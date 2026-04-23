Telangana Cabinet Meet: ఆటు RTC ఇటు ఉద్యోగులు.. తెలంగాణ క్యాబినేట్ కీలక నిర్ణయాలు..

Telangana Cabinet Meet: ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంల అట్టడుకుతుంది. ఓ వైపు ఆర్టీసీ కార్మికులు తమను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలంటూ సమ్మె బాట పట్టారు. మరోవైపు ఉద్యోగులు జీతాలు ఇతర డిమాండ్ల సాధన కోసం ధర్నా చేయబోతున్నట్టు ప్రకటించారు. మరోవైపు కాళేశ్వరం పై జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ .. కేసీఆర్ కు క్లీన్ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఈ రోజు జరగబోయే క్యాబినేట్ సమావేశం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 23, 2026, 10:18 AM IST

Cabinet Urgent Meet: తెలంగాణలో వరుస పరిణామాలు ప్రభుత్వానికి కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవకతవకలపై  ప్రభుత్వం నియమించిన జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్  విచారణ జరుపుతున్న సమయంలో తెలంగాణ హైకోర్టు వెలువరించిన తీర్పు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. ఈ తీర్పు నేపథ్యంలో నెక్ట్స్ తీసుకుబోయే స్టెప్ప్ ఎలా ఉండాలనే దానిపై రేవంత్ అధ్యక్షతన కేబినేట్ అర్జంట్ మీట్ ఏర్పాు చేశారు. ఉన్నత న్యాయస్థానం తీర్పు నేపథ్యంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో అక్రమాలపై ప్రభుత్వం ఎలా ముందుకు వెళ్లాలనే దానిపై ఆలోచనలు చేస్తోంది. ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ ను ధీటుగా ఎలా సమాధానం చెప్పాలనే దానిపై తెలంగాణ క్యాబినేట్ లోతుగా చర్చించనుంది. 

మరోవైపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తమకు రావాల్సిన బకాయిలు సహా ఇతర అంశాలపై తమ డిమాండ్లను ప్రభుత్వం ముందుంచారు. మే 5 వకు డెడ్ లైన్ విధించారు. ఆ తర్వాత నిరాహార దీక్షకు దిగుతానమని ప్రకటించారు. ఇప్పటికే ఆర్టీసీ సమ్మె నేపథ్యంలో సామాన్య ప్రజలు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సహాయ నిరాకరణ చేస్తే ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వస్తుందనే ఉద్దేశ్యంతో ఉద్యోగులకు డిమాండ్లు వారి సమస్యలపై చర్చించున్నట్టు సమాచారం. 

మరోవైపు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై భారీ నీటిపారుదల శాఖ  మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి స్పందిస్తూ, బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆశించినట్లుగా వారికి కోర్టు నుంచి ఎటువంటి ‘క్లీన్ చిట్’ లభించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. కేసీఆర్ , హరీష్ రావు కోరినట్లుగా కమిషన్ ఏర్పాటును కోర్టు తప్పుబట్టలేదని, కేవలం కొన్ని టెక్నికల్ అంశాలను మాత్రమే తప్పుపట్టిందిని చెప్పుకొచ్చారు. కమిషన్ నియామకాన్ని కోర్టు స్వాగడించడం తమ ప్రభుత్వ వైఖరికి అతిపెద్ద విజయమన్నారు. 

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణం ఎంత నిజమో, అది కూలిపోవడం కూడా అంతే నిజమని మంత్రి ఉత్తమ్ కాస్త  ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు. కేవలం జస్టిస్ ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక ఆధారంగానే తాము చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం ఎక్కడా చెప్పలేదన్నారు. ఇప్పటికే తమ వద్ద నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ (NDSA) , విజిలెన్స్ విభాగానికి సంబంధించిన నివేదికలు రెడీగా ఉన్నాయన్నారు.  ముఖ్యంగా ఎన్డీఎస్ఏ నివేదిక కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడే వచ్చిందన్న విషయాన్ని ఆయన ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించారు. కోర్టు తన తీర్పులో చెప్పిన సాంకేతిక అంశాలను ఎలా అధిగమించాలనే దానిపై క్యాబినేట్ ఓ నిర్ణయానికి రానున్నట్టు సమాచారం. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

