English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Telangana Cabinet Meet: బడ్జెట్ సెషన్స్, మెట్రో రెండో దశ, రైతు భరోసా కీలక అజెండాలుగా తెలంగాణ క్యాబినేట్ మీట్..

Telangana Cabinet Meet: బడ్జెట్ సెషన్స్, మెట్రో రెండో దశ, రైతు భరోసా కీలక అజెండాలుగా తెలంగాణ క్యాబినేట్ మీట్..

Telangana Cabinet Meet: తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన నేడు కేబినెట్‌ సమావేశం జరగనుంది. శాసనసభ బడ్జెట్‌ సమావేశాల తేదీ­లను ఖరారు చేయడంతోపాటు ఇతర కీలక అంశాలపై మంత్రివర్గ భేటీలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 23, 2026, 07:45 AM IST

Trending Photos

Flax Seeds: అవిసె గింజలు రోజూ ఒక స్పూన్ తింటే చాలు.. గుండె జబ్బుల నుంచి డయాబెటిస్ వరకు అన్నీ మటాష్..!
5
Flax Seeds Benefits Telugu
Flax Seeds: అవిసె గింజలు రోజూ ఒక స్పూన్ తింటే చాలు.. గుండె జబ్బుల నుంచి డయాబెటిస్ వరకు అన్నీ మటాష్..!
Sugarcane Juice: జాగ్రత్త సుమీ..! రోడ్డు పక్కన చెరకు రసం తాగుతున్నారా..? ఈ టిప్స్ పాటించకపోతే డేంజరే..!
5
sugarcane juice
Sugarcane Juice: జాగ్రత్త సుమీ..! రోడ్డు పక్కన చెరకు రసం తాగుతున్నారా..? ఈ టిప్స్ పాటించకపోతే డేంజరే..!
Free Bus: తెలంగాణ మహిళలకు మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ప్రయాణం.. రూ.50 చెల్లిస్తేనే..
5
Telangana Free Bus Scheme
Free Bus: తెలంగాణ మహిళలకు మహిళలకు ఫ్రీ బస్ ప్రయాణం.. రూ.50 చెల్లిస్తేనే..
Taapsee Pannu: ఆలాంటి బ్రా నే వేసుకోమంటారు.. బొడ్డుపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు.. తాప్సీ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
7
Taapsee Pannu
Taapsee Pannu: ఆలాంటి బ్రా నే వేసుకోమంటారు.. బొడ్డుపైన కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు.. తాప్సీ కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Telangana Cabinet Meet: బడ్జెట్ సెషన్స్, మెట్రో రెండో దశ, రైతు భరోసా కీలక అజెండాలుగా తెలంగాణ క్యాబినేట్ మీట్..

Telangana Cabinet Meet on Assembly Session: ఈ నెల 26న అనుకున్న అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలను  మార్చి రెండో వారంలో నిర్వహించాలని తెలంగాణ క్యాబినేట్ తీర్మాణం చేయనుంది. కేంద్ర బడ్జెట్‌లో రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులను ఎలా రా­బ­ట్టుకోవాలనే అంశంపై చర్చించి అధికారులకు మార్గ­నిర్దేశం చేయనున్నారు.హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలును నిర్మాణ సంస్థ ఎల్‌ అండ్‌ టీ నుంచి టేకోవర్‌ చేసుకోవాలని ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం 2025–26 ముగిసే మార్చి 31లోగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. మెట్రో రైలు పేరుతో ఉన్న సుమారు  10 వేల కోట్ల రుణాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం టేకోవర్‌ చేయడంతోపాటు ఎల్‌ అండ్‌ టీకి 2 వేల కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో మెట్రో టేకోవర్, రెండో దశ విస్తరణపై ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఆదివారం సమావేశమై ప్రభుత్వానికి సమర్పించాల్సిన నివేదికను ఇచ్చింది. మంత్రివర్గ భేటీలో ఈ నివేదికపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. మెట్రో రైలు టేకోవర్‌ విజయవంతంగా పూర్తయితే మెట్రో రెండో దశ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతులు పొందడంలో అడ్డంకులు తొలగిపోనున్నాయి.

ఇటీవల ముగిసిన మున్సిపల్‌ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాల్లో గెలిచి ఉత్సాహంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం..తదుపరిగా జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలతోపాటు జీహెచ్‌ఎంసీ, మల్కాజ్‌గిరి, సైబరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్లు, సహకార ఎన్నికలను సైతం వెంటనే పూర్తి చేయాలని భావిస్తోంది. డీసీసీబీ పాలక మండళ్ల ఎన్నికలను నామినేటెడ్‌ పద్ధతిలో నిర్వహించాలనే యోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్టు తెలిసింది. ఎన్నికలన్నీంటినీ సత్వరమే నిర్వహించే అంశంపైనా మంత్రివర్గంలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం.

అన్నదాతలకు రైతు భరోసా ఆర్థిక సహాయం చెల్లింపుపైనా కేబినెట్‌లో చర్చించి ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షన్లకు చెల్లించాల్సిన బకాయిల అంశంపై మంత్రివర్గంలో చర్చించి ప్రకటన చేస్తారని ఉద్యోగ సంఘాలు ఆశిస్తున్నాయి. పలు ఆర్డినెన్స్‌లను సైతం మంత్రివర్గం ఆమోదించనున్నట్టు తెలిసింది.

Read more:​ Top 10 Richest Actors: మన దేశంలో అత్యంత ధనవంతులైన హీరోలు వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎవరిదంటే.

Read more:​ Chiranjeevi Sankranthi Hits:‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సహా సంక్రాంతి బరిలో హిట్టైన చిరంజీవి మూవీస్ ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangnaa Cabinet MeetTelanganatelangana assembly budget sessionRaithu BharosaRevanth Reddy

Trending News