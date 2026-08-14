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Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు.. మరో కొత్త పథకం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

Telangana Cabinet Announces New Scheme And Smart Ration Cards: తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో కొత్త పథకం ప్రకటించడమే కాకుండా మంత్రివర్గ సమావేశంలో మరికొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఏడు రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్ల మంజూరుతోపాటు ఎత్తిపోతల పథకం, గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌ తదితర వాటికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 14, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 06:33 PM IST
Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు.. మరో కొత్త పథకం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
Image Credit: Telangana Cabinet Decisions

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు.. మరో కొత్త పథకం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
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