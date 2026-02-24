English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Telangana Cabinet: గ్రేటర్ ఎన్నికల దృష్ట్యా మెట్రో స్వాధీనం సహా హైదరాబాద్ పై తెలంగాణ క్యాబినేట్ వరాల ఝల్లు..

Telangana Cabinet Meet: తెలంగాణ క్యాబినేట్ సోమవారం సుదీర్ఘంగా సమావేశమై పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలతో పాటు మెట్రో స్వాధీనం సహా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు హెల్త్ ఇన్యూరెన్స్ సహా పలు అంశాలపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 24, 2026, 07:28 AM IST

Telangana Cabinet Key Decision: సోమవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో భేటి అయిన తెలంగాణ మంత్రివర్గం పలు కీలక నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలిపింది. ఇందులో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల నిర్వహణపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మార్చి 16 నుంచి మార్చి 30 వరకు నిర్వహించాలనే నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరోవైపు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కార్పోరేషన్ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని పలు హైదరాబాద్ పై వరాల ఝల్లు కురిపించారు.   హైదరాబాద్ మెట్రోను  ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకునేందుకు రాష్ట్ర  మంత్రి వర్గం ఆమోదం తెలిపింది.  ప్రస్తుతమున్న 69 కిలోమీటర్ల మెట్రో వ్యవస్థను ఎల్ అండ్ టీ కంపెనీ నుంచి పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వమే నిర్వహించేలా కీలక నిర్ణయానికి ఓకే చెప్పారు. దీనిపై వెంటనే అందుకు అవసరమైన చర్యలు ప్రారంభించాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.

హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ స్వాధీనం, సాధ్యాసాధ్యాలపై ఇప్పటికే ప్రభుత్వం కేబినెట్ సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కేబినేట్ సబ్ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై మంత్రివర్గం  సుదీర్ఘంగా చర్చించింది. అవసరమైతే రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనూ ఈ అంశంపై చర్చించాలనే  నిర్ణయం తీసుకుంది.

అంతేకాదు మెట్రో ఫేజ్ 2 విస్తరణ పనులను వేగంగా ప్రారంభించాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయించింది.కేంద్ర,  రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో చేపట్టే ఫేజ్-2 విస్తరణకు మొత్తం మెట్రో నెట్‌వర్క్ ఒకే సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఉండాలని ఇప్పటికే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్పష్టం చేసింది.  మెట్రో ఫేజ్ 1 నిర్వహిస్తున్న ఎల్ అండ్ టీ మెట్రో ఫేజ్-2 విస్తరణ చేపట్టేందుకు విముఖత వ్యక్తం చేసింది. 

సిటీలో పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్, మెట్రో విస్తరించాల్సిన అవసరాల దృష్ట్యా  ప్రభుత్వం మెట్రో ఫేజ్ 1ను ఎల్ అండ్ టీ నుంచి స్వాధీనం చేసుకోవటం సహా మరో దారి లేదనే ఉద్దేశ్యంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. రుణబారం సహా మొత్తం  రూ.15 వేల కోట్లకు ప్రభుత్వం ఎల్ అండ్ టీకి చెల్లించి ఫేజ్ 1 ప్రాజెక్టు టేకోవర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సబ్ కమిటీ తమ నివేదికను కేబినెట్ ముందుంచింది.

ప్రస్తుతం మెట్రో ఆస్తుల విలువ దాదాపు రూ.19 వేల కోట్ల నుంచి రూ.22 వేల కోట్ల వరకు ఉంటుందని  సబ్ కమిటీ అంచనా వేసింది.  దాదాపు 22 శాతం తగ్గింపు ధరకు ప్రభుత్వ మెట్రో ఫేజ్ 1 ను సొంతం చేసుకోబోతుంది. ఫేజ్-II Aలో భాగంగా 5 కొత్త కారిడార్లలో 76.4 కిలోమీటర్లు, ఫేజ్-II Bలో 3 కారిడార్లలో 86.1 కి.మీ.ల మెట్రో విస్తరణ ప్రతిపాదనలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే డీపీఆర్  కేంద్రానికి పంపించింది. ఈ నిర్ణయంతో మెట్రో విస్తరణ వేగవంతం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. 

అటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు , పెన్షనర్లకు ప్రమాద బీమా కల్పించబోతుంది. ఉద్యోగులు ఒక్క రూపాయి ప్రీమియం కూడా చెల్లించకుండా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది.  ప్రభుత్వం తొలిసారిగా సింగరేణిలో, ట్రాన్స్ కోలో ఉద్యోగ వర్గాలకు ఈ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అక్కడ విజయవంతంగా అమలు చేసింది. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు అందరికి ఈ పథకాన్ని త్వరలో ప్రారంభించబోతుంది. 

ఈ ప్రమాద బీమా అమలుతో ఒకవేళ ఎవరైనా  ప్రమాదం లో మరణిస్తే  రూ.1.2 కోట్లు ప్రమాద బీమా పరిహారం  వారి కుటుంబానికి అందుతుంది.
సహజ మరణానికి 60 ఏళ్ల వరకు ఉద్యోగులకు రూ.10 లక్షల టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ వర్తిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ కార్పొరేషన్లు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల పరిధిలో 5 లక్షల 19 వేల మంది రెగ్యులర్ ఉద్యోగులున్నారు. వీరితో పాటు 2 లక్షల 38 వేల మంది పెన్షనర్లు ఉన్నారు. మొత్తం 7.57 లక్షల మందికి ఈ ప్రమాద బీమా వర్తించనుంది. అటు ఉద్యోగులు, ఇటు ప్రభుత్వంపై ఎలాంటి భారం లేకుండా బ్యాంకర్ల ద్వారా బీమా అమలు చేయాలని రాష్ట్ర కేబినేట్ నిర్ణయించింది. 

అటు ఉద్యోగులకు రెండో శుభవార్త.. క్యాష్ లెస్ ఎంప్లాయ్ హెల్త్ స్కీమ్ కూడా తీసుకురానున్నట్టు తెలిపింది. దీర్ఘకాలికంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఎదురుచూస్తున్న మరో కోరికను రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఉద్యోగుల ఆరోగ్య భద్రతకు క్యాష్ లెస్ ఎంప్లాయ్ హెల్త్ స్కీమ్ (EHS) అమలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది.3 లక్షల 56 వేల మంది ప్రభుత్వ రెగ్యులర్ ఉద్యోగులతో పాటు 2.88 లక్షల మంది పెన్షనర్లు, వారిపై ఆధారపడ్డ కుటుంబ సభ్యులు మొత్తం 17.07 లక్షల మందికి ఈ పధకం వర్తించనుంది. ఇకపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆసుపత్రుల్లో ఒక్క రూపాయి చెల్లించకుండానే అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ అందుతాయి.అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులతో పాటు 652 ఎంప్యానెల్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో ఈ పధకం వర్తిస్తుంది. దీనిపై మొత్తం 1998 వైద్య చికిత్సలు అందిస్తారు. 

ప్రతి ఉద్యోగికి డిజిటల్ హెల్త్ ఎంప్లాయీ కార్డ్ అందించబోతున్నట్టు తెలిపారు. రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఈ ఉచిత నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది.ఈ పధకానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ బేసిక్ పే నుంచి 1.5 శాతం తమ వాటాగా చెల్లిస్తారు. అంతే సమాన వాటాను ప్రభుత్వం మ్యాచింగ్ వాటా చెల్లిస్తుందన్నారు. ఏడాదికి ఉద్యోగులు రూ. 528 కోట్లు తమ వాటాగా చెల్లిస్తే.. ప్రభుత్వం కూడా రూ. 528 కోట్లు వాటా చెల్లిస్తుంది. మొత్తం రూ.1056 కోట్ల తో క్యాష్ లెస్ ఎంప్లాయి హెల్త్ స్కీమ్  అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్‌ను (TVVP) డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ కేర్‌గా (DSH) మార్చాలని‌ నిర్ణయించింది. డీఎస్‌హెచ్‌‌ బిల్లు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపింది.రాబోయే అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఈ బిల్లును ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనుంది. 

రంగారెడ్డి జిల్లా కోహెడ‌లో  మల్టీ మోడల్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్‌, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పార్క్‌ ఏర్పాటు చేసేందుకు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం  తెలిపింది. అందుకు అవసరమైన  223.09 ఎక‌రాల భూమిని TGIIC బ‌ద‌లాయించాలనే డెసిషన్ తీసుకుంది. 

