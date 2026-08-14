/Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు.. మరో కొత్త పథకం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం

Telangana Cabinet Meeting Decisions: ఆటోవాలాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్త పథకం ప్రకటించింది. ఆటోలన్నింటిని విద్యుత్ వాహనాలనుగా మార్చుకునేందుకు రూ.లక్షన్నర సహాయం అందించనుంది. రాష్ట్రంలో మరో 7 యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు ఆమోద ముద్ర వేసింది. మరోసారి గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇక రేపు కొత్త స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ప్రజలకు పంపిణీ చేయాలని తెలంగాణ మంత్రివర్గం తీర్మానించింది.
హైదరాబాద్లోని సచివాలయంలో సమావేశమైన తెలంగాణ మంత్రిమండలి కొన్ని నిమిషాల పాటు కీలక విషయాలపై చర్చించింది. ముఖ్యమంత్రి, మంత్రుల అభిప్రాయాలు, అధికారులతో చర్చలు జరిగిన అనంతరం కొన్ని నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. అజెండాలో చర్చించిన అంశాలపై మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం తీసుకోగా.. ఆ వివరాలను సమాచార శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డితోపాటు ఇతర మంత్రులు వెల్లడించారు.
తెలంగాణ మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవే..
రేషన్ కార్డులు
స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా రేషన్ కార్డుదారులకు స్మార్ట్ కార్డులను పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలని తెలంగాణ మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది. దీనికి అన్ని జిల్లాల్లో ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించింది. గతంలో 2.81 కోట్ల రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులు ఉంటే.. కొత్తగా చేర్చిన వాటితో మొత్తం 3.42 కోట్ల లక్షల మంది రేషన్ లబ్ధిదారులు పెరిగారు. వీరికి స్మార్ట్ కార్డుల జారీకి ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది.
గ్లోబల్ సమ్మిట్
గతేడాది మాదిరి ఈ ఏడాది కూడా తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2.0 నిర్వహణకు మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. డిసెంబర్ 7, 8, 9 తేదీల్లో సదస్సు నిర్వహించాలని ప్రాథమికంగా తేదీలను నిర్ణయించింది. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, వివేక్ వెంకటస్వామి ఆధ్వర్యంలో మంత్రివర్గ ఉప కమిటీతో పాటు సదస్సు నిర్వహణకు ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం. ఈ సందర్భంగా ఫ్యూచర్ సిటీ ప్లాన్ ఆవిష్కరించనుంది. రాష్ట్రంలో డిఫెన్స్, ఏరో స్పేస్, ఫార్మా రంగాల్లో పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులకు ఉన్న అపారమైన అవకాశాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా ఈ సదస్సు నిర్వహించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. తెలంగాణ స్టార్టప్లు, పరిశ్రమలు సాధించిన విజయాలు.. వివిధ రంగాల కొత్త ఆవిష్కరణలకు సంబంధించి ఎగ్జిబిషన్, స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఏడు రకాల సన్న ధాన్యం
వానాకాలం పంటకు సంబంధించి ఏడు రకాల సన్న ధాన్యం సాగును ప్రోత్సహించి.. సాగును పెంచడానికి రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. అన్ని గ్రామ పంచాయతీ భవనాలు, రైతు వేదికల ద్వారా విస్తృత ప్రచారం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఏడాది నుంచి ఈ ఏడు రకాల సన్నాలకే రూ.500 బోనస్ చెల్లించాలని మంత్రివర్గం తీర్మానం.
ధాన్యం సేకరణ
యాసంగి ధాన్యం సేకరణలో తెలంగాణ దేశంలోనే నెంబర్ వన్గా నిలిచింది. ఈసారి 81.16 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని రైతులకు కనీస మద్ధతు ధర చెల్లించి ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేసింది. 63.62 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సేకరించగా.. మిగతా 17.54 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఈ వేలం ద్వారా విక్రయించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. మొక్కజొన్న వేలంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదాయం రాబట్టుకున్న నేపథ్యంలో ఈ మిగులు ధాన్యానికి కూడా క్వింటాలుకు రూ.2,389 కనీస ధర నిర్ణయించి.. ఈ వేలం ద్వారా ధాన్యం అమ్మాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.
