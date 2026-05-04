Cabinet Meeting: నేడు తెలంగాణ కేబినెట్ భేటీ.. ఉద్యోగుల బకాయిలు, నీటి ప్రాజెక్టులపై ప్రధాన చర్చ

Telangana Cabinet Meeting: ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సచివాలయంలో తెలంగాణ మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగే ఈ మీటింగ్లో రాష్ట్ర ఆర్థిక వనరులు, నీటి పారుదల ప్రాజెక్టులు, ఉద్యోగుల సమస్యలు ప్రధాన అజెండాగా ఉన్నాయి. ప్రభుత్వం ఆదాయ లీకేజీలను అరికట్టడం, భూముల విలువల సవరణ, రుణాల పునర్వ్యవస్థీకరణ వంటి అంశాలకు సంబంధించి మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నివేదికపై చర్చించనుంది. ఇది రాష్ట్ర అభివృద్ధికి కీలకమని వర్గాలు అంటున్నాయి. రైతులకు సకాలంలో నీరు, ఉద్యోగులకు బకాయిల చెల్లింపు, ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడం లక్ష్యంగా ఈ సమావేశం జరుగుతోంది.
ఈ సమావేశంలో ఆదాయ వనరుల సమీకరణపై ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నివేదికపై ప్రధాన చర్చ జరగనుంది. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ, వ్యవసాయేతర భూములు, ఇతర ఆస్తుల విలువలను సవరించి పెంచడానికి ఆమోదం లభించే అవకాశం ఉంది. రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఇప్పటికే ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. భూముల విలువల పెంపు వల్ల రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చు పెరగవచ్చు. అయితే రాష్ట్రానికి అదనపు ఆదాయం వచ్చి అభివృద్ధి పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. అలాగే రుణాల రీస్ట్రక్చరింగ్, ఆదాయ లీకేజీల అరికట్టడం వంటి అంశాలు కూడా చర్చలో ఉన్నాయి. ఇది రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థిరత్వానికి దోహదపడుతుంది.
అంతేకాకుండా ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు కింద తుమ్మిడిహెట్టి దగ్గర 150 మీటర్ల ఎత్తు బ్యారేజ్ నిర్మాణం కీలక అంశం. శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు నీటిని మళ్లించడానికి నాలుగు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. మహారాష్ట్ర సీఎంతో రేవంత్ రెడ్డి చర్చల తర్వాత ఈ అంశం ముందుకు వచ్చింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనర్లకు రూ.14 వేల కోట్ల బకాయిల్లో రూ.8 వేల కోట్లు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు చెల్లించాలి. వీటిని 100 రోజుల్లో క్లియర్ చేసే రోడ్మ్యాప్ తయారు చేసే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్ DA, క్యాష్లెస్ మెడికల్ సౌకర్యాలు కూడా చర్చకు వస్తాయి. ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల విలీనం, కొత్త ఆసరా పింఛన్లు, ఇందిరమ్మ బీమా వంటి వాటిపైనా నిర్ణయాలు ఉండొచ్చు.
