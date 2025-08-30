Minister Sridhar babu on kaleshwaram project report: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటలు తూటాలు పేలుతున్నాయి. పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనేలా రాజకీయాలు మారిపోయాయి. అసెంబ్లీని దమ్ముంటే 15 రోజుల పాటు నిర్వహించాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేస్తుంది. యూరియా కోరత, కాళేశ్వరంపై చర్చకు సిద్దమని బీఆర్ఎస్ .. కాంగ్రెస్ పై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పిస్తుంది.
ఈ నేపథ్యంలో శాసన సభ వ్యవహరాల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేపు (ఆదివారం) అసెంబ్లీలో కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికపై చర్చలు ఉండనున్నాయని తెలిపారు. అదే విధంగా.. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఎన్నిరోజులు నిర్వహించాలనే దానిపై రేపు నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి శ్రీధర్బాబు తెలిపారు.
శాసనసభ వ్యవహారాల కమిటీ (బీఏసీ) సమావేశం ముగిసిన అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడరు. బీసీ రిజర్వేషన్ల బిల్లును ఆదివారం సభలో పెడతామన్నారు. కాళేశ్వరంపై సభలో భారత రాష్ట్రసమితి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేందుకు స్పీకర్ దే అంతిమ నిర్ణయమన్నారు. అన్ని అంశాలపై చర్చ చేయాలంటే.. నాలుగైదు రోజుల తర్వాత సభ నడుపుతామన్నారు . మరోవైపు... గణేష్ నిమజ్జనం, వరదల దృష్ట్యా సభను వాయిదా వేయనున్నట్లు అని శ్రీధర్బాబు పేర్కొన్నారు.
తెలంగాణ క్యాబినెట్ నిర్ణయాలు
అదే విధంగా.. పంచాయతీల్లో రిజర్వేషన్పై గత ప్రభుత్వం విధించిన పరిమితిని ఎత్తివేస్తూ జీవో జారీ చేయాలని నిర్ణయించింది. దీని ఆధారంగా ప్రభుత్వం బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించనుందని తెలిపారు.
అదే విధంగా.. గవర్నర్ కోటాలో కోదండరామ్, అజారుద్దీన్ను ఎమ్మెల్సీలుగా ఎంపిక చేయాలని క్యాబినెట్ నిర్ణయించింది. గతంలో సిఫార్సు చేసిన అమేర్ అలీఖాన్ స్థానంలో అజారుద్దీన్కు చోటు కల్పించిందన్నారు.
Read more: Harish Rao Video: అరెస్ట్ల కోసం వచ్చిన పోలీసులకు బిగ్ ట్విస్ట్.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఏమన్నారో తెలుసా..?.. వీడియో..
మరోవైపు బీఏసీ సమావేశంను బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిష్కరించింది. ముఖ్యంగా ఎరువులు కొరత, వరదలు, రైతుల సమస్యలపై ప్రధానంగా చర్చలు జరగాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేసింది. దీనిపైస్పష్టమైన హమీ రాకపోవడంతో బీఆర్ఎస్ నేతలు ఈ సమావేశంను బహిష్కరించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.