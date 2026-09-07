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మూడు మంత్రి పదవులు.. రేసులో ఏడుగురు..? ఎవరికీ దక్కెనో..

Telangana Cabinet Expansion: కొండా సురేఖ రాజీనామాతో తెలంగాణలో ఇపుడు మూడు బెర్తులు ఖాళీలున్నాయి. ఈ మూడు మంత్రి పదవుల కోసం అరడజనుకు పైగా ఎమ్మెల్యేల‌తో పాటు ఎమ్మెల్సీలు తమ వంతు ప్రయత్నాలు ముమ్మురం చేస్తున్నారు. మరో మూడు నెలలు గడిస్తే.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువు తీరి మూడేళ్లు పూర్తి కావొస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో మిగిలిన మంత్రి పదవుల కోసం ఎవరికీ వారు తమ వంతు ప్రయత్నాలు మొదలు పెడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 07, 2026, 06:21 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:25 AM IST
మూడు మంత్రి పదవులు.. రేసులో ఏడుగురు..? ఎవరికీ దక్కెనో..
Image Credit: Telangana Cabinet Reshuffle (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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