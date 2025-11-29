English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Telangana Cabinet Expansion: తెలంగాణ క్యాబినేట్ లో కొత్త మంత్రులు వీరే.. ఆ నలుగురికి పదవీ గండం..

Telangana Cabinet Expansion: తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో త్వరలో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముగ్గురు నలుగురు మంత్రులను తప్పించి వేరే వారికి అవకాశం ఇవ్వాలనే ఆలోచనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నట్లు సమాచారం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 29, 2025, 03:29 PM IST

జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక తర్వాత పూర్తిస్థాయిలో పట్టు బిగించాలనుకుంటున్న రేవంత్ రెడ్డి ఖాళీగా ఉన్న రెండు స్థానాలతోపాటు కేబినెట్‌ను పున: వ్యవస్థీకరించాలనే ప్లాన్ లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి ఈసారి కేబినెట్‌లో ఛాన్స్‌ దక్కనుందని సమాచారం. అలాగే కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌ రెడ్డిని పార్టీ కోసం వాడుకుంటారని చర్చ నడుస్తోంది. ఒకే ఇంటి నుంచి అన్నాదమ్ములపైన ఇద్దరికి అది కూడా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చోటు కల్పిస్తే.. మిగతా సామాజిక వర్గాలు నొచ్చుకుంటాయనే ఉద్దేశ్యంతో పాటు కోమటిరెడ్డికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చినపుడే మంత్రి పదవి హామి ఇవ్వడం మూలానా.. ఈ సారి రీ షఫిల్ చేస్తే ఆయనకు తప్పక చోటు దక్కుతుందని ఆయన వర్గీయులు చెబుతున్న మాట.  

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

దీంతోపాటు ముగ్గురిపై వేటు ఖాయమని రేవంత్‌ టీమ్‌ ఫీలర్‌ వదులుతోంది. డిసెంబర్‌ మొదటి వారంలో ఢిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం హైకమాండ్‌ నేతలతో చర్చించి ఫైనల్‌ చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది. కొత్తగా అవకాశం దక్కే వారిలో విజయశాంతి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దాంతో అందరి కన్ను ఇప్పుడు హోంమంత్రిత్వ శాఖపైనే ఉంది. ఈ రేసులో విజయశాంతి, శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్‌ ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఒక వేళ విజయశాంతికి మంత్రి పదవి ఇస్తే.. ఆమెకు మహిళ కోటాలో మంత్రి పదవి ఖాయం అనే ముచ్చట వినిపిస్తోంది. మరోవైపు జూపల్లి కృష్ణారావు, కొండా సురేఖలను మంత్రి వర్గం నుంచి తప్పించే యోచనలో రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. అటు జూపల్లి ప్లేస్ లో ప్రేమ్ సాగర్ రావును మంత్రిగా నియమించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై డిసెంబర్ 1 లేదా 2 తేదీల్లో క్లారిటీ రానుంది. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Telangana cabinet expansionCM Revanth ReddyCongressTelangana Congresscongress high command

