Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /తెలంగాణ
  • /తెలంగాణ బీజేపీలో కొత్త పుంతలు.. ఒక్కటవుతున్న కీలక అగ్రనేతలు..

తెలంగాణ బీజేపీలో కొత్త పుంతలు.. ఒక్కటవుతున్న కీలక అగ్రనేతలు..

Telangana BJP: తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీలో బోలెడు నేతలున్నా.. వాళ్ల మధ్య సఖ్యత ఉండటం లేదు. ఇది ప్రజల్లో కూడా  వెళ్లింది. అది ఎన్నికల పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీలో అగ్ర నేతల మధ్య ఉన్న మనస్పర్థలు తొలిగించడానికి కేంద్ర పెద్దలు నడుం బిగించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:00 PM IST
తెలంగాణ బీజేపీలో కొత్త పుంతలు.. ఒక్కటవుతున్న కీలక అగ్రనేతలు..
Image Credit: Bandi Sanjay With BJP TS MPS (Photos X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AP Local Body Elections: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమరం..బ్యాలెట్ బాక్సులా? ఈవీఎంలా?
2
3
4
5