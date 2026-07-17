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ధరణి పోర్టల్‌పై సిట్‌ విచారణ.. తెలంగాణ మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు

Telangana Cabinet Decides To SIT Investigation: తెలంగాణ ప్రభుత్వం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ప్రత్యేకంగా ధరణి పోర్టల్‌పై సిట్‌ విచారణ చేయాలని నిర్ణయించగా.. బుల్లెట్‌ రైలు, మెట్రో రైలు తదితర అంశాలపై తెలంగాణ మంత్రివర్గం నిర్ణయాలు తీసుకుంది. మంత్రివర్గంలో ఏమేం నిర్ణయాలు తీసుకున్నారో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 17, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:46 PM IST
ధరణి పోర్టల్‌పై సిట్‌ విచారణ.. తెలంగాణ మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు
Image Credit: Telagnana Cabinet Meeting Decisions

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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ధరణి పోర్టల్‌పై సిట్‌ విచారణ.. తెలంగాణ మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు
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