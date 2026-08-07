/తెలంగాణ బీజేపీలో కొత్త పుంతలు.. ఒక్కటవుతున్న కీలక అగ్రనేతలు..

Bandi Vs Etela : ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ నివాసంలో తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ లోక్సబ ఎంపీలు వరుస భేటీలు కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఇన్నాళ్ళు ఎడముఖం పెడ ముఖంగా ఉన్న ఎంపీలు ఢిల్లీలో కలిసి కూర్చునన్నారు. అంతేకాదు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోవడం తెలంగాణ బీజేపీ కార్యకర్తలకు ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది. మనం మనం కాషాయం అనడం వెనక కారణం ఏమై ఉంటుందా అంటూ పార్టీ వర్గాలే ఆరా తీస్తున్నాయి.
నితిన్ నబీన్ జోక్యంతో అగ్ర నేతల కలయిక..
బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ రాష్ట్రానికి వచ్చి వెళ్లాక..ఒక్క సారిగా తెలంగాణ బీజేపీలో వాతావరణం మారిపోయింది. ఇన్ని రోజులు అంతర్గతంగా విభేదాలు ఉన్న నేతలు కూడా ఇప్పుడు కలిపోవడం రాష్ట్ర బీజేపీకి మరింత జోష్ ఇస్తోంది. మొన్న ఈటల రాజేందర్ రెడ్డి, విశ్వేశ్వర్రెడ్డితో కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి కరీంనగర్ ఎంపీ బండి సంజయ్ కుమార్ భేటి కావడం వాళ్లను సత్కరించడం ప్రాధాన్యత సంతకరించుకుంది.
తెలంగాణ ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేలతో బండి సంజయ్ వరుస భేటిలు..
నిన్న కిషన్రెడ్డి, ధర్మపురి అర్వింద్, డీకే అరుణతో బండి సంజయ్ వరుస సమావేశాలు జరిగాయి. వచ్చే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలు, రాష్ట్ర రాజకీలయపై అధిష్టానం ఫోకస్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలకు దిశా నిర్ధేశం చేశారు. ఎవరైనా గీతదాటితే చర్యలు తప్పవని..తీవ్ర స్థాయిలో హెచ్చరించారు. అంతర్గత విభేదాలు పక్కన పెట్టి పార్టీ కోసం పనిచేయాలని సూచించారు నితిన్ నబిన్.
A delightful lunch and an insightful interaction with Hon’ble MP’s Shri @drlaxmanbjp Anna, Shri @Eatala_Rajender Anna and @KVishReddy Anna at the Delhi residence.
Good conversations always leave you with something to think about. pic.twitter.com/AQgDXpUPfg
— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) August 5, 2026
Delighted to meet Hon’ble MPs Shri @RaghunandanraoM garu and Shri @nageshgodam garu in Delhi today.
Always a pleasure catching up and exchanging thoughts. pic.twitter.com/kX6NAU0GEo
— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) August 6, 2026
Pleasure meeting Hon’ble Union Minister Shri @kishanreddybjp Anna, Hon’ble MPs Smt @Aruna_DK Akka, Dear Brother Shri @Arvindharmapuri garu, Hon’ble MLAs Shri @Dhanpal_Suranna garu, Shri @HarishPalvai garu.
Great conversations, warm interactions, and it was nice to see everyone… pic.twitter.com/WAjMOW2io7
— Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) August 6, 2026
ఆయన పర్యటన తర్వాత ఒక్క సారిగా బీజేపీ నేతల మధ్య విభేదాలు పక్కన పెట్టి ఒకరికొకరు కలిసిపోతున్నారు. మొత్తంగా నిన్న మొన్నటి వరకు ఉప్పు నిప్పుగా ఉన్న బండి సంజయ్, ఈటెలతో పాటు బండి సంజయ్, ధర్మపురి అరవింద్లు కలవడంతో తెలంగాణ బీజేపీలో జోష్ పెంచుతోంది. మొత్తంగా కలిసి ఉంటేనే కలదు సుఖం అన్న సూక్తి ఆధారంగా అందరు నాయకులు విభేదాలు పక్కనపెట్టి ఒక్కతాటిపై రావడం పై బీజేపీ కార్యకర్తలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ మార్పు వెనుక తెలంగాణ ఇంచార్జ్ అభయ్ పాటిల్ రాయబారం నెరిపి ఉంటారన్న గుసగుసలు పార్టీ లో వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు తరుణ్ చుగ్, బీజేపీ ఎంపీ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ ఈ భేటి వెనక ఉన్నారనేది అందరు చెప్పుకుంటున్న మాట. త్వరలో ఎమ్మెల్యేలతో పాటు కార్పోరేటర్స్తో పాటు ఆయా స్థానిక నేతలతో ఎంపీలు ప్రత్యేకంగా భేటి అయిన రాబోయే ఎన్నికల్లో ఎలాంటి వ్యూహాంతో ముందుకు వెళ్లాలనే దానిపై దృష్టి సారించనున్నారు. మొత్తం మీద కారకులు ఎవరైనా… ఇన్నాళ్ళు ఎడముఖం పెడముఖంగా ఉన్న పార్టీ ముఖ్య నాయకులు కలవడం మాత్రం మంచి పరిణామమేనని అంటున్నాయి బీజేపీ వర్గాలు. మొత్తంగా మొన్నటి వరకు పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికలపై ఫోకస్ పెట్టిన అధిష్ఠానం ఇపుడు తెలంగాణపై ఫోకస్ పెడుతున్నట్టు తెలుస్తుంది.
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