  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  Telangana BJP: ఎవరు అడ్డుకున్నా.. కామారెడ్డి, బాన్సువాడకు వెళ్లి తీరుతాం: తెలంగాణ బీజేపీ

Telangana BJP Chief N Ramachandra Rao Hot Comments: రెండు రోజులుగా తమపై జరుగుతున్న దాడి, నిర్బంధాన్ని తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్. రాంచందర్ రావు తీవ్రంగా ఖండించారు. ప్రజాస్వామ్యంలో గృహనిర్బంధం.. దాడులు సరికాదని తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:28 PM IST

Kamareddy Political Row: బాన్సువాడ, కామారెడ్డిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్న నేపథ్యంలో అక్కడకు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న తెలంగాణ బీజేపీ నాయకులను ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు చేస్తున్నారు. తమను గృహ నిర్బంధం చేయడాన్ని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్. రాంచందర్ రావు స్పందిస్తూ.. రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసుల తీరును తీవ్రంగా ఖండించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పోలీసులతో నిర్బంధకాండ చేస్తోందని.. పోలీసులు కూడా కాంగ్రెస్‌ నాయకులు చెప్పింది వింటున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

బీజేపీ ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి  క్యాంప్ కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు చేసిన దాడిని ఈ సందర్భంగా ఎన్ రాంచందర్ రావు తీవ్రంగా ఖండించారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంపై దాడి, అక్రమ అరెస్టులు, హౌస్ అరెస్టులతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిర్బంధకాండ బయటపడిందని తెలిపారు. బాన్సువాడ, కామారెడ్డి పర్యటన నేపథ్యంలో ముందస్తుగా హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం పూర్తిగా అక్రమం, అన్యాయం అని తెలిపారు. 'శాంతియుతంగా బాన్సువాడ వెళ్లి మా ఎమ్మెల్యేకు సంఘీభావం తెలుపుతామంటే వెళ్లనివ్వకుండా పోలీసులు అడ్డుకోవడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధం. బాన్సువాడలో మా పార్టీ ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి  క్యాంపు కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్ నాయకులు దాడి చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం' అని ఎన్. రాంచందర్ రావు ప్రకటించారు.

'మా ఎమ్మెల్యేపై కాంగ్రెస్ నేతలు నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఆ ఆరోపణలను నిరూపించమని ప్రశ్నిస్తే, చర్చకు సిద్ధంగా లేక దాడులకు దిగడం కాంగ్రెస్ రాజకీయ దివాళాకోరుతనానికి నిదర్శనం. ఆరోపణలు చేసిన కాంగ్రెస్ నాయకులను “నిరూపించండి” అని అడిగినందుకే దాడులు చేయించడం దుర్మార్గమైన చర్య' అని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఎన్. రాంచందర్ రావు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.  ఇది చట్టాన్ని, న్యాయాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని అణగదొక్కే వ్యవహారం అని పోలీసులపై మండిపడ్డారు.

'ఈ ఘటనలో తిరిగి బీజేపీ కార్యకర్తలనే లక్ష్యంగా చేసుకుని సుమారు 70 మందిని అక్రమంగా, అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేశారు. దాడి చేసినవారిని వదిలేసి, బాధితులైన బీజేపీ కార్యకర్తలను అరెస్ట్ చేయడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పక్షపాత వైఖరిని స్పష్టంగా చూపిస్తోంది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో నిర్బంధకాండ కొనసాగుతోంది. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతులకు విరుద్ధంగా, అప్రజాస్వామికంగా అరెస్టులు చేస్తున్నారు' అని తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు ఎన్. రాంచందర్ రావు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ నేతలు చెప్పిందే వినాలి, వారి ఇష్టానుసారంగా నడుచుకోవాలనేలా వ్యవహరించడం సిగ్గుచేటు అని పోలీసుల తీరును ఖండించారు.

'బీజేపీ ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణారెడ్డి  కార్యాలయంపై దాడి చేసింది కాంగ్రెస్ నాయకులే. ఆ తర్వాత తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో పబ్లిక్‌లో కాంగ్రెస్ నాయకులకు చెందినదని చెబుతున్న కారును కాంగ్రెస్ నేతలే ధ్వంసం చేసి, ఆ నేరాన్ని బీజేపీ నేతలపై మోపే ప్రయత్నం చేశారు. కామారెడ్డికి వెళ్లకుండా నన్ను, ఇతర బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులను ముందస్తు హౌస్ అరెస్టులు చేయడం, గృహ నిర్బంధాలకు పాల్పడడం తీవ్ర అన్యాయం. ఈ అక్రమ చర్యలను మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం' అని మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఎన్. రాంచందర్ రావు తెలిపారు.

'ఎమ్మెల్యే రాకేష్ రెడ్డిని, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డిని దారిలోనే పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడం మరో దుర్మార్గ చర్య. ఈ పరిణామాలపై పోలీసు అధికారులతో మేం మాట్లాడాం. మేము బాన్సువాడకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ఎలాగైనా వెళ్తాం' అని ఎన్. రాంచందర్ రావు తెలిపారు. ఎవరు ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టించినా తమ ప్రజాస్వామ్య పోరాటం ఆగదని స్పష్టం చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana BJPN Ramachandra RaoTelangana BJP Chief N Ramachandra RaoKamareddy Political RowBanswada

