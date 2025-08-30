English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sridhar Babu On Kaleshwaram Report: కాళేశ్వరం కమిషన్‌పై రేపు అసెంబ్లీలో చర్చ.. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Telangana Assembly Session: కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ పై  పీసీఘోష్ ఇచ్చిన నివేదికపై రేపు అసెంబ్లీలో చర్చించబోతున్నట్లు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు వెల్లడించారు. ఈక్రమంలో తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 30, 2025, 05:59 PM IST
  • కాళేశ్వరంరిపోర్ట్ పై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కీలక వ్యాఖ్యలు..
  • అసెంబ్లీలో రేపు చర్చిస్తామని వెల్లడి..

Trending Photos

AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
7
ap schools holidays
AP Schools Holidays: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. దసరా సెలవుల జాబితా ఇదే.. వచ్చే నెల ఏకంగా 12 రోజులు సెలవులు..!!
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
6
Ias Smita Sabharwal
Smita Sabharwal: గాయపడిన స్మితా సబర్వాల్‌ హృదయం.. ఏమైందో తెలుసా?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Sridhar Babu On Kaleshwaram Report: కాళేశ్వరం కమిషన్‌పై రేపు అసెంబ్లీలో చర్చ.. మంత్రి శ్రీధర్ బాబు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Minister Sridhar babu on kaleshwaram project report: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటలు తూటాలు పేలుతున్నాయి. పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. అసెంబ్లీని దమ్ముంటే 15 రోజుల పాటు నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తుంది. యూరియా కోరత, కాళేశ్వరంపై చర్చకు సిద్దమని బీఆర్ఎస్ .. కాంగ్రెస్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో శాసన సభ  వ్యవహరాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేపు (ఆదివారం) అసెంబ్లీలో కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై చర్చలు ఉండనున్నాయని తెలిపారు. అదే విధంగా.. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎన్నిరోజులు నిర్వహించాలనే దానిపై రేపు నిర్ణయం తీసుకుంటామని  మంత్రి శ్రీధర్‌బాబు తెలిపారు.

శాసనసభ వ్యవహారాల కమిటీ (బీఏసీ) సమావేశం ముగిసిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడరు.  బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లును ఆదివారం సభలో పెడతామన్నారు. కాళేశ్వరంపై సభలో భారత రాష్ట్రసమితి పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ఇచ్చేందుకు స్పీకర్ దే అంతిమ నిర్ణయమన్నారు. అన్ని అంశాలపై చర్చ చేయాలంటే.. నాలుగైదు రోజుల తర్వాత సభ నడుపుతామన్నారు .  మరోవైపు... గణేష్ నిమజ్జనం, వరదల దృష్ట్యా సభను వాయిదా వేయనున్నట్లు అని శ్రీధర్‌బాబు పేర్కొన్నారు.

తెలంగాణ క్యాబినెట్‌ నిర్ణయాలు

అదే విధంగా.. పంచాయతీల్లో రిజర్వేషన్‌పై గత ప్రభుత్వం విధించిన పరిమితిని ఎత్తివేస్తూ జీవో జారీ చేయాలని నిర్ణయించింది. దీని ఆధారంగా ప్రభుత్వం బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించనుందని తెలిపారు. 

అదే విధంగా..  గవర్నర్‌ కోటాలో కోదండరామ్‌, అజారుద్దీన్‌ను ఎమ్మెల్సీలుగా ఎంపిక చేయాలని క్యాబినెట్‌ నిర్ణయించింది. గతంలో సిఫార్సు చేసిన అమేర్‌ అలీఖాన్‌ స్థానంలో అజారుద్దీన్‌కు చోటు కల్పించిందన్నారు.  

Read more: Harish Rao Video: అరెస్ట్‌ల కోసం వచ్చిన పోలీసులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఏమన్నారో తెలుసా..?.. వీడియో..

మరోవైపు బీఏసీ సమావేశంను బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిష్కరించింది. ముఖ్యంగా ఎరువులు కొరత, వరదలు, రైతుల సమస్యలపై ప్రధానంగా చర్చలు జరగాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేసింది. దీనిపైస్పష్టమైన హమీ రాకపోవడంతో బీఆర్ఎస్ నేతలు ఈ సమావేశంను బహిష్కరించారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Minister Sridhar BabuTelangana Assembly sessionPC Ghose commissionKaleshwaram project reportCM Revanth Reddy

Trending News