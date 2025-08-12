English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

T BJP: తెలంగాణ బీజేపీకి తలనొప్పిలా మారిన ఆ జిల్లా నేతలు.. అధినేత ముందే నేతల పోరు..

T BJP: ఖమ్మం జిల్లా బీజేపీలో అంతర్గత పోరు నివురుగప్పిన నిప్పుల మారిందా..! సాక్షాత్తు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి సాక్షిగా నేతల మధ్య పోరు ముదిరిపాకాన పడిందా..! జిల్లా పార్టీలో సత్తా చూపించుకునేలా నేతలు అధ్యక్షుడి పర్యటనను వేదికగా చేసుకొని రాజకీయాలు బలప్రదర్శనకు దిగాలని చూడటం జిల్లా రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 12, 2025, 06:25 AM IST

T BJP: తెలంగాణ రాష్ట్ర కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన రాంచందర్ రావు పార్టీ బలోపేతంపై దృష్టి పెట్టారు. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రమంతటా పర్యటిస్తున్న ఆయన.. రీసెంట్ గా  ఖమ్మం జిల్లాలో పర్యటించారు. ఆయన రాక సందర్భంగా పార్టీ శ్రేణులు కూడా జిల్లా సరిహద్దు నుండి ఆయనకు ఘనంగా స్వాగతం పలికాయి. అయితే అధ్యక్షుడి పర్యటనలో అ పార్టీలో వర్గ విబేధాలు స్పష్టంగా కనిపించాయి. ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు నెల్లూరి కోటేశ్వరరావు, సీనియర్ నేతల శ్రీధర్ రెడ్డి, గల్లా సత్యనారాయణ, బిజెపి ఎంపిగా పోటీ చేసిన తాండ్ర వీనోద్ రావ్ తదితరుల మధ్య ఉన్న విబేధాలు స్పష్టంగా బయటపడ్డాయి. ఇది కార్యకర్తల మీటింగ్ లోనూ కనిపించింది. అనంతరం నాయకులు వేదికపై ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో వారికి అనుకూలంగా నినాదాలు చేశారు. నేతల నాయకత్వం వర్థిల్లాలని నినదించారు. వారిని శాంతింపచేస్తున్న సమయంలో జిల్లా అధ్యక్షుడి మాటలను సైతం పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.. 

ఇక బీజేపీ సీనియర్‌ లీడర్‌ తాండ్ర వీనోద్ రావ్ అయితే జిల్లాలో ఉన్న ఓటు బ్యాంక్ ను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని రాష్ట్ర చీఫ్‌కు అక్కడి పరిస్థితులను వివరించే ప్రయత్నం చేశారు. ఎంపీ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీతో పొత్తు లేకున్నా దాదాపు లక్షా 25 వేల ఓట్లు పొలైనట్లు చెప్పారు. అలాంటి కార్యకర్తలకు రాజకీయంగా అవకాశాలు కల్పించాలని సూచించారు.. జిల్లా అద్యక్షుడు కోటేశ్వరరావు ఒంటెత్తు పోకడతో పార్టీకి నష్టం జరుగుందనే చర్చ జిల్లాలో జరుగుతోంది. గత అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పార్టీలో సీనియర్ నేతలు సహకరించలేదని అందుకే ఆ నేతలను దూరం పెడుతున్నట్లు ప్రచారం నడుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆ నేతల వెంట ఉన్న ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులకు పార్టీ పరంగా చేసే కార్యక్రమాలకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వడం లేదన్న చర్చ ఉంది. అందుకే రాష్ట్ర అద్యక్షుడి పర్యటనలో వర్గపోరును నేతలు కావాలనే బహిర్గతం చేసినట్లు తెలుస్తోంది..

అయితే వేదికపై నేతల మధ్య విబేధాలను పార్టీ చీఫ్‌ సీరియస్‌గా తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఈ అంశాలను పక్కకు ఉంచి తాను జిల్లా పర్యటనకు వచ్చిన ఉద్దేశాన్ని ఆయన నేతలకు స్పష్టం చేసినట్టు సమాచారం. త్వరలో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మున్సిపల్ చైర్మన్లు, జెడ్పీటీసీలు, సర్పంచ్, ఎంపిటీసి స్థానాలను కైవసం చేసుకోవాలని శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ఎన్నికల హామీల అమలు చేసేందుకు అందరూ కలిసి పోరాడాలన్నారు. ఒక అడుగు ముందుకు వేసి కమ్యూనిస్టులు కూడా బిజెపితో కలిసి రావాలని వారికి సూచించారు. మరోవైపు పార్టీలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలను నిశితంగా గమనించిన రాంచందర్ రావు పరిస్థితులపై సీనియర్‌ నేతల వద్ద ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.. పార్టీలో వర్గపోరుకు చోటు లేకుండా అందరిని కలుపుకుని వెళ్లాలని సూచించారని సమాచారం. జిల్లాలో బలపడాలని భావిస్తున్న ఆ పార్టీకి వర్గపోరు పెద్ద తలనొప్పిగా మారిందనే టాక్ ఉంది. పరిస్థితులను అధిష్టానం చక్కదిద్దకుంటే ఉన్న కొద్దిగొప్ప క్యాడర్ కూడా చేజారే పరిస్థితులు ఉన్నాయి.. స్వయంగా రాష్ట్ర అద్యక్షుడి సమక్షంలోనే కనిపించిన వర్గపోరును ఎలా సరిదిద్దుతారో చూడాలి.

T BJPTelangana BJP New StrategyTelanganaBharathiya Janatha partyTelangana BjP chief

