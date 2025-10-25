English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Revanth Delhi Tour: నేడు ఢిల్లికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. AICC పిలుపు..

Revanth Delhi Tour: నేడు ఢిల్లికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. AICC పిలుపు..

Revanth Delhi Tour: నేడు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్లారు. హైకమాండ్‌ నేతలతో కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నారని సమాచారం. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో హస్తినకు పయమనమయ్యారు.  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 25, 2025, 11:38 AM IST

Trending Photos

Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
5
Tomorrow School holiday
Tomorrow Holiday: పిల్లలు ఎగిరిగంతేసే వార్త.. రేపు అన్ని స్కూల్లకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
5
Upasana Konidela Expecting Twins
Upasana: కవల పిల్లలకి జన్మనివ్వబోతున్న ఉపాసన కొణిదెల.. మెగా ఫ్యాన్స్‌కి డబుల్ సర్‌ప్రైజ్
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం దేశమంతా బ్యాంకులకు సెలవులు.. ఎందుకో తెలుసా..?
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
7
EPFO
EPFO: ఇల్లు కొనాలని అనుకుంటున్నారా? EPFO అందిస్తున్న ఈ అడ్వాన్సుల గురించి తెలుసుకోండి!
Revanth Delhi Tour: నేడు ఢిల్లికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. AICC పిలుపు..

Revanth Delhi Tour: తెలంగాణలో ఓ వైపు జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నిక.. మరోవైపు స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశం హైకోర్టుతో పాటు సుప్రీంకోర్టు కొట్టివేసిన నేపథ్యంలో  సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఢిల్లీ టూర్ కు వెళ్లడం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.  హైకమాండ్‌ నేతలతో కీలక అంశాలపై చర్చించనున్నారని సమాచారం. సీఎంతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, టీపీసీసీ చీఫ్‌ మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌, పార్టీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్‌చార్జ్‌ మీనాక్షి నటరాజన్‌, మంత్రి ఉత్తమ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ఢిల్లీకి పయనమయ్యారు.  ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులు, మంత్రుల మధ్య విబేధాలు, జిల్లా.. పట్టణ కాంగ్రెస్‌ కమిటీల అధ్యక్షుల నియామకాలపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నారని తెలుస్తోంది. హైకమాండ్‌ పిలుపు మేరకే  ఢిల్లీకి కాంగ్రెస్‌ నేతలు పయనమైనట్టు తెలుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ముఖ్యంగా తెలంగాణ క్యాబినేట్ లో కొండా సురేఖ వివాదం.. ఆ తర్వాత ఆమె ముఖ్యమంత్రికి క్షమాపణలు చెప్పడం వంటివి AICC మీటింగ్ లో చర్చించబోతున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖార్గేకు పేస్ మేకర్ ఆపరేషన్ జరగడంతో ఆయన రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు. దీంతో ఢిల్లీలో ఆయనతో కాకుండా ఏఐసీసీ నాయకులతో తెలంగాణ ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులను వివరించనున్నారు. ఈ భేటికి ఏఐసీసీ మాజీ అధ్యక్షులు రాహుల్, సోనియా గాంధీలు హాజరు కానున్నారు. మరోవైపు మల్లిఖార్జున ఖర్గే ఆరోగ్యం బాగా లేకపోవడంతో మళ్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలు రాహుల్ గాంధీ స్వీకరిస్తారా అనేది హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 

ముఖ్యంగా జూబ్లిహిల్స్ లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గెలిచి తీరాలని ఏఐసీసీ .. రేవంత్ కు టార్గెట్ పెట్టినట్టు తెలుస్తుంది. మరోవైపు గత ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామిల్లో కేవలం ఉచిత బస్సు మినహా మరేది అమలు చేయలేదు. దీంతో ఓ వర్గం ప్రజలు సర్కారు పై గుర్రుగా ఉన్నారు. మరోవైపు మహిళలకు  ఉచిత బస్సు మూలానా.. పురుషులకు సంబంధించిన టికెట్ రేట్స్ పెంచడంపై సామాన్య ప్రయాణికులు ఆగ్రహంగా ఉన్నారు. మొత్తంగా  మంత్రివర్గ సహచరులు ఒకరిపై ఒకరు బహిరంగంగా మాటలు తూటాలు పేల్చడం వంటి అంశాలు కూడా ప్రస్తావించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. 

Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!

Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Revanth Reddy Delhi TourRevanth ReddyAICC Call To Revanth ReddyTelangana

Trending News