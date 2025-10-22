Telangana Cabinet Meet: రేపు తెలంగాణ మంత్రివర్గం సమావేశం.. పలు అంశాలపై కీలక తీర్మానం..?

Telangana Cabinet Meet:సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన రేపు తెలంగాణ మంత్రి వర్గం సమావేశం కానుంది. దీనిలో ప్రధానంగా బీసీ రిజర్వేషన్లపై చర్చించే అవకాశం ఉంది. బీసీ రిజర్వేషన్లపై రాష్ట్ర హైకోర్టు ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులు, సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు నేపథ్యంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో పాటు భవిష్యత్ కార్యాచరణపై కేబినెట్ చర్చించనుంది. దీంతో ఇటీవల భేటీలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన ఆర్డినెన్సు కు రేపు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది.
అలాగే, SLBC పునరుద్ధరణ పనులు, SRSP రెండో దశకు రాంరెడ్డి దామోదర రెడ్డి పేరు, కాళేశ్వరం పునరుద్ధరణ సహా పలు ప్రాజెక్ట్ పనుల పై మంత్రి వర్గం చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై రేపు జరిగే సమావేశంలో మంత్రి వర్గం తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. పాత పద్దతిలో ఎన్నికలకు వెళ్లాలా? లేదా 42 శాతం రిజర్వేషన్లతో వెళ్లాలా? అనేది దానిపై కేబినెట్ చర్చించనుంది.
కాగా ఇప్పటికే ఈ రిజర్వేషన్ల అంశంపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం న్యాయ నిపుణ్యులతో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ కమిటీ ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశాన్ని న్యాయస్థానాల్లో పోరాడేందుకు రేవంత్ సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు తెలంగాణలో జరిగే జూబ్లిహిల్స్ లో జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఎలాంటి వ్యూహాలు అనుసరించాలనే దానిపై ఈ భేటిలో చర్చకు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
