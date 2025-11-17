Telangana Cabinet Meet: పంచాయితీ తర్వాతే పరిషత్ ఎన్నికలు.. ? కేబినేట్ కీలక నిర్ణయం..

Telangana Cabinet Meet: జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలో గెలుపుతో ఉత్సాహంగా ఉన్న తెలంగాణ సర్కార్ ఇదే ఊపులో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని యోచిస్తోంది. ఇందువల్ల కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు యథావిధిగా వస్తే గ్రామీణ పాలనా వ్యవస్థతో పాటు పదవులు పరంగా కూడా ఉపయోగపడుతుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ లో జరిగిన ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డి తన సర్వ శక్తులు ఒడ్డి ఈ ఎన్నికల్లో పార్టీని విజయ తీరాలకు చేర్చడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. అంగ బలం, అర్ధ బలం సహా స్థానిక నేతను రంగంలోకి దింపి తగిన వ్యూహాలతో ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచి సత్తా చాటారు. ఓ రకంగా ఈ గెలుపు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలో రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వానికి తిరుగులేకుండా చేసిందనే చెప్పాలి. ఆయన ప్రత్యర్థులకు నోరు మూయించిందనే చెప్పాలి. ఓ రకంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో రేవంత్ రెడ్డి వెంట్రుక పీకలేరనే కామెంట్స్ ఆయన అభిమానుల నుంచి వినిపిస్తున్నాయి.
అయితే తెలంగాణ క్యాబినేట్ లో పరిషత్ ఎన్నికల కంటే ముందుగా పంచాయతీ ఎన్నికలను నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అటు 15 ఫైనాన్స్ నిధులు ఆగిపోవడంతో ముందు పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఇంతకు ముందు 2 విడతలుగా MPTC, ZPTC ఎన్నికల నిర్వహణకు సర్కార్ వెళ్ళింది.
అయితే కోర్టులో కేసు విచారణ ఉండటంతో నిలిచిపోయింది. ఇప్పుడు పార్టీ పరంగా రిజర్వేషన్లు అమలు చేసి ఎన్నికలకు వెళ్ళాలనుకుంటోంది. దీనిపై కూడా కేబినెట్ చర్చించి నిర్ణం తీసుకునే అవకాశం వుందని తెలుస్తోంది. అయితే బిసీలకు పార్టీ పరంగా 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించి ఎన్నికలకు వెళ్లాలని యోచిస్తోంది.
