Telangana Cabinet: తెలంగాణ మంత్రివర్గ కీలక నిర్ణయాలు.. ఏమేమి తీసుకున్నారో తెలుసా?

Telangana Cabinet Decisions: మంత్రుల మధ్య తీవ్ర విబేధాలు కొనసాగుతున్న సమయంలో జరిగిన తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం హాట్హాట్గా కొనసాగినట్లు తెలుస్తోంది. పైకి వివరాలు తెలియకపోయినా లోలోపల తీవ్రమైన చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం. విభేదాలపై చర్చిస్తూనే రాష్ట్రంలోని పలు అంశాలపై మంత్రివర్గం చర్చించింది. మంత్రివర్గంలో కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. పంట ధాన్యంతోపాటు వ్యవసాయ కళాశాలలు, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. హైదరాబాద్లోని డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ రాష్ట్ర సచివాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో మంత్రిమండలి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాం.
మంత్రివర్గ నిర్ణయాలు..
- వర్షాకాల సీజన్కు సంబంధించి ధాన్యం సేకరణకు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో రైతులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రిమండలి నిర్ణయం.
- ధాన్యానికి చెల్లించే మద్దతు ధరతో పాటు సన్న వడ్లకు ఇచ్చే రూ.500 బోనస్ రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయాలని నిర్ణయం.
- కొత్తగా మూడు వ్యవసాయ కళాశాలలు హుజూర్ నగర్, కొడంగల్, నిజామాబాద్లో ఏర్పాటుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం.
- కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేండ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రజా పాలన -ప్రజా విజయోత్సవాలను నిర్వహించాలని నిర్ణయం.
- స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఇద్దరు పిల్లలకు మించి సంతానమున్న వారు పోటీ చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం.
- భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడులో ఏన్కూర్ మార్కెట్ యార్డ్కు పది ఎకరాలు కేటాయిస్తూ తీర్మానం.
- హైదరాబాద్ శివారులోని నల్సార్ న్యాయ విశ్వ విద్యాలయానికి ప్రస్తుతం ఉన్న చోట అదనంగా 7 ఎకరాల భూమి కేటాయింపునకు ఆమోదం. నల్సార్ యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్లలో తెలంగాణ స్థానికులకు 25 శాతం సీట్ల కోటాను 50 శాతం పెంపునకు ఆమోదం.
- హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు విస్తరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. దీనిపై ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి చైర్మన్గా ఉన్నత అధికారుల కమిటీ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం.
- హ్యామ్ మోడ్లో మొదటి దశలో 5,566 కిలోమీటర్ల రోడ్ల నిర్మాణానికి ఆమోదం
- హైదరాబాద్లోని ప్యారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి శామీర్ పేట ఓఆర్ఆర్, ప్యారడైజ్ జంక్షన్ నుంచి డెయిరీ ఫాం రోడ్ వరకు నిర్మించే ఎలివేటెడ్ కారిడార్ల నిర్మాణానికి సంబంధించి రక్షణ శాఖకు ప్రత్యామ్నాయంగా 435.08 ఎకరాల భూములను అప్పగిస్తూ తీర్మానం.
- కృష్ణా-వికారాబాద్ బ్రాడ్గేజ్ రైలు మార్గం నిర్మాణానికి సంబంధించి 845 హైక్టార్ల భూ సేకరణకు అయ్యే రూ.438 కోట్ల వ్యయాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించేందుకు అంగీకారం.
- మన్ననూర్-శ్రీశైలం ఎలివేటెడ్ కారిడార్ నిర్మాణానికి సంబంధించి మొత్తం వ్యయంలో మూడో వంతు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించేందుకు అంగీకారం.
