T BJP Chief House Arrest: బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచంద్రరావు హౌజ్ అరెస్ట్..

T BJP Chief Arrest: BJP తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్‌ రావును పోలీసులు హైస్‌ అరెస్ట్‌ చేశారు.  ఆయన హైదరాబాద్‌లో ఇవాళ హర్‌ ఘర్‌ తిరంగా యాత్ర చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా సికింద్రాబాద్, గోషామహల్ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించనున్నారు. ఈక్రమంలో ఆయన్ను హౌస్‌ అరెస్టు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 12, 2025, 12:21 PM IST

T BJP Chief house Arrest: తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్సఉడు రామచందర్‌ రావును గృహ నిర్బంధం చేయడం సరైంది కాదని BJP నేతలు ప్రభుత్వం మరియు పోలీసుల తీరుపై మండిపడ్డారు. ఆయన హైదరాబాద్ లో ఇవాళ హర్ ఘర్ తిరంగ యాత్ర చేపట్టారు. ఈ రోజు ఉదయమే రామచంద్రరావు ఇంటికి చేరుకున్న పోలీసులు  ఆయన్ని హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. రామచంద్రరావు తనను ఎందుకు  హౌస్ అరెస్ట్
చేశారనే అని అడిగితే..  పెద్దమ్మ టెంపుల్ బంజారా హిల్స్ లోని పెద్దమ్మ గుడిలో ప్రజలు కుంకుమార్చన, పూజలు నిర్వహిస్తే నన్ను అరెస్ట్ చేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పడి నుంచి హిందూ వ్యతిరేక కార్యక్రమాలకు పాల్పడుతోంది. ఇది హిందూ వ్యతిరేక ప్రభుత్వం  అంటూ విరుచుకుపడ్డారు. కాబట్టే ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల్ని కార్పొరేటర్స్ ని అరెస్ట్ చేస్తా ఉన్నారన్నారు. నన్ను పొద్దునే అరెస్ట్చేశారు.  కొంతమంది కార్పొరేటర్లని  కూడా అరెస్ట్ చేశారని తెలిసింది. మరి కొంతమంది నాయకులు కూడా అరెస్ట్ చేశారు. బంజారా హిల్స్ లో  ఎవరో సంస్థ బిజెపీకి సంబంధం లేకుండా వాళ్లు ఏ దో కార్యక్రమాలు హిందూ బంధువులు చేసుకుంటూ ఉంటే.. బీజేపీ నాయకులను అరెస్ట్ చేయడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. 

ఈ దేశంలో గాని ఈ రాష్ట్రంలో గాని హిందువుల సమస్య సంబంధించినటువంటి ఏ కార్యక్రమమైనా సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి యొక్క హక్కులైనా సరే వాళ్ళు వినియోగించుకుంటే పూర్తి అధికారం హిందువులకు ఉన్నది. కానీ దీని ద్వారా హిందువులు మన రాష్ట్రంలో పూజలు
చేయొద్దు కుంకుమర్చలు చేయొద్దు గుడ్లదగ్గర పోవద్దు గుడి కట్టద్దు. గుడి కూల్చడాన్ని వ్యతిరేకిస్తే వాళ్ళ మీద అక్రమ కేసులు పెడుతున్నారు. ఇలాంటి పనులతో హిందువులను బయపెట్టలేరన్నారు. హిందూ నేతలను, బీజేపీ నేతలను హౌజ్ అరెస్ట్ చేయడాన్ని నేను ఖండిస్తున్నాను. 
 
దాదాపు మూడు వారాల కిందట షేక్ పేట్ మండలం హకీంపేట గ్రామ పరిధి సర్వే నెంబర్ 2/1 సుమారు 12 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలంలో ప్రభుత్వ స్థలం ఉంది ఇది బంజారా హిల్స్ లోని రోడ్ నెంబర్ 12 లోని ఎమెల్యే కాలనీ కూడా ఆనుకొని ఉంది. ఈ భూమిలో సుమారు 200 గజాల విస్తరణలో పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయం ఉంది. దాదాపు 30 ఏళ్ల నుంచి కూడా ఎన్బీటి నగర్ కు చెందిన బస్తీవాసులు ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పూజలు కూడా చేస్తూ వస్తున్నారు. ఆషాడం, శ్రావణ మాసంలో కూడా బోనాలు కూడా సమర్పిస్తూ వస్తున్నారు. గత 30 ఏళ్లుగా జూబ్లీ హిల్స్ పెద్దమ్మ తల్లి దేవాలయం ఎలా  అమ్మవారిని ఎలా కొలుస్తారో.. ఇక్కడ ప్రజలు కూడా  ఈ బంజారా హిల్స్ లోని రోడ్ నెంబర్ 12 వద్ద గల ఈ దేవాలయాన్ని కూడా క్రమం తప్పకుండా గత 30 ఏళ్లుగా అమ్మవారిని కొలుస్తూ వస్తున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలోనే దాదాపు మూడు వారాల కిందట అంతకంటే ముందు 10 రోజుల కిందట కూడా
ఆలయాన్ని విస్తరించేందుకు కూడా స్లాబ్ వేశారు.  సమాచారం అందుకున్న ఈ షేక్ పేట్ మండల రెవెన్యూ సిబ్బంది కూడా  కొద్ది రోజుల కిందట వచ్చి ఆలయాన్ని కూల్చివేసిన విషయం తెలిసిందే. 

అమ్మవారి విగ్రహాన్ని వేరే చోటుకి కూడా తరలించారు. ఈ మొత్తం వ్యవహారంలో కూడా ఆ ప్రభుత్వము హిందూ వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తుందన్నారు. 
ప్రభుత్వం దాదాపు 1200 కోట్ల ఆస్తి అక్కడ ఆ ప్రాపర్టీకి సంబంధించి ఆప్రత్యేకంగా ఈ 200 గజాల గజాల్లో ఉన్న అమ్మవారి టెంపుల్ ని ఎందుకు కూల్చారు. అంటూ కూడా పెద్ద ఎత్తున నిరసనవ్యక్తం చేస్తున్నారు.  అయితే ఈ12 ఎకరాల స్థలం మధ్యంలో ఆలయం ఉండడంతో గుడికి వెళ్ళేందుకు దారి వదిలితే సుమారు ఎకరం స్థలం కోల్పోవాల్సి వస్తుందనే ఉద్దేశ్యంతోనే ప్రభుత్వం ఈ దుందుడుకు చర్యలకు ఉపక్రమించిందని అక్కడి స్థానికులు చెబుతున్నారు. 

ఈ క్రమంలో  చలో బంజారాహిల్స్ పెద్దమ్మ దేవాలయం కి పిలుపు నిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో హిందూ సంఘాల నేతలను, బీజేపీ నేతలను ఎక్కడికక్కడే హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు గోషామహల్, సికింద్రాబాద్ లో హర్ ఘర్ తిరంగా యాత్రను బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు చేయనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెద్దమ్మ టెంపుల్ ఇష్యూతో పాటు హర్ ఘర్ తిరంగా యాత్ర నేపథ్యంలో ఎలాంటి ఉద్రిక్తతలు తలెత్తకుండా రామచంద్రరావును  ముందస్తుగా అరెస్ట్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. రామచంద్రరావు అక్రమ హౌస్ అరెస్ట్ ను కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఇది ప్రభుత్వ పిరికి పంద చర్యగా అభివర్ణించారు. 

