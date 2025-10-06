Bus Ticket rates Hike: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వాసులకు ఆర్టీసీ బిగ్ షాక్.. మగ ప్రయాణికులపై మోయలేని భారం..

Bus Ticket rates Hike: హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ పరిధిలో బస్సు ఛార్జీలను ఆర్టీసీ అమాంతం పెంచింది. అన్ని రకాల బస్సుల్లో పెరిగిన ఛార్జీలు నేటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. సిటీ ఆర్డినరీ, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఈ-ఆర్డినరీ, ఈ-ఎక్స్ప్రెస్ బస్సుల్లో మొదటి మూడు స్టేజీలకు 5, నాలుగో స్టేజీ నుంచి 10 రూపాయలు అదనంగా వసూలు చేయనున్నారు. మెట్రో డీలక్స్, ఈ-మెట్రో, ఏసీ సర్వీసుల్లో మొదటి స్టేజీకి 5 రూపాయలు.. రెండో స్టేజీ నుంచి 10 రూపాయలు అదనపు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. దీంతో మగ ప్రయాణికులపై తీవ్ర భారం పడనుంది. ముఖ్యంగా ఆడవాళ్లకు ఉచితం అని చెబుతూనే మగ ప్రయాణికులపై మోయలేని భారాన్ని మోపుతున్నాయి.
ఆర్డీనరీ బస్సులో కనిష్టంగా 15 రూపాయల చార్జీ ఉండగా.. గరిష్టంగా 50 రూపాయలుగా ఉంది. మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులో కనిష్టంగా 15 రూపాయల చార్జీ ఉండగా.. గరిష్టంగా 60 రూపాయలుగా ఉంది. ఈ-మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో డీలక్స్లో కనిష్టంగా 15, గరిష్టంగా 70 రూపాయలుగాగా ఉంది. ఈ-మెట్రో ఎసీ బస్సుల్లో కనిష్టంగా 20, గరిష్ట చార్జీ 90 రూపాయలకు చేరింది. జంట నగరాల్లో 2వేల 931 బస్సులు ఉండగా..రోజుకు 31వేల 815 టిప్పులు నడుస్తున్నాయి. మొత్తం 26 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. అందులో 70 శాతం అంటే18 లక్షల మంది మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా ఉచితంగా ప్రయాణిస్తున్నారు. అన్ని రకాల బస్సు పాస్ వినియోగదారులు 2.7 లక్షల మంది ఉన్నారు.
ఓ రకంగా ఓ ఇంట్లో భార్య భర్తలు పిల్లలు ఉంటే.. వాళ్ల కుటుంబం హైదరాబాద్ లో ఒక చోట నుంచి మరొక చోటికి బస్సుల్లో వెళితే..ఆడవాళ్లకు ఉచిత ప్రయాణం ఉంది. మరోవైపు మగవాళ్లకు అదే ప్రయాణానికి గతంలో కంటే రెట్టింపు అయింది. దీంతో ఒక చేత్తో మహిళలకు ఇచ్చిన అదే కుటుంబంలో మగవాళ్ల నుంచి మోయలేని భారాన్ని వేస్తున్నారు. ఇండైరెక్ట్ గా మహిళలకు ఫ్రీ ప్రయాణం వల్ల ఇతర కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
మొత్తంగా మహిళ బస్సు ఉచిత ప్రయాణం వల్ల ప్రభుత్వంపై పడుతున్న భారాన్ని వేరే మార్గాల్లో అదే మహిళలకు సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ప్రభుత్వం ఇండైరెక్టర్ దోచేస్తున్నారనే టాక్ ఉంది. మహిళలు పురుషలతో అన్ని రంగాల్లో సమానంగా ఎదుగుతున్నారు. ఇలాంటి ఉచిత పథకాల వల్ల వాళ్లను తక్కువ చేసి చూస్తున్నారు. మరోవైపు బస్సుల్లో కండక్టర్లు కూడా ఉచిత ప్రయాణం చేస్తోన్న మహిళా ప్రయాణికులపై చులకన భావంతో ప్రవర్తిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో అన్ని బస్సులు తీవ్ర కిక్కిరిసి పోతున్నాయి. ఏది ఏమైనా మహిళల ఉచిత ప్రయాణంపై తీవ్ర విమర్శకులు వెల్లువెత్తున్నాయి.
Read more: విడాకుల దిశగా టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. షాక్ కు గురి చేస్తోన్న న్యూస్..
Read more: ఒకే టైటిల్ ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ హిట్స్ అందుకుంటే.. చిరు డిజాస్టర్ అందుకున్నాడు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.