Telangana Cabinet: తెలంగాణ కేబినెట్ విస్తరణ.. ఆ రెండు పోస్టులకు రేసులో ఉన్నది వీళ్లే..!

Telangana Cabinet: తెలంగాణలో మరోసారి కేబినెట్ విస్తరణకు రంగం సిద్దమైనట్టు తెలుస్తోంది. సంక్రాంతి తర్వాత మంత్రివర్గ విస్తరణ మరోసారి జరిపే అవకాశాలున్నాయి. ప్రస్తుతం కేబినెట్ లో రెండు మంత్రి పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ పోస్టుల కోసం చాలామంది ఆశావహులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇటీవల మంత్రి వర్గ విస్తరణ జరిగితే.. చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే వివేక్ వెంకటస్వామి, ధర్మపురి ఎమ్మెల్యే అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ కు మంత్రి పదవి దక్కింది. ఆ తర్వాత జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ సమయంలో మైనారిటీ కోటాలో అజారుద్దీన్కు మంత్రి పదవి దక్కింది. ఇప్పుడు రెండు పోస్టులు ఖాళీగా ఉండటంతో ఇందులో ఓ పోస్టును ఎస్టీ నేతకు ఇస్తారని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది..
ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రభుత్వ విప్ రామచంద్ర నాయక్ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఈ ఏడాది బడ్జెట్ సమావేశాల్లోపు కేబినెట్ విస్తరణ ఉంటుందన్నారు. ఈసారి మంత్రి వర్గ విస్తరణలో తనకు మంత్రి పదవి తప్పక వస్తుందనే ధీమాలో రామచంద్ర నాయక్ ఉన్నారు. ఆరు నెలల క్రితమే రామచంద్ర నాయక్కు డిప్యూటీ స్పీకర్గా ప్రకటించారు. ఇప్పటివరకు ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేదు. అయితే మంత్రి పదవి వస్తుందనే ధీమాలోనే ఆయన డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ప్రమాణం చేయలేదని ప్రచారం సాగుతోంది. త్వరలోనే మంత్రివర్గ విస్తరణ ఉంటుంది.. తనకు మంత్రి పదవి వస్తుందనే భరోసాలో రామచంద్ర నాయక్ ఉన్నారని తెలుస్తోంది.
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని డోర్నకల్ నియోజకవర్గం నుంచి రామచంద్ర నాయక్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత, మాజీమంత్రి రెడ్యా నాయక్కు ఓడించారు. తొలిసారే గెలిచిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ విప్ గా అవకాశం కల్పించారు. ఆ తర్వాత డిప్యూటీ స్పీకర్ గా ప్రకటించారు. ఇప్పుడాయన మంత్రి పదవిపై గంపెడాశలు పెట్టుకున్నారు. త్వరలో జరిగే విస్తరణలో మంత్రి పదవి ఖాయమని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇదే సామాజికవర్గానికి చెందిన దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే మంత్రి పదవిపైన ఆశలు పెట్టుకున్నారు. ఆయన సీనియర్ ఎమ్మెల్యే కూడా. ఇప్పుడు ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరికి మంత్రి పదవి దక్కే చాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. కానీ రామచంద్ర నాయక్ మాత్రం.. సీఎం కోటరీలో వ్యక్తి కావడంతో.. ఆయనకు మంత్రి పదవి దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని ప్రచారం సాగుతోంది.
మొత్తానికి సంక్రాంతి తర్వాత జరిగే విస్తరణలో మంత్రి పదవులతో పాటు.. ఇతర నామినేటెడ్ పోస్టులు కూడా భర్తీ చేస్తారని తెలుస్తోంది. ఇన్నాళ్లుగా పదవుల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న నేతలు.. ఈసారి పదవి దక్కితే మరో మూడేళ్లు అయినా పదవిలో కొనసాగవచ్చని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే కొందరు నేతలను ఢిల్లీలో పార్టీ పెద్దలను ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఏదిఏమైనా ఈసారి పదవుల భర్తీలో మాత్రం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మార్క్ తప్పక ఉంటుందని ప్రచారం సాగుతోంది.
Also Read: Telangana Assembly Sessions 2026: కొత్త యేడాదిలో వాడీ వేడీగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నీటి యుద్ధం..
Also Read: Telangana Assembly Liveblog: సభలో సమరం.. కేసీఆర్ Vs రేవంత్.. రచ్చ రచ్చ..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి