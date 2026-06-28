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తెలంగాణలో మరో రెండు రోజులు కుండపోత వర్షాలు..

Telangana Rain Alert: హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మరో రెండు రోజులు పాటు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని భారత వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 28, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:04 AM IST
తెలంగాణలో మరో రెండు రోజులు కుండపోత వర్షాలు..
Image Credit: IMD Big Alert (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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