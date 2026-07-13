Bjp singareni bharosa yatra: తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు సింగరేణి భరోసా యాత్ర చేపట్టారు. దీనిలో భాగంగా కొత్త గూడెంలో సింగరేణి కార్మికులు, మేధావులతో సమావేశమయ్యారు. కొత్తగూడెంతో పాటు సింగరేణి విస్తరించిన ప్రాంతాలైన మంచిర్యాల వరకు పనిచేస్తున్న సింగరేణి కార్మికులకు, వారి కుటుంబాలకు, ఈ ప్రాంత ప్రజలందరికీ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక శుభవార్త అందించారని పేర్కొన్నారు.
సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (SCCL)కు తాడిచర్ల-II బొగ్గు బ్లాక్ను కేటాయిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం తెలంగాణకు ఎంతో ప్రయోజనకరమైనదన్నారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సింగరేణి కార్మికులకు అనేక హామీలు ఇచ్చినా వాటిని అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని ఎద్దేవా చేశారు. చివరికి సింగరేణి సంస్థను నష్టాల బాట పట్టించిందన్నారు.
ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా సింగరేణి సంక్షేమం పట్ల ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి చూపడం లేదని కాంగ్రెస్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. నష్టాల్లో ఉన్న ఈ సంస్థను గాడిన పెట్టేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను పూర్తిగా విస్మరించిందన్నారు. రోమ్ నగరం తగలబడుతుంటే నీరో చక్రవర్తి ఫిడేలు వాయించినట్లుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఖరి కనిపిస్తోందన్నారు.
ఒకవైపు సింగరేణి కార్మికులు తమ రక్తాన్ని, చెమటను చిందిస్తూ సంస్థ కోసం కష్టపడుతుంటే, మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సింగరేణి ఆర్థిక పరిస్థితిని పట్టించుకోకుండా సంస్థకు సంబంధించిన నిధులను ఫుట్బాల్ ఆట కోసం ఖర్చు చేయడం దురదృష్టకరమన్నారు.
సింగరేణి అంటే తెలంగాణకు ఒక గొప్ప సంపద, ఒక మాణిక్యంలాంటిదన్నారు. అలాంటి సంస్థ నష్టాల్లో కూరుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణం బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యమన్నారు. అవినీతి, కమీషన్ల రాజకీయాలు.. ప్రజా ప్రయోజనాల కంటే స్వప్రయోజనాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్లే సింగరేణి ఈ పరిస్థితికి చేరుకుందన్నారు. సింగరేణిలో 49 శాతం వాటా కేంద్ర ప్రభుత్వానిదీ, 51 శాతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిదన్నారు. అయినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మికుల సమస్యలను పట్టించుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ ఎద్దేవా చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి శ్రీ జి. కిషన్ రెడ్డి గారి చొరవతో, ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి సహకారంతో గతంలో నైని కోల్ బ్లాక్ను సింగరేణికి కేటాయించడం జరిగిందన్నారు. ఇప్పుడు అదే విధంగా ఎలాంటి టెండర్ల ప్రక్రియ లేకుండానే తాడిచర్ల-II బొగ్గు బ్లాక్ను కూడా నేరుగా సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ (SCCL)కు కేటాయించడం ఎంతో చారిత్రాత్మక నిర్ణయమన్నారు. ఈ నిర్ణయంతో సింగరేణి సంస్థ మరింత బలోపేతం అవుతుందన్నారు. కార్మికుల సంక్షేమానికి కొత్త భరోసా లభిస్తుందన్నారు. దాదాపు 40 నుంచి 50 సంవత్సరాల పాటు మైనింగ్ నిర్వహించే అవకాశం ఏర్పడుతుందన్నారు.
సుమారు 182 మిలియన్ టన్నుల కొత్త బొగ్గు నిల్వలు సింగరేణికి అందుబాటులోకి వస్తాయి. దీంతో వేలాది మందికి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయన్నారు. నిజంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చిత్తశుద్ధి ఉంటే, డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలోనే తాడిచర్ల కోల్ బ్లాక్ను సింగరేణికి ఎందుకు కేటాయించలేదు? అప్పట్లో బొగ్గు రంగంలో వెలుగుచూసిన భారీ అవినీతి ఆరోపణలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు సమాధానం చెప్పలేదు? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ నాయకులదేనని తెల్చి చెప్పారు.
తమ వైఫల్యాలను కేంద్ర ప్రభుత్వంపై నెట్టడం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి అలవాటుగా మారిందన్నారు. కానీ వాస్తవానికి తెలంగాణ ప్రయోజనాల కోసం, సింగరేణి భవిష్యత్తు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలే ఈ సంస్థకు కొత్త ఊపిరి పోస్తున్నాయన్నారు. కొత్తగూడెం నుంచి ప్రారంభమైన ఈ 'సింగరేణి భరోసా యాత్ర' దాదాపు 1,200 కిలోమీటర్ల మేర సింగరేణి ప్రాంతాలన్నింటిలో కొనసాగుతుందనన్నారు.
ఈ యాత్ర ద్వారా సింగరేణి కార్మికులను, ఉద్యోగులను, వారి కుటుంబాలను, స్థానిక ప్రజలను ప్రత్యక్షంగా కలుస్తున్నామన్నారు. సింగరేణి అభివృద్ధి, కార్మికుల సంక్షేమం కోసం భారతీయ జనతా పార్టీ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇస్తున్నాం. ఈ యాత్రకు ప్రజలందరూ ఆశీర్వదించాలని కోరుతున్నామని బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు సమావేశంలో మాట్లాడారు.
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