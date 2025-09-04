CM Tour in Kamareddy: కామారెడ్డి వరద ప్రభావత ప్రాంతాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

CM Visits Kamareddy: తెలంగాణలో గత కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వినాయక చవితి ముందు రోజు రాత్రి నుంచి తెలంగాణలోని కామారెడ్డి జిల్లాల్లోని గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా భారీ వర్షాలు ముంచెత్తాయి. దీంతో గతంలో ఎపుడు కనీవినీ ఎరగని రీతిలో కామారెడ్డిని వరదలు సంభవించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కామారెడ్డిలోని వరద ప్రాంతాల్లో పర్యటించనున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 4, 2025, 01:45 PM IST

CM Tour in Kamareddy:భారీ వర్షాలతో అతలా కుతలమైన కామారెడ్డి జిల్లాలో మరికాసేట్లో  ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. వరదల వల్ల కలిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించనున్నారు. వరద ఉద్ధృతికి దెబ్బతిన్న లింగంపేట మండలం కుర్దు గ్రామంలో పాముల వాగుపై ఉన్న ఆర్.అండ్.బి వంతెనను పరిశీలిస్తారు. వరదల వల్ల నష్టపోయిన రైతులను పరామర్శించనున్నారు. అటు వరదల వల్ల పలు ఇండ్లలోని సామానులు కొట్టుకుపోయాయి. నిత్యావసరాలు వర్షాలకు పనికిరాకుండా పోయాయి. మొత్తంగా చెప్పాలంటే నడిరోడ్డుపై నిలబడ్డారు. మరోవైపు వరదలతో కార్లు, టూ వీలర్స్ ఇతర వాహనాలు పూర్తిగా దెబ్బ తిన్నాయి. దీంతో వారు తమను ఆదుకోవాలని ముఖ్యమంత్రిని కోరనున్నారు. 
 
మరోవైపు అదే మండలంలోని బురుగిద్ద గ్రామంలో నష్టపోయిన పలువురు రైతుల పొలాలను పరిశీలించి వారితో మాట్లాడనున్నారు. అనంతరం కామారెడ్డి పట్టణంలో వరద బీభత్సానికి నీటమునిగిన జీఆర్ కాలనీకి వెళ్తారు. 

కలెక్టర్ కార్యాలయంలో వరద నష్టంపై ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో ఎగ్జిబిషన్ ను రేవంత్  పరిశీలిస్తారు. అనంతరం జిల్లాలో జరిగిన నష్టంపై వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తారు. గత గురువారమే జిల్లాలో పర్యటించడానికి ముఖ్యమంత్రి షెడ్యూల్ ఖరారైనప్పటికీ.. ఆఖరి సమయంలో హెలికాప్టర్ ల్యాండ్ అవ్వడానికి వాతావరణం అనుకూలించక పోవడంతో ఆయన వెనుదిరిగారు. దీనిపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.  మరోవైపు కామారెడ్డి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటించే ప్రాంతాల్లో ఏర్పాట్లను జిల్లా కలెక్టర్ సాంగ్వీ పరిశీలించారు. ఎస్పీ రాజేష్ చంద్ర ఆధ్వర్యంలో భారీ పోలీస్ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Revanth Reddy tour in KamareddyRevantha ReddyKamareddy RainsTelangana Rain AlertToday Weather Live Updates

