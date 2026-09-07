/మూడు మంత్రి పదవులు.. రేసులో ఏడుగురు..? ఎవరికీ దక్కెనో..

Telangana Cabinet Reshuffle: కొండా సురేఖ సస్పెండ్తో తెలంగాణలో ఓ అంకం ముగిసింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన వైఫల్యాలను కప్పిపుచ్చుకోవడాకే కొండా సురేఖ సస్పెన్షెన్ అంశంతో మరోసారి మీడియా అటెన్షన్ అటు వైపు క్రియేట్ చేయడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. ఇప్పటికే కొండా సురేఖ రాజీనామాతో పదవులపై ఆశావహలో కొత్త ఆశలు రేకెత్తుతున్నాయి. కొండాతో పాటు మొత్తం మూడు క్యాబినెట్ బెర్తులు ఖాళీగా ఖాళీగా ఉండడంతో మంత్రి పదవుల కోసం ఎవరికి వారు తమకు తోచిన రీతిలో వాళ్లు లాబీయింగ్ చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు.
ముఖ్యంగా ఎప్పటి నుంచో మంత్రి పదవిపై ఆశలు పెట్టుకున్నకోమటరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి, సీనియర్ నటి విజయశాంతి కూడా మహిళ కోటాలో మంత్రి పదవిపై గంపెడాశలు పెట్టుకుంది. వీళ్లిద్దరితో పాటు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్, ఎస్టీ కోటాలో రామచంద్ర నాయక్, రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ కోటాలో మల్లరెడ్డి రంగారెడ్డి రేసులో ముందు వరుసలో ఉన్నారు. అటు ఆది శ్రీనివాస్, బిర్లా అయ్యిలయ్య మంత్రి పదవి కోసం తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దీంతో ఎవరికి వారి సీఎం రేవంతో పాటు కాంగ్రెస్ హై కమాండ్ దగ్గర లాబీయింగ్ చేసుకుంటున్నారు.
ఇక ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ విషయమై గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లాను కలిసి మంత్రివర్గ సంబంధిత అంశాలపై చర్చించారు. ఖాళీగా ఉన్న స్థానాలను భర్తీ చేయడంతో పాటు అవసరమైతే కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. ఇక నేటి నుంచి అసెంబ్లీ వర్షకాల సమావేశాలు వాడీవేడీగా జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అసెంబ్లీ సమావేశాల తర్వాత మంత్రి వర్గ కూర్పు ఉండోతున్నట్టు సమాచారం. వచ్చే అసెంబ్లీఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ కు అనుకూల వాతావరణం సృష్టించే దిశగా ఈ విస్తరణను చేయనున్నట్లు కూడా చర్చ అయితే జరుగుతుంది.
గవర్నర్తో సీఎం రేవంత్ భేటి..
ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గవర్నర్ను మర్యాద పూర్వకంగా లోక్ భవన్లో భేటి అయ్యారు. అ సమావేశంలో మంత్రివర్గంలోని ఖాళీ స్థానాలతో పాటు కొండా సురేఖ సస్పెన్షన్ అంశం చర్చకు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. ప్రస్తుతం కొండా సురేఖ రాజీనామాతో మూడు స్థానాలు ఖాళీలు అయ్యాయి. వచ్చే దసరా లోపు మొత్తం మంత్రి వర్గాన్ని విస్తరించనున్నారు. ఈ సారి క్యాబినేట్లో పలవురిని రాజీనామా కోరనున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఎవరితో రాజీనామా చేయిస్తారనే చూడాలి.
కొండా సురేఖ రాజీనామాతో వెంటనే అదే బీసీ సామాజిక వర్గాలనికి పెద్ద పీఠ వేశారు. అందులో భాగంగా తెలంగాణ ప్రణాళిక బోర్డు వైస్ చైర్మన్ గా ఉన్న చిన్నారెడ్డిని తప్పించేసి ఆ స్థానంలో గద్వాల విజయలక్ష్మిని వైస్ చైర పర్సన్గా నియమించారు. ఇక మహిళా కమిషన్ సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చైర్ పర్సన్ గా ఆ నేరేళ్ల శారదను నియమించారు. ఇక కాకతీయ పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ చైర్ పర్సన్ గా ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన గుండు సుధారాణిని కూడా నియమించారు.
నిజమాబాద్కు లేనట్టే..
నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఈసారి పీసిసి అధ్యక్ష పదవితోనే సరిపెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక నల్గొండ జిల్లా విషయానికి వస్తే ఇప్పటికే ఇద్దరుమంత్రులు ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. ఎన్నికల ముందు తనకు ఇచ్చిన మాట మేరకు ఇటు రాజగోపాల్ రెడ్డి మరోవైపు ఇక అదే ఎస్టీ కోటాలో రామచంద్ర నాయక్ కూడా క్యాబినెట్ లో చోటు ఆశిస్తున్నారు. అయితే ప్రస్తుత క్యాబినెట్ ప్రకారం ఆ రెండు ఈ రెండు సామాజిక వర్గాలకు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. లేకపోతే గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ను క్యాబినేట్లో తీసుకొని ఆయన ప్లేస్లో బాలూ నాయక్ను స్పీకర్ పదవిలో కూర్చోబెట్టే అవకాశాలున్నాయి.
సామాజిక సమీకరణాలు..
తెలంగాణ అసెంబ్లీ బలాబలాల ప్రకారం మంత్రివర్గంలో ముఖ్యమంత్రితో పాటు గరిష్టంగా 18 మందికి అవకాశం ఉంది. కొండా సురేఖ రాజీనామాతో తెలంగాణలో మంత్రుల సంఖ్య సీఎంతో కలిపి 15 మంది ఉన్నారు. అందులో ఎక్కువగా అగ్రవర్ణాలైన రెడ్డి సామాజిక వర్గానికే ఎక్కువ మంత్రి పదవులు దక్కాయి. ఈ సారి మంత్రివర్గ విస్తరణలో సామాజిక సమతుల్యత పాటించనున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఈ కోవలో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీతో పాటు మహిళకు ఎంపిక చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సారి ఖాళీలుంచిన స్థానాలను భర్తీ చేసి వచ్చే ఎన్నికల కోసం ప్రిపేర్గా ఉండాలనే నిర్ణయానికి రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది.
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