స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ పరిధిలో
సాంకేతిక విద్యా శాఖ పరిధిలో ఉన్న ఐటీఐలు, ఏటీసీలు, పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలను యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ పరిధిలోకి తీసుకురావడానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ప్రస్తుతం పరిశ్రమల శాఖ పరిధిలో ఉన్న వీటన్నింటినీ ఇకపై శక్తి శాఖ పరిధిలోకి విలీనం చేసేందుకు మంత్రివర్గం తీర్మానించింది.
ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు
యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లు ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, ముధోల్, బోథ్, సిర్పూర్, గజ్వేల్, దుబ్బాక నియోజకవర్గాల్లో నిర్మించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. కొత్తగా ఆమోదించిన 7 స్కూళ్లతో కలిపి ఇప్పటివరకు 86 యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్సియల్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్లకు అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. మిగిలిన నియోజకవర్గాల్లోనూ వెంటనే స్థల సేకరణ చేసి నిర్మాణాలు చేపట్టాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. నిర్మాణంలో ఉన్న వాటిని వీలైనంత వేగంగా పూర్తి చేయాలని.. నిర్మాణాలు పూర్తయిన చోట వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచే తరగతులు ప్రారంభించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయాలని మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్ణయించింది.
ఆటో రిక్షా ఎలక్ట్రిక్ కన్వర్షన్ స్కీమ్
హైదరాబాద్ పరిధిలో కాలుష్యాన్ని నియంత్రించి గ్రీన్ సిటీగా మార్చేందుకు మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. హైదరాబాద్లో ప్రస్తుతం 18,766 పెట్రోల్, డీజిల్ ఆటో రిక్షాలు ఉండగా విద్యుత్తు వాహనాలుగా మార్చేందుకు రూ.200 కోట్లతో తెలంగాణ ఆటో రిక్షా ఎలక్ట్రిక్ కన్వర్షన్ స్కీమ్ కొత్త పథకం అమలుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పథకం కింద అర్హులైన ఆటో డ్రైవర్లకు ఒక్కో వాహనానికి గరిష్ఠంగా రూ.లక్ష 50 వేలు రాయితీ అందిస్తారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఆటోకు విద్యుత్ కిట్ అమర్చుకోవడం లేదా పాత వాహనాన్ని స్క్రాప్ చేసి కొత్త విద్యుత్ ఆటో కొనుగోలు చేసుకునేందుకు ఈ పథకం ద్వారా అవకాశం కల్పించనున్నారు.
దరఖాస్తు గడువు
హైదరాబాద్ పరిధిలోని కాలుష్య కారక పరిశ్రమలను నగర శివారులకు తరలించేందుకు ఉద్దేశించిన హిల్ట్ పాలసీ దరఖాస్తుల గడువును మరో 3 నెలలు పొడిగించేందుకు నిర్ణయం. దరఖాస్తుదారుల విజ్ఞప్తుల మేరకు అక్టోబర్ 31వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది.
మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల ఫేజ్-2 పనుల కోసం రూ.2,100 కోట్ల అంచనా వ్యయానికి ఆమోదం. దాదాపు లక్ష ఎకరాలకు సాగునీరు, తాగునీరు, పారిశ్రామిక అవసరాలకు ఈ ఎత్తిపోతల నుంచి అందుతుంది.
గూడెం దొడ్డి పంప్డ్ స్టోరేజీ ప్రాజెక్టు సామర్థ్యాన్ని 1.19 టీఎంసీ నుంచి 15 టీఎంసీలకు పెంచడంతోపాటు సోలార్ విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై అధ్యయనం చేసేందుకు కన్సల్టెంట్ ను నియామకానికి ఆమోదం.