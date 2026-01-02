English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Cold Wave: హమ్మయ్యా..! తెలంగాణలో మరో రెండు రోజులు చలి తీవ్రత తగ్గే అవకాశం

Cold Wave: హమ్మయ్యా..! తెలంగాణలో మరో రెండు రోజులు చలి తీవ్రత తగ్గే అవకాశం

Cold Waves Alert: తెలంగాణలో నెల రోజులుగా చలి పంజా విసురుతోంది. గడ్డకట్టే చలి కారణంగా జనజీవనం స్తంభించి పోతుంది. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, మెదక్ జిల్లాలతో పాటు కామారెడ్డి జిల్లాలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సింగిల్ డిజిట్‌‌కు చేరాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ కీలక ప్రకటన చేసింది. తెలంగాణలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి.. చలి తీవ్రత తగ్గిపోయిందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాలుగు నుంచి ఐదు డిగ్రీల మేర కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినట్లు స్పష్టం చేసింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 2, 2026, 07:21 AM IST

రాష్ట్రంలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి.. చలి తీవ్రత తగ్గిందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4 నుంచి 5 డిగ్రీల మేర కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగినట్లు తెలిపింది. రాష్ట్రంలోకి తూర్పు, ఆగ్నేయ దిశల నుంచి తేమ గాలులు ప్రవేశించడం వల్ల దట్టమైన పొగమంచు కమ్మేస్తోందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. రాబోయే రెండు, మూడు రోజులు చలి ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుందన్నారు. నాలుగవ రోజు ఉత్తర గాలులు ప్రారంభమై.. ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయి చలి తీవ్రత పెరుగుతుందని వెల్లడించారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గత నెల రోజులుగా చలి తీవ్రత అంతకంతకూ పెరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, మెదక్ జిల్లాలతో పాటు కామారెడ్డి జిల్లాలోనూ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా తగ్గిపోయాయి. ఆదిలాబాద్‌లో 6.2 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదయింది. ఇక పటాన్‌చెరులో 8.2, మెదక్‌లో 9.3, రాజేంద్రనగర్ 11, హైదరాబాద్ 13.8, రామగుండంలో 11.8 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.  

నెల రోజులుగా చలితో అల్లాడిపోయిన ప్రజలకు కాస్త ఉపశమనం కలిగిందనే చెప్పొచ్చు. సింగిల్ డిజిట్ ఉష్ణోగ్రతలతో పిల్లలు, వృద్దులు, పనికి వెళ్లేవారు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు. అంతేకాకుండా ఉదయం పూట పొగమంచుతో వాహనదారులు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. 

Also Read: Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శుక్ర యోగం వేళ వృషభం, మీనం సహా ఈ 5 రాశులకు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం..!

Also Read: Harish Rao: టీఎంసీల కొద్దీ రేవంత్‌ రెడ్డి అబద్దాలు, క్యూసెక్కుల కొద్దీ అజ్ఞానం: హరీశ్ రావు

