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Ram chander rao: సీఎం రేవంత్‌కు సింగరేణి పట్ల చిత్త శుద్దిలేదు.. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు..

Telangana bjp Singareni bharosa yatra: గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం సింగరేణి కార్మికులకు అనేక హామీలు ఇచ్చినా వాటిని అమలు చేయడంలో పూర్తిగా విఫలమైందని తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. చివరికి సింగరేణి సంస్థను నష్టాల బాట పట్టించిందని ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:26 PM IST
Ram chander rao: సీఎం రేవంత్‌కు సింగరేణి పట్ల చిత్త శుద్దిలేదు.. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ram chander rao: సీఎం రేవంత్‌కు సింగరేణి పట్ల చిత్త శుద్దిలేదు.. తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ రామ చందర్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు..
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