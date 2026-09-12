Telangana Bans Analog Paneer: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజారోగ్య ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకు రాష్ట్రంలో అన్ లాగ్, నాన్ డెయిరీ, ఆర్టీఫిషియల్ పన్నీర్ తయారీ, విక్రయాలపై ఏడాది పాటు నిషేధం విధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ఫుడ్ అండ్ ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ కమిషనర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ 2006లోని సెక్షన్ 30(2)(a)కింద ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అన్ లాగ్ పన్నీర్ నిషేధంపై సెప్టెంబర్ 10వ తేదీ నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ను నెంబర్ 807ను జారీ చేసింది. అన్ లాగ్ లేదా క్రుత్రిమ పన్నీర్ ను తయారు చేయడం, ప్రాసెసింగ్ చేయడం, ప్యాకింగ్ నిల్వ, పంపిణీ రవాణా, విక్రయాలు చేయడంపై పూర్తిగా నిషేధం విధించారు. పాల ఉత్పత్తిగా కనిపించేలా క్రుత్రిమ పదార్థాలతో తయారైన పన్నీర్ ను అసలైన పన్నీర్ పేరుతో విక్రయించడం వల్ల వినియోగదారుల ఆరోగ్యానికి ముప్పు ఏర్పాడే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. నిషేధాన్ని ఉల్లంఘించే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
సాంప్రదాయ జున్నును ఎక్కువగా పాలతో తయారు చేస్తారు. పాల నుండి ఘన పదార్థాలను వేరు చేయడం ద్వారా పనీర్ను తయారు చేస్తారు. అయితే, సాంప్రదాయ పాల జున్నుకు ప్రత్యామ్నాయంగా అనలాగ్ జున్నును తయారు చేస్తారు. పాల పదార్థాలతో పాటు, కూరగాయల కొవ్వు, వంట నూనె, మీగడ తీసిన పాల పొడి, మరియు స్థిరీకరణ పదార్థాలు (స్టెబిలైజర్లు) వంటి వాటిని ఉపయోగించి దీనిని తయారు చేస్తారు. దీని పోషక విలువ కూడా తయారీ పద్ధతి మరియు ఉపయోగించిన పదార్థాలను బట్టి మారుతుంది.
సాంప్రదాయ పన్నీర్ కంటే అనలాగ్ పన్నీర్ తయారీ ఖర్చు తక్కువగా ఉండటం.. దానిని ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయగలగడం వల్ల కొన్ని హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు అనలాగ్ పన్నీర్ ను ఉపయోగిస్తున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఆహార భద్రతా అధికారులు ఇటువంటి ప్రత్యామ్నాయ ఉత్పత్తుల వాడకాన్ని, ముఖ్యంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్లౌడ్ కిచెన్లు, క్యాటరింగ్ సంస్థలలో నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. తక్కువ ధర కారణంగా ఇటువంటి ఉత్పత్తులను సాధారణ పన్నీర్ గా ప్రదర్శించి, వినియోగదారులను తప్పుదోవ పట్టిస్తే, అది ఆహార నిబంధనల ఉల్లంఘనగా పరిగణిస్తామని హెచ్చరించారు.
సాంప్రదాయ పాల పన్నీర్ లో పాల నుండి లభించే ప్రొటీన్, కొవ్వు, కాల్షియం వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. మరోవైపు, ఉపయోగించిన పదార్థాలను బట్టి అనలాగ్ పన్నీర్ లోని ప్రొటీన్, కొవ్వు, కార్బోహైడ్రేట్ల పరిమాణం మారుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అనలాగ్ పన్నీర్ తక్కువ ఖర్చుతో ఉత్పత్తి అవుతుంది. కాబట్టి, ఇది సాధారణంగా మార్కెట్లో చౌక ధరకే లభిస్తుంది. మరోవైపు, పాల ధర, దాని తయారీ ప్రక్రియ నిల్వ పరిమితుల కారణంగా పాల పన్నీర్ సాధారణంగా చాలా ఖరీదైనదిగా ఉంటుంది.
కొన్ని ప్రాంతాలలో అనలాగ్ పన్నీర్ లాంటి ఉత్పత్తులను పన్నీర్ గా ఉపయోగిస్తున్నారనే ఫిర్యాదులు ఉన్నాయని ఆహార తనిఖీ అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఉత్పత్తి నిజమైన వర్గాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్యాకేజింగ్ లేబుల్, పదార్థాల సమాచారం అవసరమైన ఆహార భద్రతా పరీక్షలను చేయాలని చేయాలని వారు సూచిస్తున్నారు.
కేవలం చూడటం ద్వారా అనలాగ్ లేదా కృత్రిమ పన్నీర్ ను కచ్చితంగా గుర్తించడం సాధ్యం కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. కేవలం దాని రంగు, వాసన ఆకృతి ఆధారంగా ఒక ఉత్పత్తి అసలైనదా లేదా కృత్రిమమైనదా అని నిర్ధారించడం సాధ్యమని వారు చెబుతున్నారు. కొన్ని ప్రదేశాలలో, పిండిపదార్థం (స్టార్చ్) ఉనికిని గుర్తించడానికి ప్రాథమిక పరీక్షగా అయోడిన్ పరీక్షను ఉపయోగిస్తారు. అయితే, కేవలం ఇంట్లో చేసే పరీక్షతో ఒక ఉత్పత్తి కృత్రిమ పన్నీర్ అవునో కాదో నిర్ధారించలేమని చెబుతున్నారు. అందువల్ల, ప్యాక్ చేసిన పన్నీర్ ను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, లేబుల్, తయారీదారు సమాచారం, పదార్థాల జాబితా ఆహార భద్రతా సమాచారాన్ని తనిఖీ చేయడం మంచిది. ఏదైనా అనుమానం ఉంటే, అధికారిక ఆహార భద్రతా అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయవచ్చని నమూనాలను ల్యాబ్లో పరీక్షించవచ్చని చెబుతున్నారు.
దేశంలోని కొన్ని రాష్ట్రాలు ఈ అనలాగ్ పన్నీర్ వాడకంపై ఇప్పటికే చర్యలు తీసుకున్నాయి. గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలు కూడా ఇలాంటి ఉత్పత్తులను నిషేధించి, నియంత్రణ చర్యలు తీసుకున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణ కూడా ఏడాది పాటు నిషేధం విధించాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల రాష్ట్రంలో పన్నీర్ తయారీ, అమ్మకాలపై ఆహార భద్రతా అధికారులు మరింత నిశితంగా పరిశీలించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, క్యాటరింగ్ సంస్థలు ఈ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది.
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