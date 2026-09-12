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పన్నీర్ లవర్స్‎కు బ్యాడ్ న్యూస్.. తెలంగాణలో అనలాగ్‌ పనీర్‌పై నిషేధం.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!!

Telangana Bans Analog Paneer: రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణ దిశగా తెలంగాణ సర్కార్ అత్యంత కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్కెట్లో విస్త్రుతంగా లభిస్తున్న అన్ లాగ్ అంటే క్రుత్రిమ పన్నీర్ పై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పూర్తి స్థాయిలో నిషేధం విధిస్తున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఈ నిషేధం సరిగ్గా  సంవత్సరం పాటు రాష్ట్రంల్లో అమల్లో ఉంటుందని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 12, 2026, 09:47 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 09:47 AM IST
పన్నీర్ లవర్స్‎కు బ్యాడ్ న్యూస్.. తెలంగాణలో అనలాగ్‌ పనీర్‌పై నిషేధం.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పన్నీర్ లవర్స్‎కు బ్యాడ్ న్యూస్.. తెలంగాణలో అనలాగ్‌ పనీర్‌పై నిషేధం.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం!!
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