ వేడిగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు..

Telangana Assembly Winter Sessions 2025: ఈనెల 27 నుంచి తెలంగాణ శాసనసబ సమావేశాలను సర్కార్‌  నిర్వహించాలనుకుంటోందని తెలుస్తోంది.  ఈ సమావేశాలను మూడు రోజులపాటు నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం.  ఇందుకోసం సీఎం అధ్యక్షతన రేపు  అనధికారిక మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనున్నట్లు తెలిసింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 25, 2025, 10:23 AM IST

Trending Photos

Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
5
Actress Pragathi
Actress Pragathi: వేణు స్వామికి అంత సిన్మాలేదు.!.. ప్రగతి ఆంటీ షాకింగ్ కామెంట్స్... మ్యాటర్ ఏంటంటే..?..
Hyderabad Biryani: ధమ్‌ బిర్యానీకి 2025 ఫిదా.. హైదరాబాద్‌ బిర్యానీ రికార్డు బద్దలు
5
Hyderabad Biryani
Hyderabad Biryani: ధమ్‌ బిర్యానీకి 2025 ఫిదా.. హైదరాబాద్‌ బిర్యానీ రికార్డు బద్దలు
Saturn Effect 2026: బృహస్పతి రాశిలో శని.. 2026లో ఈ రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం.. అపారమైన డబ్బు సొంతం..
6
Saturn In Pisces
Saturn Effect 2026: బృహస్పతి రాశిలో శని.. 2026లో ఈ రాశుల వారికి ఊహించని అదృష్టం.. అపారమైన డబ్బు సొంతం..
Anasuya Bharadwaj: నిధి అగర్వాల్ లా నిన్ను నలిపేయాలి.!. నెటిజన్ కామెంట్ కు అనసూయ ఏమనిందో తెలుసా..?
6
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bharadwaj: నిధి అగర్వాల్ లా నిన్ను నలిపేయాలి.!. నెటిజన్ కామెంట్ కు అనసూయ ఏమనిందో తెలుసా..?
Telangana Winter Assembly session 2025: ఈ నెల 29 నుంచి వాడీ వేడిగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు..

తెలంగాణ సహా మన దేశంలో అన్ని అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి నిర్వహించాలని ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో వర్షా కాల సమావేశాలను తూతూ మంత్రంగా నిర్వహించిన రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం  శీతాకాల సమావేశాలు నిర్వహించడానికి రెడీ అవుతోంది ఈ నేపథ్యంలో సచివాలయంలో రేపు  మధ్యాహ్నం జరిగే ఈ సమావేశంలో అసెంబ్లీ సమావేశాల తేదీలను ప్రకటించడంతోపాటు ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలన్న అంశంపై కూడా స్పష్టత రానుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నెల 27న జరిగే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో గత సమావేశాల నుంచి ఈ సమావేశాల మధ్య కన్నుమూసిన మాజీ మంత్రులు, శాసన సభ్యులకు నివాళులు అర్పించనున్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే దానిపై శాసనసభ బీఏసీ సమావేశంలో స్పీకర్ తో పాటు శాసనసభ వ్యవహాల మంత్రి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

ఈ శీతాకాల సమావేశాల్లో అలాగే జిల్లా పరిషత్‌ ఎన్నికలకు ఎప్పుడు వెళ్లాలన్న అంశంతోపాటు, బీసీ రిజర్వేషన్ల అంశంపై మరోసారి చర్చించనున్నట్లు సమాచారం. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లను ఎలా అమలు చేయాలన్న దానిపై అసెంబ్లీలో మరోసారి  చర్చించి.. అన్ని పార్టీల అభిప్రాయాలను తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశం ఇప్పటికే న్యాయస్థానం పరిధిలో ఉన్నందున, తీర్పు వచ్చేవరకు వేచి ఉండటమా..? లేక రాజకీయ పార్టీల నిర్ణయం తీసుకుని జెడ్పీ ఎన్నికల్లో ముందుకు వెళ్లడమా అనే విషయంపై చర్చించనున్నారని సమాచారం.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Assembly SessionsTelangana Winter Assembly SessionsTelanagana winter Sessions 2025KCRRevanth Reddy

Trending News