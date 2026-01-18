English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Cabinet Meet: మేడారంలో తెలంగాణ క్యాబినేట్ భేటి.. మున్సిపల్ డేట్ ఫిక్స్..

Telangana Cabinet Meet: మేడారంలో తెలంగాణ క్యాబినేట్ భేటి.. మున్సిపల్ డేట్ ఫిక్స్..

Telangana Cabinet Meet: తెలంగాణ క్యాబినేట్ ఈ రోజు సమావేశం కానుంది. హైదరాబాద్ లో కాకుండా.. మేడారం జిల్లాలో క్యాబినేట్ మీట్ పెట్టడం విశేషం. ఈ సమావేశంలో మేడారం జాతరకు సంబంధించిన విషయాలతో పాటు మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించిన మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 18, 2026, 10:28 AM IST

Trending Photos

Horoscope: జనవరి 18 రాశిఫలాలు.. అమావాస్య రోజు ఎవరికెవరికీ లాభం? నేటి రాశిఫలాల్లో కీలక సూచనలు..
5
today horoscope january 18 telugu
Horoscope: జనవరి 18 రాశిఫలాలు.. అమావాస్య రోజు ఎవరికెవరికీ లాభం? నేటి రాశిఫలాల్లో కీలక సూచనలు..
Petrol and Diesel: GST పరిధిలోకి పెట్రోల్, డీజీల్? పెట్రోలియం శాఖ ప్రతిపాదన ఏంటి..? పెట్రోల్ ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..?
5
Union Budget 2026
Petrol and Diesel: GST పరిధిలోకి పెట్రోల్, డీజీల్? పెట్రోలియం శాఖ ప్రతిపాదన ఏంటి..? పెట్రోల్ ధరలు భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..?
Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. శనివారం ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు, ఈ రాశులు జాగ్రత్త!
5
Today Horoscope Telugu
Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. శనివారం ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు, ఈ రాశులు జాగ్రత్త!
House Building Scheme: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ పథకం కింద రూ.1.25 కోట్ల విలువైన ఇల్లు మీ సొంతం..!!
5
Central Govt Employees
House Building Scheme: ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఈ పథకం కింద రూ.1.25 కోట్ల విలువైన ఇల్లు మీ సొంతం..!!
Telangana Cabinet Meet: మేడారంలో తెలంగాణ క్యాబినేట్ భేటి.. మున్సిపల్ డేట్ ఫిక్స్..

Revanth Reddy Cabinet Meet: ఇవాళ తెలంగాణ కేబినెట్‌ సమావేశం జరుగనుంది. అదీ మేడారంలో నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర సచివాలయం వెలుపల...పైగా అటవీ గిరిజన ప్రాంతం, ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రమైన మేడారంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యున్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించడం ఇదే తొలిసారి. 

Add Zee News as a Preferred Source

మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నిర్వహణ, గోదావరి పుష్కరాలు, నీటిపారుదల పథకాలపై ఆదివారం జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో చర్చించనున్నారని తెలుస్తోంది. మేడారం అభివృద్ధి కోసం తీసుకున్న చర్యలు, ఇంకా చేపట్టాల్సిన పనులూ ప్రస్తావనకు రానున్నాయి. మేడారం అభివృద్ధికి అత్యధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నామని ప్రజలకు తెలిసేలా మరిన్ని పనులకు అనుమతించే సూచనలున్నాయి. 

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

కేబినెట్‌ ఎజెండాను శనివారం రాత్రి మంత్రులకు పంపినట్లు సమాచారం. కేబినెట్‌  సమావేశం జరుగుతున్నందున రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం  మేడారంకు  కదలివస్తోంది. ఇప్పటికే మేడారం భక్తులతో కిటకిట లాడుతోంది. ఆదివారం కావడంతో భక్తుల సంఖ్యతో పాటు రద్దీ  ఎక్కువగా వుండే అవకాశం వుంది. ఈ తరుణంలో మేడారంలో కేబినెట్‌ భేటీ  జరుగుతుండటంతో పెద్దఎత్తున భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.ఒకప్పుడు మావోయిస్టులకు కేంద్రమైన ఈ ప్రాంతం ఆపరేషన్ కగార్ తర్వాత మొత్తం మావోయిస్టులు తుడిచి పెట్టుకొని పోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ఇక్కడ మంత్రివర్గ సమావేశం జరుగుతుండటం పొలిటికల్ గా ప్రాధాన్యత సందరించుకుంది. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

TwitterFacebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangnaa Cabinet Meettelangana muncipal electionsTelangana Corporation ElectionsMedaramMedaram Jathara

Trending News