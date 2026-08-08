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చేయూత పింఛన్లకు నేటి నుంచి దరఖాస్తులు.. అర్హతలు ఏంటంటే?

రాష్ట్రంలో కొత్త పెన్షన్ల పంపిణీకి ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ రోజు నుండి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 'చేయూత' పెన్షన్ల కోసం దరఖాస్తులను స్వీకరించడం ప్రారంభించారు. ఈ నెల 15వ తేదీన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా సుమారు 2.50 లక్షల మందికి కొత్తగా పెన్షన్లు మంజూరు చేయనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అర్హత వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 08, 2026, 08:13 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:13 AM IST
చేయూత పింఛన్లకు నేటి నుంచి దరఖాస్తులు.. అర్హతలు ఏంటంటే?
Image Credit: Telangana New Pension Eligibility:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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చేయూత పింఛన్లకు నేటి నుంచి దరఖాస్తులు.. అర్హతలు ఏంటంటే?
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