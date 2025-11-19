English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indira Sarees: మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరలు పంచిన రేవంత్..

Indira Sarees: ఈ రోజు దేశ మాజీ ప్రధాన మంత్రి ఇందిరా గాంధీ జయంతి సందర్బంగా మహిళలకు  ఇందిరమ్మ చీరలు పంచడం ప్రారంభించారు. నేడు ఇందిరమ్మ జయంతి నుంచి మార్చి 8వ తేది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం వరకు కోటి మంది మహిళలకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 19, 2025, 02:10 PM IST

Indiramma Sarees: తెలంగాణ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇందిరమ్మ చీరలు పంపిణి  కార్యక్రమం నెక్లెస్ రోడ్డులో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. మొదటి విడతలో  హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి మినహా మిగతా అన్ని జిల్లాల్లో గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలకు ఈ చీరలను పంపిణి చేయనున్నారు.  సిరిసిల్ల  నేత కార్మికుల నుంచి రూ. 322 కోట్ల ఖర్చుతో  చేనేత చీరలు కొనుగోలు చేశారు. ఈ చీరలను రెండు దశల్లో పంపిణీ చేయనున్నారు. మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరఫున చీరల పంపిణీ ప్రారంభించారు. కోటి మంది మహిళలకు చీరలను పంచడమే లక్ష్యంగా.. అర్హులైన ప్రతి స్త్రీకీ ఇందిరమ్మ చీర ను అందజేయాలని ప్రభుత్వం ఆశయం అన్నారు. 

సెక్రెటేరియట్ నుంచి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల మహిళలతో సీఎం మాట్లాడనున్నారు. అనంతరం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం అయింది. అయితే.. చీరల ఉత్పత్తి ఆలస్యం అవుతున్న కారణంగా.. ఉత్పత్తికి అనుగుణంగా రెండు దశలుగా ఈ పంపిణీ ప్రక్రియ చేపట్టనున్నారు. తొలి దశలో భాగంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 19 నుంచి డిసెంబర్ 9న అనగా తెలంగాణా తల్లి అవతరణ దినోత్సవం వరకూ కొనసాగనుంది. రెండో దశలో 2026 మార్చి 1 నుంచి మార్చి 8 వరకూ పట్టణ ప్రాంతాల్లోని మహిళలకు చీరలను పంచనున్నారు.

ఇందిరమ్మ పంపిణీకి ఉపయోగించే చీరలను సిరిసిల్లకు చెందిన చేనేత కార్మికులే తయారు చేస్తున్నారు. చీరల నాణ్యత విషయంలో రాజీపడకూడదన్న సీఎంరేవంత్ రెడ్డి.. పారదర్శకంగా పంపిణీ పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. కోటి మంది మహిళలకు కోటి చీరలను పంచాలని .. అర్హులైన ప్రతి స్త్రీకీ తప్పనిసరిగా ఇందిరమ్మ చీరను అందజేయాలన్నారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

