Telangana Cabinet Meet: మేడారంలో తెలంగాణ క్యాబినేట్ భేటి.. మున్సిపల్ డేట్ ఫిక్స్..

Revanth Reddy Cabinet Meet: ఇవాళ తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశం జరుగనుంది. అదీ మేడారంలో నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర సచివాలయం వెలుపల...పైగా అటవీ గిరిజన ప్రాంతం, ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన మేడారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యున్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి.
మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణ, గోదావరి పుష్కరాలు, నీటిపారుదల పథకాలపై ఆదివారం జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించనున్నారని తెలుస్తోంది. మేడారం అభివృద్ధి కోసం తీసుకున్న చర్యలు, ఇంకా చేపట్టాల్సిన పనులూ ప్రస్తావనకు రానున్నాయి. మేడారం అభివృద్ధికి అత్యధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని ప్రజలకు తెలిసేలా మరిన్ని పనులకు అనుమతించే సూచనలున్నాయి.
కేబినెట్ ఎజెండాను శనివారం రాత్రి మంత్రులకు పంపినట్లు సమాచారం. కేబినెట్ సమావేశం జరుగుతున్నందున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం మేడారంకు కదలివస్తోంది. ఇప్పటికే మేడారం భక్తులతో కిటకిట లాడుతోంది. ఆదివారం కావడంతో భక్తుల సంఖ్యతో పాటు రద్దీ ఎక్కువగా వుండే అవకాశం వుంది. ఈ తరుణంలో మేడారంలో కేబినెట్ భేటీ జరుగుతుండటంతో పెద్దఎత్తున భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.ఒకప్పుడు మావోయిస్టులకు కేంద్రమైన ఈ ప్రాంతం ఆపరేషన్ కగార్ తర్వాత మొత్తం మావోయిస్టులు తుడిచి పెట్టుకొని పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఇక్కడ మంత్రివర్గ సమావేశం జరుగుతుండటం పొలిటికల్ గా ప్రాధాన్యత సందరించుకుంది.
